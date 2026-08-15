В Одессе на Старосинной планируется построить новый жилой комплекс

Здание, которое планируется построить в Одессе. Фото: ГАСК ОМР

В Одессе на площади Старосинной, 1-А планируется новое масштабное строительство. Проект предусматривает два жилых дома, самый высокий из которых будет иметь 14 этажей, торгово-офисные помещения, подземный паркинг и укрытие. Документы по будущему комплексу уже рассмотрела консультативно-совещательная комиссия Управления ГАБК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Управления Государственного архитектурно-строительного контроля ОМР Александра Авдеева.

Строительство на Старосинной

По информации Александра Авдеева, речь идет о земельном участке на площади Старосинной, 1-А с кадастровым номером 5110137500:38:002:0002. Заказчиком строительства выступает ООО "СЕРВИСПРОАВТО", которое пользуется землей на основании договора аренды.

Градостроительные условия и ограничения для объекта предоставлены 26 июня 2026 года. Проектную документацию разработало ООО "ВЕСТТ" под руководством главного архитектора проекта О.М. Мельниковой. 6 августа документация получила положительный экспертный отчет.

Проект строительства

Согласно проекту, на участке планируется возвести 14-этажный жилой дом с тремя секциями и отдельный пятиэтажный жилой дом. Помимо квартир, предусмотрены встроенные торгово-офисные помещения и подземная парковка. Реализовывать проект планируют в два пусковых комплекса.

Читайте также:

"Комиссия рассмотрела пакет документов о выдаче разрешения на новое строительство многоэтажных жилых домов по адресу: площадь Старосинная, 1-А", — сообщил Александр Авдеев.

Отдельную часть проекта занимает защитное сооружение. На уровне подвала двух секций планируется обустроить сооружение двойного назначения, обладающее свойствами противорадиационного укрытия. Для него предусмотрены два отдельных входа и два эвакуационных выхода. Попасть в укрытие маломобильные жильцы смогут с помощью лифтов.

"Важная часть проекта — безопасность. На уровне подвала двух секций предусмотрено сооружение двойного назначения, обладающее свойствами противорадиационного укрытия", — отметил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля ОМР.

Также часть оборудования жилых секций, паркинга и укрытия будет иметь резервное электроснабжение. В случае проблем с централизованной сетью его будет обеспечивать дизельная электростанция.

Жилой комплекс, который планируется построить. Фото: ДАБК ОМР

Подъезд к новому комплексу

Основной въезд и выезд с территории будущего жилого комплекса спроектированы со стороны переулка Александрийского. В подземный паркинг автомобили смогут попадать со стороны улицы Старосинной и переулка Халайджогло. Вокруг домов планируется провести благоустройство, обустроить детские площадки и обеспечить возможность подъезда пожарной техники.

"Проектом предусмотрено благоустройство придомовой территории, обустройство детских площадок, подъезды для пожарной техники и подземная парковка для постоянного хранения автомобилей", — сообщил Авдеев.

Благоустройство будущего жилого комплекса. Фото: ДАБК ОМР

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на улице Александра Станкова в Одессе готовят реконструкцию существующего домовладения. Здание планируют переоборудовать под жилой дом с торгово-офисными помещениями и паркингом. Также бывший кинотеатр "Золотой Дюк" на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе обретет новую жизнь. На его месте планируют создать современный культурный центр с просторными залами и обновленной архитектурой.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что восстановление Ивановского путепровода в Одессе будет полностью оплачено правительством Японии. Строительство планируется начать в 2027 году после получения финансирования.