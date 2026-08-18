Пам’ятник Дюку в Одесі обстежили: чи є пошкодження

Пам’ятник Дюку де Рішельє. Фото: Новини.LIVE

Після демонтажу мішків із піском навколо пам’ятника Дюку де Рішельє в Одесі фахівці провели детальне обстеження пам’ятки культурної спадщини. До перевірки залучили спеціалістів Одеської державної академії будівництва та архітектури. Під час огляду фахівці виявили незначні пошкодження.

Про це повідомила Одеська міська рада, передає Новини.LIVE.

Значних пошкоджень пам’ятки не виявили

Окрему увагу приділили його нижній частині, горельєфам і скульптурі, яку обстежували за допомогою автовишки. За попередніми висновками, значних пошкоджень пам’ятника не виявили. Його конструктивний стан залишається стабільним, а декоративне оздоблення загалом добре збереглося.

Пам’ятник Дюку де Рішельє. Фото: Новини.LIVE

Під час перевірки верхньої частини скульптури спеціалісти помітили плями, які спочатку могли сприйматися як нові пошкодження.

Пам’ятник Дюку де Рішельє. Фото: Новини.LIVE

Однак подальше обстеження показало, що вони є наслідком реставраційних робіт, проведених на початку 2000-х років. Тоді на окремих ділянках скульптури використовували олово. Захисне патинування з часом втратило свої властивості, тому його планують відновити.

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Пам’ятник Дюку де Рішельє. Фото: Новини.LIVE

Також фахівці виявили окремі механічні пошкодження, зокрема нову каверну на скульптурі. На горельєфах зафіксували сліди поверхневої хімічної корозії. За попередньою оцінкою, виявлені дефекти не становлять загрози для декоративного оформлення та конструктивного стану пам’ятника. Для їх усунення, за словами фахівців, достатньо провести нескладні консерваційні роботи.

Остаточні рекомендації щодо подальшого відновлення спеціалісти Одеської державної академії будівництва та архітектури представлять у своєму звіті. На його основі визначать перелік необхідних робіт, які планують виконати до встановлення нової захисної конструкції. Водночас фахівці наголосили, що пам’ятник Дюку де Рішельє не перебуває в аварійному стані. Під час обстеження також не виявили ознак, які б свідчили про наближення пам’ятки до аварійного стану.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 серпня в Одесі з пам’ятника Дюку де Рішельє демонтували захисні мішки з піском, які встановили на початку повномасштабної війни. Після їхнього зняття на поверхні монумента виявили темні плями та сліди.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі на площі Старосінній, 1-А планують реалізувати масштабний будівельний проєкт. Він передбачає зведення двох житлових будинків, торговельно-офісних приміщень, підземного паркінгу та укриття, а документи щодо майбутнього комплексу вже розглянула консультативно-дорадча комісія Управління ДАБК.