Перенос пограничного контроля на границе с Молдовой: мнения одесситов

Сотрудница ГПСУ проверяет документы. Фото: ГПСУ

Место пересечения украинско-молдавской границы может измениться. Предлагается перенести пограничный контроль на территорию соседнего государства, чтобы снизить риски для людей в условиях войны. На первый взгляд, речь идет лишь об изменении места проверки документов, однако последствия такого решения могут быть гораздо более значительными.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у жителей Одессы, как они относятся к такой инициативе и каких изменений от неё ожидают.

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Безопасность пересечения границы

После начала полномасштабного вторжения Молдова стала одним из самых востребованных направлений для выезда за границу. Однако из-за ситуации с безопасностью работа пунктов пропуска приостанавливается во время тревог, что затрудняет планирование поездок. Поэтому перенос пограничного контроля на молдавскую территорию рассматривают как один из способов сделать пересечение границы более безопасным.

"Мне кажется, что с точки зрения безопасности и отсутствия очередей это было бы уместно. Потому что мы сейчас сталкиваемся с этими проблемами. Из-за того, что у нас тревога, границы закрываются, и мы не можем пересечь их вовремя, чтобы сесть на свои самолеты. Поэтому мне кажется, что это неплохая идея", — говорит Ольга.

Ольга о безопасности пересечения границы. Фото: Новини.LIVE

Но больше всего людей волнует не то, сколько придется простоять на границе, а насколько безопасным будет это ожидание. Ведь российские атаки не прекращаются, поэтому ради собственной безопасности одесситы готовы смириться с дополнительными неудобствами.

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"Мы сейчас живем в такое время, что должны немного сдерживать свои интересы. Наверное, безопасность превыше всего — важнее. Если это снизит риски, люди будут безопасно пересекать границу, территория, которая якобы охраняется НАТО, не будет под обстрелом, то я думаю, что человек может немного потерпеть. Это же ради его безопасности", — делится Вячеслав.

Вячеслав о рисках для людей. Фото: Новини.LIVE

Очереди на границе

Предсказать сейчас, сколько времени займет пересечение границы, сложно. Из-за этого пассажирам приходится выезжать с запасом в несколько часов, чтобы не рисковать дальнейшими планами. А заблаговременный выезд не избавляет от главной проблемы — длительного ожидания, которое делает путь изнурительным и непредсказуемым

"Я думаю, из трудностей — очередь может быть. В принципе, конечно, как я могу к этому относиться? Те люди, которые выезжают за границу — для них это проблема. Я, если и еду, то только вместе с Оперным театром на гастроли. У нас тоже бывают такие проблемы", — отмечает Валерий.

Валерий про очереди на границе. Фото: Новини.LIVE

Само по себе перенесение пограничного контроля не гарантирует, что очереди исчезнут. Скорость проверок в первую очередь зависит от организации работы пунктов пропуска и количества транспорта.

"Скорее всего, нужно лучше организовать работу этих контрольно-пропускных пунктов в целом. На какой территории они будут — это всё равно, честно говоря. На Паланке, допустим, было очень удобно. Не знаю, как сейчас, я последний месяц не ездил, но было довольно удобно, когда молдавские пограничники и украинцы находились на одной стороне", — объясняет Сергей.

Сергей об организации контрольно-пропускных пунктов. Фото: Новини.LIVE

Риски для Молдовы

Впрочем, перенос пунктов пропуска на территорию другого государства не означает полного устранения опасности. Российские атаки остаются непредсказуемыми, поэтому часть одесситов сомневается, что смена места пограничного контроля действительно защитит людей. К тому же возникают опасения относительно возможных рисков для самой Молдовы.

"А они не будут бомбить Молдову? Вы в этом уверены, а я — нет. Если им понадобится, то они и Молдову будут бомбить", — говорит Людмила.

Людмила о рисках для Молдовы. Фото: Новини.LIVE

Перенос пограничного контроля на территорию Молдовы может облегчить поездки украинцев, однако полностью решить вопрос безопасности вряд ли удастся. Ведь российская угроза не ограничивается украинской границей, а смена места проверок не дает гарантий защиты от возможных атак. К тому же важно учитывать и интересы самой Молдовы, на территории которой планируют организовать контроль.

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