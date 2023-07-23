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Гуменюк пояснила, чому росіяни вже тиждень влаштовують нічні атаки на Одесу

23 липня 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни вже тиждень тероризують Одесу
Наслідки влучання в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Нічним терором мирної Одеси росіяни намагаються диктувати свої правила щодо експорту українського зерна. Вже вкотре вони б'ють саме по припортовій інфраструктурі, де й зберігалося збіжжя.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами рівень загрози, який лунає від нашого ворога, щодо виборювання права продовжувати "зернову угоду" на своїх інтересах занадто висока, адже вони продемонстрували свою готовність продовжувати продовольчий терор й надалі.

"Треба розуміти, що повітряні атаки для південних регіонів залишаються небезпечними.Південні регіони продовжують бути під прицілом ворога, оскільки вони ще не вибороли те, за що починали боротьбу. Вони хотіли перегляду "зернової угоди" на їхню користь, тобто, щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними й попутно послаблення санкцій", — сказала Наталя Гуменюк.

Обстріли Одещини

Вночі 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала комбінованого ракетного удару по Одесі та області. Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений Спасо-Преображенський собор.

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