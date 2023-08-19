Труханов засудив дії московських попів

Російський патріарх Кирило є воєнним злочинцем, — Труханов
Після ракетного терору Одеси, який росіяни вчинили у липні, багато вірян засудили удар по православному храму в історичному центрі міста. Зокрема, осторонь не лишився й міський голова Геннадій Труханов.
Про свою позицію до УПЦ (МП) та росіян він розповів журналістам "Радіо Свобода".
За його словами, попри повномасштабну війну, яку почала Росія, не слід чіпати питання релігії. Він "противник того, щоб ми чіпляли якесь ярмо на всю церкву", проте й засуджує дії московських попів, які освячують своїх солдатів на вбивство українців.
"Так, для мене патріарх Кирило — воєнний злочинець. Людині-вірянину казати це дуже відповідально. Тому що я не розумію. От взагалі ви у мене запитуєте сьогодні, я не те, що, може, треба це казати. Я стриманий у деяких питаннях. Хоча мав би казати більше і різкіші речі. Але сьогодні якщо відбувається ось таке, то це злочинець. Це злочинець, тому що... Я не хочу продовжувати. Тому що я не розумію", — сказав міський голова Одеси.
Зазначимо, що сам одеський голова є парафіянином церкви УПЦ (МП), однак він вважає, що не варто називати цю церкву "Московського патріархату". Адже стосовно неї "є якась провокація".
Ракетний обстріл собору
У ніч проти 23 липня російські окупанти вкотре атакували Одесу. Ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Своєю чергою міністерство оборони Росії у той час повідомило, що їхні війська завдали удару по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".