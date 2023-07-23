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Массированный удар по Одессе: в Минобороны РФ придумали себе оправдание

23 июля 2023 11:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Массированный удар по Одессе: в Минобороны РФ придумали себе оправдание
Последствия ракетных ударов по собору в Одессе. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министерство обороны России сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".

Об этом пишут российские СМИ.

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Версия России

Также там сообщают, что на пораженных объектах находились "иностранные наемники" и все цели были уничтожены.

Скриншот сообщения

"Распространяемая киевским режимом информация о разрушении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Скриншот сообщения

Радость пропагандистов

Российские пропагандисты заявляют, что Одесса, в частности, Спасо-Преображенский собор, пострадал от ракет противовоздушной обороны. Там порадовались катастрофическим разрушениям и традиционно обвинили во всем Украину.

Что произошло на самом деле

Этой ночью Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

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