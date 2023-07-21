Атака по Одессе: стало известно, сколько ракет выпустили оккупанты
Днем 21 июля оккупанты в очередной раз обстреляли Одесчину. Всего по региону было выпущено семь ракет.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Российские войска продолжают террор южных регионов. Во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются", — говорится в сообщении.
Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, из семи ракет, запустивших в сторону Одесчины, по меньшей мере четыре были П-800 "Оникс".
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Напомним, ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.
В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.
Даже после выхода из Зерновой инициативы Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".