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Гуменюк объяснила, почему россияне уже неделю устраивают ночные атаки на Одессу

23 июля 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне уже неделю терроризируют Одессу
Последствия попадания в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ночным террором мирной Одессы россияне пытаются диктовать свои правила экспорта украинского зерна. В который раз они бьют именно по припортовой инфраструктуре, где и хранилось зерно.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, уровень угрозы, звучащий от нашего врага, относительно отбора права продолжать "зерновое соглашение" на своих интересах слишком высок, ведь они продемонстрировали свою готовность продолжать продовольственный террор и дальше.

"Надо понимать, что воздушные атаки для южных регионов остаются опасными. Южные регионы продолжают быть под прицелом врага, поскольку они еще не добыли в борьбе то, за что начинали борьбу. Они хотели пересмотра "зернового соглашения" в их пользу, то есть, чтобы прерогатива была за ними и попутно ослабления санкций", — сказала Наталья Гуменюк.

Обстрелы Одесчины

Ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В результате вражеской атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор.

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