В Одесі на Старосінній планують звести новий житловий комплекс

Будинок, який хочуть звести в Одесі. Фото: ДАБК ОМР

В Одесі на площі Старосінній, 1-А планують нове масштабне будівництво. Проєкт передбачає два житлові будинки, найвищий з яких матиме 14 поверхів, торговельно-офісні приміщення, підземний паркінг та укриття. Документи щодо майбутнього комплексу вже розглянула консультативно-дорадча комісія Управління ДАБК.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Управління Державного архітектурно-будівельного контролю ОМР Олександра Авдєєва.

Будівництво на Старосінній

За інформацією Олександра Авдєєва, йдеться про земельну ділянку на площі Старосінній, 1-А з кадастровим номером 5110137500:38:002:0002. Замовником будівництва виступає ТОВ "СЕРВІСПРОАВТО", яке користується землею на підставі договору оренди.

Містобудівні умови та обмеження для об'єкта надані 26 червня 2026 року. Проєктну документацію розробило ТОВ "ВЕСТТ" під керівництвом головного архітектора проєкту О.М. Мельнікової. 6 серпня документація отримала позитивний експертний звіт.

Проєкт будівництва

За проєктом на ділянці мають звести 14-поверховий житловий будинок із трьома секціями та окремий п'ятиповерховий житловий будинок. Крім квартир, передбачені вбудовані торговельно-офісні приміщення та підземний паркінг. Реалізовувати проєкт планують у два пускові комплекси.

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"Комісія розглянула пакет документів про надання дозволу на нове будівництво багатоповерхових житлових будинків за адресою: площа Старосінна, 1-А", — повідомив Олександр Авдєєв.

Окрему частину проєкту займає захисна споруда. На рівні підвалу двох секцій планують облаштувати споруду подвійного призначення із властивостями протирадіаційного укриття. Для неї передбачені два відокремлені входи та два евакуаційні виходи. Потрапити до укриття маломобільні мешканці зможуть за допомогою ліфтів.

"Важлива частина проєкту — безпека. На рівні підвалу двох секцій передбачено споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття", — зазначив начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю ОМР.

Також частина обладнання житлових секцій, паркінгу та укриття матиме резервне електропостачання. У разі проблем із централізованою мережею його забезпечуватиме дизельна електростанція.

Житловий комплекс, який планують побудувати. Фото: ДАБК ОМР

Заїзд до нового комплексу

Основний в'їзд та виїзд із території майбутнього житлового комплексу запроєктовані з провулка Олександрійського. До підземного паркінгу автомобілі зможуть потрапляти з боку вулиці Старосінної та провулка Халайджогло. Навколо будинків планують провести благоустрій, облаштувати майданчики та забезпечити можливість під'їзду пожежної техніки.

"Проєктом передбачено благоустрій прибудинкової території, облаштування майданчиків, під’їзди для пожежної техніки та підземний паркінг для постійного зберігання автомобілів", — повідомив Авдєєв.

Добройстрій майбутнього житлового комплексу. Фото: ДАБК ОМР

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на вулиці Олександра Станкова в Одесі готують реконструкцію існуючого домоволодіння. Будівлю планують пристосувати під житловий будинок із торгово-офісними приміщеннями та паркінгом. Також колишній кінотеатр "Золотий Дюк" на проспекті Ярослава Мудрого в Одесі отримає нове життя. На його місці планують створити сучасний культурний центр із просторими залами та оновленою архітектурою.

Крім того, Новини.LIVE писали, що відновлення Іванівського шляхопроводу в Одесі буде повністю оплачене урядом Японії. Будівництво планують розпочати у 2027 році після отримання фінансування.