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Масований удар по Одесі: у Міноборони РФ придумали собі виправдання

23 липня 2023 11:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Масований удар по Одесі: у Міноборони РФ придумали собі виправдання
Наслідки ракетного удару по собору в Одесі. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністерство оборони Росії повідомило, що їхні війська нанесли удар по об'єктам в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Версія Росії

Також там повідомляють, що на уражених об'єктах перебували "іноземні найманці" і що всі цілі було знищено.

Скриншот допису

"Інформація, що розповсюджується київським режимом, про руйнування внаслідок застосування високоточної зброї Спасо-Преображенського собору в Одесі не відповідає дійсності", — наголосили у Міноборони РФ. 

Скриншот допису

Радість пропагандистів

Російські пропагандисти заявляють, що Одеса, зокрема, Спасо-Преображенський собор постраждав від ракет протиповітряної оборони. Там пораділи катастрофічним руйнуванням і традиційно звинуватили в усьому Україну.

Що сталося насправді

Цієї ночі Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

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