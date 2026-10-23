Переведення годинників 2026 в Україні: що думають одесити

Одесити в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 жовтня українці знову перейдуть на зимовий час — о 4:00 годинники переведуть на годину назад. І хоча цього разу можна буде поспати довше, сама традиція досі викликає чимало суперечок. Попри розмови про її скасування, українцям вкотре доведеться змінювати звичний порядок життя.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони ставляться до переведення годинників.

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Ставлення до переведення

В Україні годинники почали переводити ще у 1981 році, за часів Радянського Союзу. Тоді таке рішення пояснювали необхідністю економити електроенергію та раціональніше використовувати світловий день. Згодом, у 1996 році, цю практику офіційно врегулювали в незалежній Україні. За понад чотири десятиліття сезонна зміна часу стала звичною частиною життя.

"Мені якось, знаєте, немає різниці. Як переводять — переводимо, а ні — то ні. Мені нормально", — каже Анастасія.

Анастасія про переведення годинників. Фото: Новини.LIVE

Навіть ті, хто не має принципової позиції щодо переведення годинників, не завжди вважають таку практику зручною. Адже щоразу доводиться змінювати звичний розпорядок дня, хоча потреби в цьому деякі містяни не бачать.

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"Привикаєш до одного часу і все. Великої ролі воно не відіграє. Треба привикати знову. Якби був один час, було б набагато простіше, ніж постійно його міняти", — ділиться Сергій.

Сергій про звичку до одного часу. Фото: Новини.LIVE

Вплив на організм

Хоча стрілки годинника переводять лише на годину, організму іноді потрібно значно довше, щоб пристосуватися до нового режиму. Особливо це відчувають люди з чітким графіком роботи та відпочинку.

"Ніякої економічної цілі це не виграє. Тільки нерви тріпають. І старими, і малими, і молодими. Погано організм сприймає. Скільки років переводів — стільки років погано. Тому що вечором не можеш заснути вчасно, а потім треба вставати вчасно, особливо весною", — говорить Ольга.

Ольга про вплив переведення на організм. Фото: Новини.LIVE

Особливої уваги потребує адаптація дітей, адже їхній день зазвичай підпорядкований чіткому розкладу навчання та відпочинку. Через зміну звичного режиму школярам і вихованцям дитсадків на початку складніше прокидатися вранці, зосереджуватися на заняттях та вчасно засинати.

"Особисто мені, то з віком байдуже, а я думаю, що дітям і тим, хто ходить в школу, то напевно впливає на організм. Я вже на пенсії, у мене вільний графік роботи, тому мені байдуже, але ж маленькі діти, які ходять до школи до садочка і трошки і по старші діти — їм важкувато", — зазначає Ірина.

Ірина про вікові особливості адаптації. Фото: Новини.LIVE

Скасування переведення годинників

Питання скасування сезонного переведення годинників в Україні оговорюється кожного року. Ще у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає перехід на постійний зимовий час. Однак документ досі не набув чинності, тому 25 жовтня українці знову переведуть стрілки на годину назад. Через це вечорами темнітиме раніше, що викликає невдоволення частини містян, особливо тих, хто працює допізна.

"Не потрібно, тому що і так дня мало світлового, а час переведемо зовсім в ніч. Мені цей час, який є, він мені підходить. Я би не хотів. Трошки впливає на організм, так. Ну, треба перестроюватися. Година вона дійсно, коли ти, навіть, працюєш вночі, то відчувається", — коментує Олександр.

Олександр про скасування переведення годинників. Фото: Новини.LIVE

Невдоволення переведенням годинників не завжди пов’язане з проблемами зі здоров’ям чи зміною світлового дня. Для когось це радше питання доцільності самої практики, адже навіть за гнучкого розпорядку дня регулярні зміни виклакають дискомфорт.

"Я вважаю, що ні, що не треба. Мені це не подобається. Зараз на мене ніяк не впливає. Я так організував спосіб життя, що можу це не помічати. Але коли помічаю — мене це дратує. Просто це не подобається", — пояснює Андрій.

Андрій про вплив переведення годинників на своє життя. Фото: Новини.LIVE

Змінити час на годиннику — справа кількох секунд, а от перебудувати звичний ритм життя не завжди так просто. І хоча українці проходять через це щовесни та щоосені, суперечки навколо переведення стрілок не вщухають. Для когось це дрібниця, на яку навіть не варто звертати увагу, а для когось — зайве випробування для організму. Поки в Україні не визначилися з остаточним рішенням, кожному доведеться вкотре звикати до нового розкладу.

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