Судьба памятника Пушкину в Одессе: что думают горожане

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Памятник Пушкину на Приморском бульваре вновь оказался в центре внимания. На этот раз бюст возглавил обновленный общеукраинский список из 100 объектов, которые общественные активисты предлагают демонтировать. Всего в список вошли семь одесских памятников, что дало новый импульс спорам вокруг российского наследия в городе. Но мнения относительно будущего одного из самых известных монументов Одессы остаются разными.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что делать с памятником Пушкину в Одессе.

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Снос памятника

Еще в 2023 году памятник Пушкину исключили из реестра памятников национального значения, а в 2024-м приняли решение о его демонтаже. Однако монумент до сих пор остается на Приморском бульваре. В горсовете задержку объясняют необходимостью согласований из-за статуса исторического центра Одессы в ЮНЕСКО. Однако на фоне войны часть одесситов выступает за полную очистку от российских имперских символов и не видит причин оставлять памятник на его нынешнем месте.



"Думаю, что да, нужно сносить. Потому что Пушкина взяли за флаг и вперед. Поэтому, соответственно, Пушкина нужно сносить. Если бы россияне так этим памятником не хвастались и постоянно нам не указывали — возможно, оставили бы. А так всегда всё, что русское, нужно сносить", — говорит Оксана.

Оксана о сносе памятника. Фото: Новини.LIVE

В то же время горожане считают, что после демонтажа памятника его место не должно оставаться пустым. Вместо российского монумента там мог бы появиться новый объект, который лучше соответствовал бы современному облику и украинской идентичности города.

"А что вместо него? Надо что-то на его место поставить. Наверное, сносить надо и ставить что-то другое", — говорит Александр.

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Александр о том, что будет на месте бюста. Фото: Новини.LIVE

Перенос памятника

Вместо полного сноса памятника Пушкину некоторые одесситы предлагают его перенос. Так монумент можно сохранить, а на его месте установить бюст украинскому деятелю культуры.

"Ну, не то чтобы сносить, можно его перенести куда-нибудь и поставить памятник какому-нибудь украинскому писателю", — отмечает Екатерина.

Екатерина о переносе памятника. Фото: Новини.LIVE

Еще 30 октября 2025 года памятник Пушкину в Одессе закрыли деревянными плитами, чтобы убрать монумент из общего обзора и защитить от повреждений. Однако одесситы хорошо помнят, как раньше выглядела эта часть Приморского бульвара, и для некоторых привычный облик Биржевой площади остается важным, несмотря на противоречивое отношение к самому памятнику.

"Он очень красиво выглядит, но с политической точки зрения вроде бы не нужен — трудно сказать. Я не могу однозначно ответить. Памятники всё равно будут куда-то переносить: такого не может быть, чтобы просто куда-то выбросили. Где-то найдется подходящее место. А так он очень хорошо вписывается в общую картину. Здесь политическая целесообразность имеет очень большое значение. Возможно, дизайнеры и архитекторы будут думать, что поставить на его место, после того как его перенесут", — комментирует Александр.

Александр о виде на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE

Сохранение истории

Памятник Пушкину имеет свою одесскую историю. Его открыли на Приморском бульваре ещё в 1889 году, а средства на установку собрали сами горожане. С тех пор монумент пережил не одну историческую эпоху, поэтому нынешние споры касаются не только фигуры русского писателя, но и судьбы памятника, которому уже более 130 лет.

"Я считаю, что не нужно сносить то, что было построено. Мы не вычеркнем эту историю. Нужно уважать украинскую культуру, нужно уважать людей, которые её создавали. Например, многие французы строили Одессу, так что же, сносить теперь французские памятники, памятки архитектуры? Поэтому я считаю, что нужно ценить и помнить историю, но помнить, что мы всё-таки Украина. Мы не Российская империя — мы Украина. Можно перенести памятник Пушкину в музей — туда, где ему найдётся место", — подчеркивает Алена.

Алена о сохранении истории. Фото: Новини.LIVE

Пока памятник Пушкину остается за деревянными плитами, споры вокруг него не утихают. И хотя решение о демонтаже было принято еще два года назад, конкретных сроков его выполнения до сих пор нет. Погрудье остается среди объектов, которые активисты настаивают убрать. Поэтому Одессе еще предстоит не только завершить эту историю, но и определиться с дальнейшим использованием освободившегося места.

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