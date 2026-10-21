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Главная Одесса Молдова планирует изменить работу совместных КПП с Одесчиной

Молдова планирует изменить работу совместных КПП с Одесчиной

Ua ru
21 октября 2026 14:23
Молдова и Украина готовятся к переносу пунктов пропуска Одесская ОВА
ЧПП "Старокозаче" после атаки. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Молдова рассматривает возможность переноса украинских пунктов пропуска, в частности тех, что находятся в Одесской области, на свою территорию из-за российских атак вблизи границы. Страны уже обсуждают совместный контроль на молдавской стороне. Такой шаг должен снизить риски для пограничников и таможенников. В перспективе изменения могут коснуться и других пунктов пропуска.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

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Совместный контроль в Молдове

Молдавские власти ведут переговоры с Украиной о переносе работы украинских пограничников на территорию республики. Об этом рассказала министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин. По её словам, из-за участившихся российских атак в приграничных районах Украины молдавские пограничники и таможенники уже покинули несколько пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

"Это будут минимально необходимые меры для снижения рисков, связанных с войной в Украине и нападениями, происходящими в непосредственной близости от государственной границы", — пояснила министр.

Она добавила, что в настоящее время стороны договариваются о работе на двух пунктах пропуска. В дальнейшем Молдова планирует оценить риски и рассмотреть возможность переноса контроля на другие участки границы.

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Что известно о планах Украины

В начале октября заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач сообщил, что украинская сторона работает над "дорожной картой" переноса отдельных пунктов пропуска в Молдову. По его словам, страны уже обменялись письмами и готовят план действий. Украина рассчитывает запустить несколько пилотных проектов до конца 2026 года.

"Мы планируем, что в этом году несколько совместных пунктов будут созданы именно на молдавской стороне, непосредственно на границе. Через три месяца, я думаю, мы точно реализуем несколько пилотных проектов", — заявил Деркач.

Какие пункты уже изменили режим работы

12 сентября Таможенная служба Молдовы сообщила, что сотрудники таможни и пограничной полиции вернулись на территорию страны с пунктов пропуска Джурджулешти — Рени, Бричаны — Россошаны и Крива — Мамалига. В течение 90 дней они должны были работать на молдавской стороне, используя имеющуюся инфраструктуру.

7 октября Мисаил-Никитина также заявила о выводе сотрудников с пограничных пунктов "Крива" и "Паланка". По её словам, в дальнейшем такие изменения могут быть введены и на других совместных пунктах, расположенных на территории Украины.

Удар по КПП

Отметим, что 5 октября РФ атаковала украинскую инфраструктурувблизи пункта пропуска "Паланка—Маяки—Удобное". Снаряд ударился о землю и рикошетом попал в автобус, припаркованный у шлагбаума.

В результате инцидента были повреждены автобус и кабината управления. Легкие травмы получил сотрудник Пограничной полиции Молдовы. Других пострадавших не зафиксировано. Из-за падения снаряда работа пункта пропуска была временно приостановлена.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной российской атаки на Одесскую область утром 3 октября пять беспилотников залетели в воздушное пространство Молдовы. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, после которых полиция обнаружила обломки дронов. В одном из населенных пунктов вспыхнул пожар, а окна здания были повреждены.

Также Новини.LIVE писали, что Россия стала чаще наносить удары по приграничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее.

Одесса Молдова КПП Одесская область Новости Одессы выезд в Молдову
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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