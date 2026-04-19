Трампа замість Пушкіна в Одесі не буде: забракувало голосів

Пам'ятник Пушкіну в Одесі.

В Одесі не набрали необхідної підтримки дві петиції, які стосувалися заміни пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Одна з них пропонувала встановити на Приморському бульварі бюст президента США Дональда Трампа, інша — пам’ятник українському режисеру Антону Птушкіну. Обидві ініціативи не зібрали потрібної кількості голосів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідні звернення, які були опубліковані на сайті електронних петицій Одеської міської ради.

Трампа замість Пушкіна не підтримали

Петиція щодо заміни пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі погруддям Дональда Трампа завершила збір голосів 8 квітня. Її підтримав лише 41 мешканець міста, хоча для розгляду мером необхідно щонайменше 1000 підписів.

Автор звернення, Тимур Вєндін, заявляв, що Трамп є однією з найвідоміших постатей сучасної світової політики, а встановлення його бюста могло б стати приводом для суспільної дискусії. При цьому сам пам’ятник Пушкіну він пропонував не знищувати, а перенести до музею.

Птушкін також не набрав голосів

Ще одна петиція стосувалася бюста Пушкіна на Біржовій площі. Активіст Сергій Гнезділов запропонував встановити там пам’ятник українському режисеру Антон Птушкін. Свою ідею він пояснював внеском Птушкіна у розвиток документального кіно, популяризацію туризму та фільмом "Антарктида".

Читайте також:

Станом на останній день збору голосів цю ініціативу підтримали 54 людини. Необхідного мінімуму вона також не досягла.

Які ще петиції залишаються

Наразі в Одесі триває збір підписів ще під двома ініціативами щодо пам’ятника Пушкіну. Одна пропонує символічно обміняти пам’ятник Пушкіну та скульптури монумента "Засновникам Одеси" на українських полонених і незаконно ув’язнених громадян. Інша передбачає встановлення на цьому місці пам’ятника гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному.

Що відомо про пам’ятник Пушкіну в Одесі

Пам’ятник Олександру Пушкіну на Приморському бульварі відкрили у 1889 році за кошти мешканців міста. Монумент встановили навпроти мерії. Упродовж десятиліть він вважався одним із символів історичного центру.

Після початку повномасштабної війни ставлення до російських імперських символів змінилося. Пам’ятник Пушкіну неодноразово ставав об’єктом суперечок, акцій протесту та вимог демонтажу. Частина одеситів наполягає, що монумент у центрі українського міста недоречний під час війни з Росією.

Неодноразово його обливали фарбою, розмальовували написами та закривали тканиною. Щоб уникнути нових інцидентів, міська влада згодом обшила пам’ятник захисними конструкціями.

Окремий резонанс викликало рішення ЮНЕСКО включити історичний центр Одеси до списку світової спадщини, адже частина активістів вважає, що статус території ускладнює швидкий демонтаж монумента.

Наразі пам’ятник Пушкіну в центрі Одеси закритий дерев’яними конструкціями. Так його захищають від можливих пошкоджень, а також на тлі постійних суперечок щодо подальшої долі монумента.

Раніше Новини.LIVE писали, що Міністерство культури виключило з Державного реєстру нерухомих пам’яток України чотири об’єкти в Одеській області. Йдеться про пам’ятник Пушкіну в Татарбунарах, пов’язане з ним "історичне місце", скульптуру Суворова в Катлабузі та пам’ятник Олександру ІІ в Одесі.

Пізніше Новини.LIVE повідомляли, що у місті Татарбунари на Одещині, поки не демонтуватимуть пам’ятник Олександру Пушкіну. Міська влада заявила, що чекатиме на фаховий висновок Українського інституту національної пам’яті. Без цього рішення демонтаж вважають передчасним, попри втрату пам’ятником державного охоронного статусу.