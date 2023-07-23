Массированный удар по Одессе: в Минобороны РФ придумали себе оправдание
Министерство обороны России сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".
Об этом пишут российские СМИ.
Версия России
Также там сообщают, что на пораженных объектах находились "иностранные наемники" и все цели были уничтожены.
"Распространяемая киевским режимом информация о разрушении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности", — подчеркнули в Минобороны РФ.
Радость пропагандистов
Российские пропагандисты заявляют, что Одесса, в частности, Спасо-Преображенский собор, пострадал от ракет противовоздушной обороны. Там порадовались катастрофическим разрушениям и традиционно обвинили во всем Украину.
Что произошло на самом деле
Этой ночью Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".