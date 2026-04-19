Трампа вместо Пушкина в Одессе не будет: не хватило голосов

Памятник Пушкину в Одессе.

В Одессе не набрали необходимой поддержки две петиции, которые касались замены памятника российскому поэту Александру Пушкину. Одна из них предлагала установить на Приморском бульваре бюст президента США Дональда Трампа, другая — памятник украинскому режиссеру Антону Птушкину. Обе инициативы не собрали нужного количества голосов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на соответствующие обращения, которые были опубликованы на сайте электронных петиций Одесского городского совета.

Трампа вместо Пушкина не поддержали

Петиция о замене памятника Пушкину на Приморском бульваре бюстом Дональда Трампа завершила сбор голосов 8 апреля. Ее поддержал лишь 41 житель города, хотя для рассмотрения мэром необходимо не менее 1000 подписей.

Автор обращения, Тимур Вендин, заявлял, что Трамп является одной из самых известных фигур современной мировой политики, а установка его бюста могла бы стать поводом для общественной дискуссии. При этом сам памятник Пушкину он предлагал не уничтожать, а перенести в музей.

Птушкин также не набрал голосов

Еще одна петиция касалась бюста Пушкина на Биржевой площади. Активист Сергей Гнездилов предложил установить там памятник украинскому режиссеру Антону Птушкину. Свою идею он объяснял вкладом Птушкина в развитие документального кино, популяризацию туризма и фильмом "Антарктида".

Читайте также:

По состоянию на последний день сбора голосов эту инициативу поддержали 54 человека. Необходимого минимума она также не достигла.

Какие еще петиции остаются

Сейчас в Одессе продолжается сбор подписей еще под двумя инициативами относительно памятника Пушкину. Одна предлагает символически обменять памятник Пушкину и скульптуры монумента "Основателям Одессы" на украинских пленных и незаконно заключенных граждан. Другая предусматривает установку на этом месте памятника гетману Петру Конашевичу Сагайдачному.

Что известно о памятнике Пушкину в Одессе

Памятник Александру Пушкину на Приморском бульваре открыли в 1889 году на средства жителей города. Монумент установили напротив мэрии. На протяжении десятилетий он считался одним из символов исторического центра.

После начала полномасштабной войны отношение к российским имперским символам изменилось. Памятник Пушкину неоднократно становился объектом споров, акций протеста и требований демонтажа. Часть одесситов настаивает, что монумент в центре украинского города неуместен во время войны с Россией.

Неоднократно его обливали краской, разрисовывали надписями и закрывали тканью. Чтобы избежать новых инцидентов, городские власти впоследствии обшили памятник защитными конструкциями.

Отдельный резонанс вызвало решение ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в список мирового наследия, ведь часть активистов считает, что статус территории затрудняет быстрый демонтаж монумента.

Сейчас памятник Пушкину в центре Одессы закрыт деревянными конструкциями. Так его защищают от возможных повреждений, а также на фоне постоянных споров относительно дальнейшей судьбы монумента.

Ранее Новини.LIVE писали, что Министерство культуры исключило из Государственного реестра недвижимых памятников Украины четыре объекта в Одесской области. Речь идет о памятнике Пушкину в Татарбунарах, связанном с ним "историческом месте", скульптуре Суворова в Катлабуге и памятнике Александру ІІ в Одессе.

Позже Новини.LIVE сообщали, что в городе Татарбунары Одесской области, пока не будут демонтировать памятник Александру Пушкину. Городские власти заявили, что будут ждать профессионального заключения Украинского института национальной памяти. Без этого решения демонтаж считают преждевременным, несмотря на потерю памятником государственного охранного статуса.