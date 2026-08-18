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Главная Одесса Коррозия и следы реставрации: Дюка в Одессе обследовали после снятия защиты

Коррозия и следы реставрации: Дюка в Одессе обследовали после снятия защиты

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Дата публикации 18 августа 2026 00:11
Памятник Дюку в Одессе осмотрели: есть ли повреждения
Памятник герцогу де Ришелье. Фото: Новини.LIVE

После демонтажа мешков с песком вокруг памятника Дюку де Ришелье в Одессе специалисты провели детальное обследование объекта культурного наследия. К проверке привлекли специалистов Одесской государственной академии строительства и архитектуры. В ходе осмотра специалисты обнаружили незначительные повреждения.

Об этом сообщил сообщил Одесский городской совет, передает Новини.LIVE.

Существенных повреждений памятника не обнаружено

Особое внимание уделили его нижней части, горельефам и скульптуре, которую осматривали с помощью автовышки. По предварительным выводам, значительных повреждений памятника не обнаружено. Его конструктивное состояние остается стабильным, а декоративная отделка в целом хорошо сохранилась.

Памятник Дюку в Одессе обследовали после снятия защиты - фото 2
Памятник Дюку де Ришелье. Фото: Новини.LIVE

Во время осмотра верхней части скульптуры специалисты заметили пятна, которые сначала могли восприниматься как новые повреждения.

Памятник Дюку в Одессе обследовали после снятия защиты - фото 3
Памятник Дюку де Ришелье. Фото: Новини.LIVE

Однако дальнейшее обследование показало, что они являются следствием реставрационных работ, проведенных в начале 2000-х годов. Тогда на отдельных участках скульптуры использовали олово. Защитное патинирование со временем утратило свои свойства, поэтому его планируют восстановить.

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Памятник Дюку де Ришелье. Фото: Новини.LIVE

Также специалисты обнаружили отдельные механические повреждения, в частности новую каверну на скульптуре. На горельефах зафиксировали следы поверхностной химической коррозии. По предварительной оценке, выявленные дефекты не представляют угрозы для декоративного оформления и конструктивного состояния памятника. Для их устранения, по словам специалистов, достаточно провести несложные консервационные работы.

Окончательные рекомендации по дальнейшей реставрации специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры представят в своем отчете. На его основе будет определен перечень необходимых работ, которые планируется выполнить до установки новой защитной конструкции. В то же время специалисты подчеркнули, что памятник Дюку де Ришелье не находится в аварийном состоянии. В ходе обследования также не выявлено признаков, свидетельствующих о приближении памятника к аварийному состоянию.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа в Одессе с памятника Дюку де Ришелье демонтировали защитные мешки с песком, которые установили в начале полномасштабной войны. После их снятия на поверхности монумента обнаружили темные пятна и следы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе на площади Старосинной, 1-А планируется реализовать масштабный строительный проект. Он предусматривает возведение двух жилых домов, торгово-офисных помещений, подземной парковки и укрытия, а документы по будущему комплексу уже рассмотрела консультативно-совещательная комиссия Управления ГАСК.

Одесса Одесская область памятник культура скульптура
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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