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Главная Одесса Выборы в Украине во время войны: поддерживают ли эту идею одесситы

Выборы в Украине во время войны: поддерживают ли эту идею одесситы

Ua ru
20 октября 2026 06:32
Выборы в Украине во время войны: что думают одесситы
Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

60 дней перемирия ради президентских выборов — именно такое предложение озвучил Владимир Зеленский, вновь выдвинув тему голосования на первый план. Однако проведение выборов в условиях войны сопряжено с рядом сложностей, а среди украинцев нет единого мнения о том, когда следует выбирать президента.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, как они относятся к идее проведения выборов, пока в стране продолжается война.

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Проведение выборов

Организация президентских выборов во время войны остается сложной задачей из-за ограниченных сроков подготовки, рисков для безопасности и фактического отсутствия перемирия. Особое беспокойство вызывает невозможность провести полноценную предвыборную кампанию, обеспечить равные условия для кандидатов и соблюсти демократические процедуры.

"За 60 дней не будет нормальной предвыборной кампании, это во-первых. А во-вторых, не будет никакого перемирия", — говорит Максим.

Максим про неможливість проведення виборів. Фото: Новини.LIVE
Максим о невозможности проведения выборов. Фото: Новини.LIVE

Отдельной проблемой остается обеспечение участия в голосовании всех граждан, имеющих избирательное право. Миллионы украинцев находятся за рубежом, а значительная часть военнослужащих выполняет боевые задачи на фронте. В таких условиях организовать доступное и равноправное голосование для всех избирателей будет крайне сложно.

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"Вряд ли. Потому что это физически невозможно во время войны. И военные, и обстоятельства, и многие выехавшие", — объясняет Татьяна.

Тетяна про забезпечення виборчого права. Фото: Новини.LIVE
Татьяна об обеспечении избирательного права. Фото: Новини.LIVE

Выборы после войны

Для части украинцев проведение выборов имеет смысл только после завершения войны, когда страна сможет вернуться к мирной жизни. На первый план выходят не политическая гонка, а безопасность, возвращение военных домой и восстановление стабильности. Именно эти обстоятельства определяют отношение к возможному голосованию в ближайшее время.

"Послушайте, я думаю, что прежде всего нужно закончить войну, а потом уже проводить выборы. Во-первых, не за кого голосовать, а во-вторых, хочется, чтобы просто наступил мир, чтобы люди вернулись домой с фронта, чтобы наступила спокойная жизнь, чтобы все отстали от украинцев", — говорит Полина

Поліна про закінчення війни перш за все. Фото: Новини.LIVE
Полина о завершении войны в первую очередь. Фото: Новини.LIVE

Доверие к избирателям

С начала полномасштабного вторжения украинское общество претерпело значительные изменения. Часть граждан уехала за границу, другие сменили место жительства внутри страны. В этих условиях президентские выборы рассматривают также как возможность определить актуальные настроения населения.

"Я думаю, что если президент уверен в себе, то ему нужно подтвердить доверие населения. И я думаю, что он уверен, поэтому готов на это пойти. Многие люди уехали. Многие из тех, кто голосовал в 2019 году, уже не в стране. Поэтому нужно провести актуальную перепись электоральных настроений тех людей, которые остались в стране, живут, платят здесь налоги, работают на государство", — отмечает Андрей.

Андрій про підтвердження довіри. Фото: Новини.LIVE
Андрей о подтверждении доверия. Фото: Новини.LIVE

Выборы в условиях оккупации

Отдельным вызовом для проведения выборов остается ситуация на временно оккупированных территориях Украины. Из-за отсутствия контроля над этими районами организовать там избирательный процесс в соответствии с украинским законодательством пока невозможно. В то же время важным остается вопрос обеспечения избирательных прав граждан, которые продолжают проживать в оккупации.

"Пока мы не вернём территории, о выборах не может быть и речи. Во-первых, это сложно организовать. Во-вторых, а знают ли эти люди о выборах, находясь под оккупацией? Я сама из Запорожья, у нас всё оккупировано. То есть нет никакого смысла сейчас проводить выборы" — говорит Светлана.

Світлана про повернення територій. Фото: Новини.LIVE
Светлана о возвращении территорий. Фото: Новини.LIVE

Итак, мнения одесситов о проведении президентских выборов во время войны расходятся. Люди обеспокоены безопасностью, доступностью голосования и возможностью обеспечить равные избирательные права для всех граждан. Несмотря на разные взгляды на сроки выборов, главное — создать условия, при которых избирательный процесс будет прозрачным, демократичным и будет учитывать интересы всех украинцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как одесситы готовятся к предстоящей зиме и возможным отключениям. Горожане запасаются резервными источниками питания, тёплой одеждой и предметами первой необходимости, хотя часть людей больше всего опасается проблем с отоплением.

Также Новини.LIVE рассказывали, как одесситы относятся к возможному энергетическому перемирию. Большинство опрошенных отнеслись к такой инициативе скептически из-за недоверия к России и отсутствия реальных гарантий прекращения ударов.

Одесса война выборы Украина Новости Одессы перемирие
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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