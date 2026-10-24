Перенесення контролю на кордоні з Молдовою: думки одеситів

Працівниця ДПСУ перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Перетин українсько-молдовського кордону може змінитися. Прикордонний контроль пропонують перенести на територію сусідньої держави, щоб зменшити ризики для людей в умовах війни. На перший погляд, ідеться лише про зміну місця перевірки документів, однак наслідки такого рішення можуть бути значно ширшими.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони ставляться до такої ініціативи та яких змін від неї очікують.

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Безпека перетину кордону

Після початку повномасштабного вторгнення Молдова стала одним із найбільш затребуваних напрямків для виїзду за кордон. Однак через безпекову ситуацію робота пунктів пропуску призупиняється під час тривог, що ускладнює планування поїздок. Тому перенесення прикордонного контролю на молдовську територію розглядають як один зі способів зробити перетин кордону безпечнішим.

"Мені здається, що з приводу безпеки і відсутності черг, що це було б влучно. Тому що ми зараз відчуваємо ці проблеми. Через те, що в нас тривога, кордони закриваються, і ми не можемо перетнути їх вчасно, щоб сісти на свої літаки. Тому мені здається, що це непогана ідея", — говорить Ольга.

Ольга про безпеку перетину кордону. Фото: Новини.LIVE

Та найбільше людей хвилює не те, скільки доведеться простояти на кордоні, а наскільки безпечним буде це очікування. Адже російські атаки не припиняються, тож заради власної безпеки одесити готові змиритися з додатковими незручностями.

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"Ми зараз в такий час живемо, що ми повинні власні інтереси трохи стримувати. Напевно, безпека перш за все — важливіша. Якщо це знизить ризики, люди безпечно перетинатимуть кордон, не буде під обстрілом територія, яка нібито охороняється НАТО, то я думаю, що людина може трохи потерпіти. Це ж заради її безпеки", — ділиться В’ячеслав.

В'ячеслав про ризики для людей. Фото: Новини.LIVE

Черги на кордоні

Передбачити зараз тривалість перетину кордону складно. Через це пасажирам доводиться виїжджати із запасом у кілька годин, щоб не ризикувати подальшими планами. А завчасний виїзд не позбавляє головної проблеми — тривалого очікування, яке робить дорогу виснажливою та непередбачуваною

"Я думаю, з труднощів — черга може бути. В принципі, звичайно, як я можу ставитися? Ті люди, які виїжджають за кордон — для них це проблема. Я, якщо їду, то тільки разом з Оперним театром на гастролі. В нас також бувають такі проблеми", — зазначає Валерій.

Валерій про черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE

Саме перенесення прикордонного контролю не гарантує, що черги зникнуть. Швидкість перевірок перш за все залежить від організації роботи пунктів пропуску та кількості транспорту.

"Швидше за все, треба кращу організацію взагалі вести цих контрольно-пропускних пунктів. На якій вони території будуть це все одно, чесно кажучи. На Паланці, припустимо, дуже зручно було. Не знаю як зараз, я останній місяць не їздив, але було досить зручно, коли молдавські прикордонники та українці на одному боці були", — пояснює Сергій.

Сергій про організацію контрольно-пропускних пунктів. Фото: Новини.LIVE

Ризики для Молдови

Втім, перенесення пунктів пропуску на територію іншої держави не означає повного усунення небезпеки. Російські атаки залишаються непередбачуваними, тому частина одеситів сумнівається, що зміна місця прикордонного контролю справді захистить людей. До того ж виникають побоювання щодо можливих ризиків для самої Молдови.

"А вони не будуть бомбити Молдову? Ви в цьому впевнені, бо я — ні. Якщо їм потрібно буде, то вони і Молдову будуть бомбити", — каже Людмила.

Людмила про ризики для Молдови. Фото: Новини.LIVE

Перенесення прикордонного контролю на територію Молдови може полегшити поїздки українців, проте повністю розв’язати питання безпеки навряд чи вдасться. Адже російська загроза не обмежується українським кордоном, а зміна місця перевірок не дає гарантій захисту від можливих атак. До того ж важливо враховувати й інтереси самої Молдови, на території якої планують організувати контроль.

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