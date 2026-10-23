Переход на летнее время в 2026 году в Украине: что думают одесситы

Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 октября украинцы вновь перейдут на зимнее время — в 4:00 часы переведут на час назад. И хотя на этот раз можно будет поспать подольше, сама традиция до сих пор вызывает немало споров. Несмотря на разговоры о её отмене, украинцам в очередной раз придётся менять привычный уклад жизни.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они относятся к переводу часов.

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Отношение к переводу

В Украине часы начали переводить еще в 1981 году, во времена Советского Союза. Тогда такое решение объясняли необходимостью экономить электроэнергию и рациональнее использовать световой день. Впоследствии, в 1996 году, эту практику официально закрепили в независимой Украине. За более чем четыре десятилетия сезонная смена времени стала привычной частью жизни.

"Мне, знаете, как-то все равно. Переводят — переводим, а нет — то нет. Мне нормально", — говорит Анастасия.

Анастасия о переходе на летнее время. Фото: Новини.LIVE

Даже те, кто не имеет принципиальной позиции по поводу перевода часов, не всегда считают такую практику удобной. Ведь каждый раз приходится менять привычный распорядок дня, хотя необходимости в этом некоторые горожане не видят.

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"Привыкаешь к одному времени и всё. Большой роли это не играет. Приходится привыкать заново. Если бы было одно время, было бы гораздо проще, чем постоянно его менять", — делится Сергей.

Сергей о привычке к одному времени. Фото: Новини.LIVE

Влияние на организм

Хотя стрелки часов переводят всего на час, организму иногда требуется гораздо больше времени, чтобы приспособиться к новому режиму. Особенно это ощущают люди с четким графиком работы и отдыха.

"Никакой экономической выгоды это не приносит. Только нервы треплет. И у старых, и у маленьких, и у молодых. Организм плохо это переносит. Сколько лет перевода — столько лет плохо. Потому что вечером не можешь заснуть вовремя, а потом нужно вставать вовремя, особенно весной", — говорит Ольга.

Ольга о влиянии перехода на организм. Фото: Новини.LIVE

Особого внимания требует адаптация детей, ведь их день обычно подчинен четкому расписанию учебы и отдыха. Из-за смены привычного режима школьникам и воспитанникам детских садов вначале сложнее просыпаться утром, сосредоточиваться на занятиях и вовремя засыпать.

"Лично мне с возрастом это уже безразлично, но я думаю, что на детей и тех, кто ходит в школу, это, наверное, влияет на организм. Я уже на пенсии, у меня свободный график работы, поэтому мне всё равно, но маленьким детям, которые ходят в школу и в детский сад, а также детям постарше — им немного тяжело", — отмечает Ирина.

Ирина об возрастных особенностях адаптации. Фото: Новини.LIVE

Отмена перевода часов

Вопрос об отмене сезонного перевода часов в Украине обсуждается каждый год. Еще в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий переход на постоянное зимнее время. Однако документ до сих пор не вступил в силу, поэтому 25 октября украинцы снова переведут стрелки на час назад. Из-за этого по вечерам будет темнеть раньше, что вызывает недовольство части горожан, особенно тех, кто работает допоздна.

"Не нужно, потому что и так светового дня мало, а время переведем совсем в ночь. Мне то время, которое есть, подходит. Я бы не хотел. Немного влияет на организм, да. Ну, надо перестраиваться. Час — это действительно чувствуется, даже если ты работаешь ночью",— комментирует Александр.

Александр об отмене перевода часов. Фото: Новини.LIVE

Недовольство переходом на летнее время не всегда связано с проблемами со здоровьем или изменением продолжительности светового дня. Для кого-то это скорее вопрос целесообразности самой практики, ведь даже при гибком распорядке дня регулярные изменения вызывают дискомфорт.

"Я считаю, что нет, что не нужно. Мне это не нравится. Сейчас на меня это никак не влияет. Я так организовал свой образ жизни, что могу этого не замечать. Но когда замечаю — меня это раздражает. Просто это не нравится", — объясняет Андрей.

Андрей о влиянии перевода часов на свою жизнь. Фото: Новини.LIVE

Изменить время на часах — дело нескольких секунд, а вот перестроить привычный ритм жизни не всегда так просто. И хотя украинцы проходят через это каждую весну и каждую осень, споры вокруг перевода стрелок не утихают. Для кого-то это мелочь, на которую даже не стоит обращать внимания, а для кого-то — лишнее испытание для организма. Пока в Украине не определились с окончательным решением, каждому придется в очередной раз привыкать к новому расписанию.

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