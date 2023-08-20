Мэр Труханов против сноса памятника Пушкину в Одессе

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Споры по сносу памятников российским культурным деятелям в Одессе не утихают с первых дней войны. Однако сейчас в защиту бюста поэта Пушкина встал мэр и заявил, что его устанавливали одесситы.

Об этом мэр Геннадий Труханов сообщил в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, памятник в Одессе не следует убирать, однако решение будет всегда оставаться за общиной.

"С моей точки зрения? Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Этот памятник установлен за средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы, никакая не власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал. Поэтому это отдельный вопрос. Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основание. И он стоит. Это должна решать общественность, а не кто-то по политическим... (убеждениям. — Ред.)", — заявил Труханов.

Доля Пушкина в Украине.

В Измаиле переименовали сквер, названный в честь Александра Пушкина.

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В Харькове был переименован академический русский драматический театр имени Пушкина. Теперь он будет называться "Харьковский академический драматический театр".

Напомним, после ракетного террора Одессы, который россияне совершили в июле, многие верующие осудили удар по православному храму в историческом центре города. В частности, в стороне не остался и городской голова Геннадий Труханов.