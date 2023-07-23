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Запад должен решительно ответить на удары по Одессе, — Ермак

23 июля 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В ОП разработали варианты реагирования на ночную атаку Одессы
Разрушены фрески в соборе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Офисе Президента отреагировали на ночную атаку Одессы, которую совершили оккупанты. Однако ответной реакции со стороны западных партнеров еще никакой не было.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Это Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре Одессы, куда россияне били ракетами. В историческом центре, который находится под охраной ЮНЕСКО, есть разрушения. Это сознательные удары российских террористов, повторяющих практики ИГИЛ", — говорится в сообщении.

Также глава ОП отметил, что у мирового сообщества есть несколько вариантов реагирования на эти события:

  • первый — дальнобойные ракеты для Украины. Они позволят уничтожить враждебные возможности по нанесению этих ударов;
  • второй — быстрая поставка дополнительных систем ПРО для защиты украинского неба. Сбивать типы ракет, которыми враг атакует Одессу, могут современные западные ПРО, которые Украина получала в незначительном количестве;
  • третий — дальнейшее усиление экономических санкций, невозможность работы российского ВПК;
  • четвертый — международная изоляция России как странами Запада, так и государствами Глобального Юга.

И самое главное, что нужно сделать для прекращения обстрелов тыловых городов, — это демилитаризация и освобождение украинского Крыма.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".

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