Памятник Пушкину в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе вновь заговорили о демонтаже памятников, связанных с российским и советским наследием. В обновленный список активистов вошли семь городских объектов. Среди них — бюст Пушкина, возглавивший общеукраинский рейтинг из сотни объектов. Инициаторы надеются, что часть изменений удастся осуществить уже к концу 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Деколонизация. Украина".

Реклама

Какие памятники хотят убрать

Общественные активисты обновили список из 100 объектов по всей Украине, которые предлагают демонтировать в рамках декоммунизации и деколонизации. В него вошли памятники, бюсты и другие объекты, связанные с российским и советским наследием. Одесса представлена в этом рейтинге семью объектами. Причем два из них оказались в первой тройке. Самую высокую позицию занял бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре. Он возглавил общеукраинский список. На третьем месте расположился памятник Михаилу Воронцову.

В целом в список вошли:

Погрудье Александра Пушкина на Приморском бульваре — 1-е место.

Памятник Михаилу Воронцову — 3-е место.

Памятник Александру Пушкину возле одноимённого музея — 7-е место.

Памятник Льву Толстому — 12-е место.

Памятник Михаилу Черняховскому — 20-е место.

Погрудье Родиона Малиновского — 24-е место.

Памятник Исааку Бабелю — 56-е место.

Таким образом, в списке оказались сразу два объекта, посвященные Пушкину. В то же время активисты предлагают убрать не только памятники русским писателям, но и монументы другим историческим деятелям.

Читайте также:

Позиция активистов

Представители проекта "Деколонизация. Украина" подчеркивают, что работа по очистке публичного пространства от российского и советского наследия еще далека от завершения. Именно поэтому они продолжают обновлять перечень объектов, которые, по их мнению, должны быть демонтированы. Активисты надеются, что к концу 2026 года удастся добиться результатов хотя бы в отношении части памятников из рейтинга.

В то же время включение объекта в список не означает, что решение о его демонтаже уже принято. Речь идет именно о предложениях общественной инициативы, а не об утвержденном плане работ.

Реставрация памятника

Отметим, что в Татарбунарах отреставрировали поврежденный монумент российскому поэту, хотя ранее он утратил шанс попасть в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. 19 февраля 2026 года Министерство культуры Украины издало приказ № 235, которым памятник был признан не подлежащим внесению в реестр. После этого активисты призвали демонтировать монумент, однако городской совет вместо этого восстановил его. Памятник по-прежнему стоит в городском парке Татарбунаров.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе не набрали необходимой поддержки две петиции, касавшиеся замены памятника русскому поэту Александру Пушкину. Одна из них предлагала установить на Приморском бульваре бюст президента США Дональда Трампа, другая — памятник украинскому режиссёру Антону Птушкину. Обе инициативы не набрали необходимого количества голосов.

Также Новини.LIVE писали, что тень Александра Пушкина в историческом центре Одессы закрасили коммунальщики. Однако активисты продолжают требовать избавления от всех памятников, связанных с русским поэтом.