Вибори в Україні під час війни: що думають одесити

Одесити в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

60 днів перемир’я заради президентських виборів — саме таку пропозицію озвучив Володимир Зеленський, знову повернувши тему голосування в центр уваги. Однак проведення виборів в умовах війни пов’язане з низкою викликів, а серед українців немає єдиної думки щодо того, коли варто обирати президента.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони ставляться до ідеї проведення виборів, поки в країні триває війна.

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Проведення виборів

Організація президентських виборів під час війни залишається складним завданням через обмежені терміни підготовки, безпекові ризики та фактичну відсутність перемир'я. Особливе занепокоєння викликає неможливість провести повноцінну передвиборчу кампанію, забезпечити рівні умови для кандидатів і дотриматися демократичних процедур.

"За 60 днів не буде нормальної передвиборчої кампанії, це по-перше. І по-друге, не буде ніякого перемир'я", — каже Максим.

Максим про неможливість проведення виборів. Фото: Новини.LIVE

Окремою проблемою залишається забезпечення участі у голосуванні всіх громадян, які мають виборче право. Мільйони українців перебувають за кордоном, а значна частина військовослужбовців виконує бойові завдання на фронті. За таких обставин організувати доступне та рівноправне голосування для всіх виборців буде вкрай складно.

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"Навряд чи. Тому що це неможливо фізично, під час війни. І військові, і обставини, і багато виїхавших", — пояснює Тетяна.

Тетяна про забезпечення виборчого права. Фото: Новини.LIVE

Вибори після війни

Для частини українців проведення виборів має сенс лише після завершення війни, коли країна зможе повернутися до мирного життя. На перший план виходять не політичні перегони, а безпека, повернення військових додому та відновлення стабільності. Саме ці обставини визначають ставлення до можливого голосування найближчим часом.

"Дивіться, я гадаю, що перш за все треба завершити війну, а потім вже проводити вибори. По-перше, немає за кого голосувати, а по-друге, хочеться, щоб просто був мир, щоб люди повернулися додому з фронту, щоб настало спокійне життя, щоб всі відчепилися від українців", — говорить Поліна

Поліна про закінчення війни перш за все. Фото: Новини.LIVE

Довіра до виборців

Від початку повномасштабного вторгнення українське суспільство зазнало значних змін. Частина громадян виїхала за кордон, інші змінили місце проживання всередині країни. У цих умовах президентські вибори розглядають також як можливість визначити актуальні настрої населення.

"Я думаю, що якщо президент впевнений в собі, то йому треба підтвердити довіру населення. І я думаю, що він впевнений, тому він готовий на це піти. Багато людей виїхало. Багато тих, хто голосував в 2019 році, вже не в країні. Тому треба зробити наявний перепис електоральної думки тих людей, що залишились в країні, живуть, платять тут податки, працюють на державу", — зазначає Андрій.

Андрій про підтвердження довіри. Фото: Новини.LIVE

Вибори в окупації

Окремим викликом для проведення виборів залишається ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Через відсутність контролю над цими районами організувати там виборчий процес відповідно до українського законодавства наразі неможливо. Водночас важливим залишається питання забезпечення виборчих прав громадян, які продовжують проживати в окупації.

"Поки не повернемо території, не може бути і мови про вибори. По-перше, це складно організувати. По-друге, а ті люди знають про вибори, де окупація? Я сама з Запоріжжя, у нас окуповане все. Тобто немає ніякого сенсу зараз проводити вибори", — підкреслює Світлана.

Світлана про повернення територій. Фото: Новини.LIVE

Отже, думки одеситів щодо проведення президентських виборів під час війни різняться. Люди занепокоєні безпекою, доступністю голосування та можливостю забезпечити рівні виборчі права для всіх громадян. Попри різні погляди на терміни виборів, головним є створення умов, за яких виборчий процес буде прозорим, демократичним і враховуватиме інтереси всіх українців.

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