В ОП розробили варіанти реагування на нічну атаку Одеси

Зруйновані фрески у соборі. Фото: Новини.LIVE

У Офісі Президента відреагували на нічну атаку Одеси, яку здійснили окупанти. Проте відповідної реакції з боку західних партнерів ще ніякої не було.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Це Спасо-Преображенський кафедральний собор в центрі Одеси, куди росіяни били ракетами. В історичному центрі, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО, є руйнування. Це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ", — йдеться у повідомленні.

Також голова ОП зазначив, що у світової спільноти є декілька варіантів реагування на ці події:

перший — далекобійні ракети для України. Вони дозволять знищити ворожі можливості з завдавання цих ударів;

другий — швидке постачання додаткових систем ПРО для захисту українського неба. Збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу, можуть сучасні західні ПРО, які Україна отримувала у незначній кількості;

третій — подальше посилення економічних санкцій, унеможливлення роботи російського ВПК;

четвертий — міжнародна ізоляція Росії, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня.

І найголовніше, що треба зробити для припинення обстрілів тилових міст — це демілітаризація та звільнення українського Криму.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії повідомило, що їхні війська нанесли удар по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".