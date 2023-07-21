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Атака по Одессе: стало известно, сколько ракет выпустили оккупанты

21 июля 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по Одессе: стало известно, сколько ракет выпустили оккупанты
Запуск ракеты "Оникс". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Днем 21 июля оккупанты в очередной раз обстреляли Одесчину. Всего по региону было выпущено семь ракет.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Российские войска продолжают террор южных регионов. Во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются", — говорится в сообщении.

Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, из семи ракет, запустивших в сторону Одесчины, по меньшей мере четыре были П-800 "Оникс".

Больше об обстрелах Одесчины

Напомним, ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Даже после выхода из Зерновой инициативы Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

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