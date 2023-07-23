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Захід має рішуче відповісти на удари по Одесі, — Єрмак

23 липня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В ОП розробили варіанти реагування на нічну атаку Одеси
Зруйновані фрески у соборі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Офісі Президента відреагували на нічну атаку Одеси, яку здійснили окупанти. Проте відповідної реакції з боку західних партнерів ще ніякої не було. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

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"Це Спасо-Преображенський кафедральний собор в центрі Одеси, куди росіяни били ракетами. В історичному центрі, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО, є руйнування. Це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ", — йдеться у повідомленні.

Також голова ОП зазначив, що у світової спільноти є декілька варіантів реагування на ці події: 

  • перший — далекобійні ракети для України. Вони дозволять знищити ворожі можливості з завдавання цих ударів;
  • другий — швидке постачання додаткових систем ПРО для захисту українського неба. Збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу, можуть сучасні західні ПРО, які Україна отримувала у незначній кількості;
  • третій — подальше посилення економічних санкцій, унеможливлення роботи російського ВПК;
  • четвертий — міжнародна ізоляція Росії, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня. 

І найголовніше, що треба зробити для припинення обстрілів тилових міст — це демілітаризація та звільнення українського Криму. 

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії повідомило, що їхні війська нанесли удар по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".

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