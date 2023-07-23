В ОП разработали варианты реагирования на ночную атаку Одессы

Разрушены фрески в соборе. Фото: Новини.LIVE

В Офисе Президента отреагировали на ночную атаку Одессы, которую совершили оккупанты. Однако ответной реакции со стороны западных партнеров еще никакой не было.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

"Это Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре Одессы, куда россияне били ракетами. В историческом центре, который находится под охраной ЮНЕСКО, есть разрушения. Это сознательные удары российских террористов, повторяющих практики ИГИЛ", — говорится в сообщении.

Также глава ОП отметил, что у мирового сообщества есть несколько вариантов реагирования на эти события:

первый — дальнобойные ракеты для Украины. Они позволят уничтожить враждебные возможности по нанесению этих ударов;

второй — быстрая поставка дополнительных систем ПРО для защиты украинского неба. Сбивать типы ракет, которыми враг атакует Одессу, могут современные западные ПРО, которые Украина получала в незначительном количестве;

третий — дальнейшее усиление экономических санкций, невозможность работы российского ВПК;

четвертый — международная изоляция России как странами Запада, так и государствами Глобального Юга.

И самое главное, что нужно сделать для прекращения обстрелов тыловых городов, — это демилитаризация и освобождение украинского Крыма.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".