Масований удар по Одесі: у Міноборони РФ придумали собі виправдання
Міністерство оборони Росії повідомило, що їхні війська нанесли удар по об'єктам в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".
Про це пишуть російські ЗМІ.
Версія Росії
Також там повідомляють, що на уражених об'єктах перебували "іноземні найманці" і що всі цілі було знищено.
"Інформація, що розповсюджується київським режимом, про руйнування внаслідок застосування високоточної зброї Спасо-Преображенського собору в Одесі не відповідає дійсності", — наголосили у Міноборони РФ.
Радість пропагандистів
Російські пропагандисти заявляють, що Одеса, зокрема, Спасо-Преображенський собор постраждав від ракет протиповітряної оборони. Там пораділи катастрофічним руйнуванням і традиційно звинуватили в усьому Україну.
Що сталося насправді
Цієї ночі Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".