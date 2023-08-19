Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російський патріарх Кирило є воєнним злочинцем, — Труханов arrow

Російський патріарх Кирило є воєнним злочинцем, — Труханов

19 серпня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Труханов засудив дії московських попів
Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після ракетного терору Одеси, який росіяни вчинили у липні, багато вірян засудили удар по православному храму в історичному центрі міста. Зокрема, осторонь не лишився й міський голова Геннадій Труханов.

Про свою позицію до УПЦ (МП) та росіян він розповів журналістам "Радіо Свобода".

Читайте також:

За його словами, попри повномасштабну війну, яку почала Росія, не слід чіпати питання релігії. Він "противник того, щоб ми чіпляли якесь ярмо на всю церкву", проте й засуджує дії московських попів, які освячують своїх солдатів на вбивство українців.

"Так, для мене патріарх Кирило — воєнний злочинець. Людині-вірянину казати це дуже відповідально. Тому що я не розумію. От взагалі ви у мене запитуєте сьогодні, я не те, що, може, треба це казати. Я стриманий у деяких питаннях. Хоча мав би казати більше і різкіші речі. Але сьогодні якщо відбувається ось таке, то це злочинець. Це злочинець, тому що... Я не хочу продовжувати. Тому що я не розумію", — сказав міський голова Одеси.

Зазначимо, що сам одеський голова є парафіянином церкви УПЦ (МП), однак він вважає, що не варто називати цю церкву "Московського патріархату". Адже стосовно неї "є якась провокація".

Ракетний обстріл собору

У ніч проти 23 липня російські окупанти вкотре атакували Одесу. Ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Своєю чергою міністерство оборони Росії у той час повідомило, що їхні війська завдали удару по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз