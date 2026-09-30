Памятник Пушкину в Татарбунарах в Одесской области отреставрировали

Памятник Пушкину. Фото: Деколонизация.Украина

В Татарбунарах в Одесской области отреставрировали поврежденный памятник Александру Пушкину. Ранее памятник был признан не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Несмотря на это, его не демонтировали, а наоборот — привели в порядок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Деколонизация.Украина".

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Сообщение о реставрации. Фото: скриншот из Telegram

Восстановление памятника

В Татарбунарах в Одесской области отреставрировали поврежденный памятник русскому поэту Александру Пушкину. Еще год назад монумент был поврежден. А 19 февраля 2026 года Министерство культуры Украины приказом № 235 признало памятник не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

После потери охранного статуса активисты призвали демонтировать памятник. Однако вместо этого городской совет привёл его в порядок и отреставрировал. Таким образом, памятник, который больше не имеет статуса памятника архитектуры, остался в городском парке Татарбунаров и после повреждений обрёл обновлённый вид.

Почему памятник должны демонтировать

Памятники Пушкину в Украине рассматриваются в контексте деколонизации и устранения символов российской имперской политики. В 2023 году Кабинет Министров принял решение, разрешающее демонтировать памятники Пушкину и другим российским и советским деятелям, утратившим статус памятников культурного наследия.

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Памятник Пушкину в Одессе

Памятники Пушкину в Одессе также неоднократно становились поводом для споров. В 2023 году памятник на Приморском бульваре исключили из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Впоследствии его внесли в перечень объектов, подлежащих демонтажу в рамках деколонизации.

Памятник неоднократно становился объектом акций активистов: его обливали краской, заклеивали надписями и плакатами с призывами к демонтажу. В то же время вокруг его дальнейшей судьбы возникли споры из-за расположения в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе не набрали необходимой поддержки две петиции, касавшиеся замены памятника русскому поэту Александру Пушкину. Одна из них предлагала установить на Приморском бульваре бюст президента США Дональда Трампа, другая — памятник украинскому режиссёру Антону Птушкину. Обе инициативы не набрали необходимого количества голосов.

Также Новини.LIVE писали, что тень Александра Пушкина в историческом центре Одессы закрасили коммунальщики. Однако активисты продолжают требовать избавления от всех памятников, связанных с российским поэтом.