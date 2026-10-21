КПП "Старокозаче" після атаки. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Молдова розглядає можливість перенесення українських пунктів пропуску, зокрема ті, що на Одещині, на свою територію через російські атаки поблизу кордону. Країни вже обговорюють спільний контроль на молдовській стороні. Такий крок має знизити ризики для прикордонників і митників. У перспективі зміни можуть торкнутися й інших пунктів пропуску.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

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Спільний контроль у Молдові

Молдовська влада веде переговори з Україною про перенесення роботи українських прикордонників на територію республіки. Про це розповіла міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін. За її словами, через почастішання російських атак у прикордонних районах України молдовські прикордонники та митники вже залишили кілька пунктів пропуску, розташованих на українській території.

"Це будуть мінімально необхідні заходи для зниження ризиків, пов'язаних із війною в Україні та нападами, що відбуваються в безпосередній близькості від державного кордону", — пояснила міністерка.

Вона додала, що наразі сторони домовляються про роботу на двох пунктах пропуску. Надалі Молдова планує оцінити ризики й розглянути можливість перенесення контролю на інші ділянки кордону.

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Що відомо про плани України

На початку жовтня заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач повідомив, що українська сторона працює над дорожньою картою перенесення окремих пунктів пропуску до Молдови. За його словами, країни вже обмінялися листами та готують план дій. Україна розраховує запустити кілька пілотних проєктів до кінця 2026 року.

"Ми плануємо, що цього року кілька спільних пунктів будуть створені саме на молдовській стороні, безпосередньо на кордоні. Через три місяці, я думаю, ми точно реалізуємо кілька пілотних проєктів", — заявив Деркач.

Які пункти вже змінили роботу

12 вересня Митна служба Молдови повідомила, що працівники митниці та прикордонної поліції повернулися на територію країни з пунктів пропуску Джурджулешти — Рені, Бричани — Россошани та Крива — Мамалига. Протягом 90 днів вони мали працювати на молдовській стороні, використовуючи наявну інфраструктуру.

7 жовтня Місаїл-Нікітін також заявляла про виведення працівників із пунктів пропуску Крива та Паланка. За її словами, надалі такі зміни можуть запровадити й на інших спільних пунктах, які розташовані на території України.

Удар по КПП

Зазначимо, 5 жовтня, РФ атакувала українську інфраструктуру поблизу пункту пропуску "Паланка—Маяки—Удобне". Снаряд ударився об землю та рикошетом влучив в автобус, припаркований біля бар’єру.

Унаслідок інциденту пошкоджені автобус і кабіна керування. Легкі травми отримав співробітник Прикордонної поліції Молдови. Інших постраждалих не зафіксували. Через падіння снаряда роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої російської атаки на Одеську область вранці 3 жовтня п'ять безпілотників залетіли у повітряний простір Молдови. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, після яких поліція знайшла уламки дронів. В одному з населених пунктів спалахнула пожежа та пошкоджені вікна будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що Росія почала частіше бити по прикордонній інфраструктурі Одещини. Під атаками опиняються пункти пропуску та сервісні зони на кордоні з Молдовою і Румунією. Удари мають на меті залякати людей і ускладнити рух товарів через кордон. Водночас роботу пунктів намагаються відновлювати якомога швидше.