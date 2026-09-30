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Головна Одеса Скандал із Пушкіним на Одещині: замість знесення пам'ятник відреставрували

Скандал із Пушкіним на Одещині: замість знесення пам'ятник відреставрували

Ua ru
30 вересня 2026 14:59
Пам’ятник Пушкіну в Татарбунарах на Одещині відреставрували
Пам'ятник Пушкіну. Фото: Деколонізація.Україна

У Татарбунарах на Одещині відреставрували пошкоджений пам’ятник Олександру Пушкіну. Раніше монумент визнали таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Попри це, його не демонтували, а навпаки — привели до ладу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "Деколонізація.Україна".

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Реставрація пам'ятника Пушкіну
Повідомлення про реставрацію. Фото: скриншот із Telegram

Відновлення пам’ятника

У Татарбунарах на Одещині відреставрували пошкоджений пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Ще рік тому монумент був пошкоджений. А 19 лютого 2026 року Міністерство культури України наказом №235 визнало пам’ятник таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Після втрати охоронного статусу активісти закликали демонтувати пам’ятник. Однак замість цього міська рада привела його до ладу та відреставрувала. Таким чином, монумент, який більше не має статусу пам’ятки, залишився у міському парку Татарбунарів і після пошкоджень отримав оновлений вигляд.

Чому пам’ятник мають демонтувати

Пам’ятники Пушкіну в Україні розглядають у контексті деколонізації та усунення символів російської імперської політики. У 2023 році Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволило демонтувати пам’ятники Пушкіну та іншим російським і радянським діячам, які втратили статус пам’яток культурної спадщини.

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Пам'ятник Пушкіну в Одесі

Пам’ятники Пушкіну в Одесі також неодноразово ставали приводом для суперечок. У 2023 році пам’ятник на Приморському бульварі виключили з Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Згодом його внесли до переліку об’єктів, які мають демонтувати в межах деколонізації.

Монумент неодноразово ставав об’єктом акцій активістів: його обливали фарбою, закривали написами та плакатами із закликами до демонтажу. Водночас навколо його подальшої долі виникли суперечки через розташування в історичному центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі не набрали необхідної підтримки дві петиції, які стосувалися заміни пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Одна з них пропонувала встановити на Приморському бульварі бюст президента США Дональда Трампа, інша — пам’ятник українському режисеру Антону Птушкіну. Обидві ініціативи не зібрали потрібної кількості голосів.

Також Новини.LIVE писали, що тінь Олександра Пушкіна в історичному центрі Одеси зафарбували комунальники. Однак активісти продовжують вимагати позбавлення від усіх пам'яток стосовно російського поета.

Одеса Одеська область декомунізація пам'ятник Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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