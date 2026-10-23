Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі знову заговорили про демонтаж пам'ятників, пов'язаних із російською та радянською спадщиною. До оновленого списку активістів потрапили сім міських об'єктів. Серед них є погруддя Пушкіна, яке очолило загальноукраїнський рейтинг із сотні об'єктів. Ініціатори сподіваються, що частину змін вдасться здійснити вже до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "Деколонізація. Україна".

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Які пам'ятники хочуть прибрати

Громадські активісти оновили перелік зі 100 об'єктів по всій Україні, які пропонують демонтувати в межах декомунізації та деколонізації. До нього потрапили пам'ятники, погруддя та інші об'єкти, пов'язані з російською і радянською спадщиною. Одеса представлена в цьому рейтингу сімома об'єктами. Причому два з них опинилися серед першої трійки. Найвищу позицію посіло погруддя Олександра Пушкіна на Приморському бульварі. Воно очолило загальноукраїнський список. На третьому місці розташувався пам'ятник Михайлу Воронцову.

Загалом до переліку увійшли:

Погруддя Олександра Пушкіна на Приморському бульварі — 1-ше місце.

Пам'ятник Михайлу Воронцову — 3-тє місце.

Пам'ятник Олександру Пушкіну біля однойменного музею — 7-ме місце.

Пам'ятник Льву Толстому — 12-те місце.

Пам'ятник Михайлу Черняховському — 20-те місце.

Погруддя Родіона Малиновського — 24-те місце.

Пам'ятник Ісааку Бабелю — 56-те місце.

Таким чином, у списку опинилися одразу два об'єкти, присвячені Пушкіну. Водночас активісти пропонують прибрати не лише пам'ятники російським письменникам, а й монументи іншим історичним діячам.

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Позиція активістів

Представники проєкту "Деколонізація. Україна" наголошують, що робота з очищення публічного простору від російської та радянської спадщини ще далека від завершення. Саме тому вони продовжують оновлювати перелік об'єктів, які, на їхню думку, мають бути демонтовані. Активісти сподіваються, що до кінця 2026 року вдасться досягти результатів хоча б щодо частини пам'ятників із рейтингу.

Водночас включення об'єкта до списку не означає, що рішення про його демонтаж уже ухвалене. Йдеться саме про пропозиції громадської ініціативи, а не затверджений план робіт.

Реставрація пам'ятника

Зазначимо, у Татарбунарах відреставрували пошкоджений монумент російському поету, хоча раніше він утратив перспективу потрапити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 19 лютого 2026 року Міністерство культури України видало наказ № 235, яким пам’ятник визнали таким, що не підлягає занесенню до реєстру. Після цього активісти закликали демонтувати монумент, однак міська рада натомість відновила його. Пам’ятник і далі стоїть у міському парку Татарбунарів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі не набрали необхідної підтримки дві петиції, які стосувалися заміни пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Одна з них пропонувала встановити на Приморському бульварі бюст президента США Дональда Трампа, інша — пам’ятник українському режисеру Антону Птушкіну. Обидві ініціативи не зібрали потрібної кількості голосів.

Також Новини.LIVE писали, що тінь Олександра Пушкіна в історичному центрі Одеси зафарбували комунальники. Однак активісти продовжують вимагати позбавлення від усіх пам'яток стосовно російського поета.