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Атака по Одесі: стало відомо, скільки ракет випустили окупанти

21 липня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по Одесі: стало відомо, скільки ракет випустили окупанти
Запуск ракети "Онікс". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вдень 21 липня окупанти вчергове обстріляли Одещину. Загалом по регіону було випущено сім ракет. 

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Російські війська продовжують терор південних регіонів. Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу. Об’єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються", — йдеться в повідомленні. 

Як заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, із семи ракет, що запустили в бік Одещини, щонайменше чотири були П-800 "Онікс". 

Більше про обстріли Одещини

Нагадаємо, вночі 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Навіть після виходу з Зернової ініціативи Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі 19 липня відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ". 

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