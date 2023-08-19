Труханов засудив дії московських попів

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Після ракетного терору Одеси, який росіяни вчинили у липні, багато вірян засудили удар по православному храму в історичному центрі міста. Зокрема, осторонь не лишився й міський голова Геннадій Труханов.

Про свою позицію до УПЦ (МП) та росіян він розповів журналістам "Радіо Свобода".

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За його словами, попри повномасштабну війну, яку почала Росія, не слід чіпати питання релігії. Він "противник того, щоб ми чіпляли якесь ярмо на всю церкву", проте й засуджує дії московських попів, які освячують своїх солдатів на вбивство українців.

"Так, для мене патріарх Кирило — воєнний злочинець. Людині-вірянину казати це дуже відповідально. Тому що я не розумію. От взагалі ви у мене запитуєте сьогодні, я не те, що, може, треба це казати. Я стриманий у деяких питаннях. Хоча мав би казати більше і різкіші речі. Але сьогодні якщо відбувається ось таке, то це злочинець. Це злочинець, тому що... Я не хочу продовжувати. Тому що я не розумію", — сказав міський голова Одеси.

Зазначимо, що сам одеський голова є парафіянином церкви УПЦ (МП), однак він вважає, що не варто називати цю церкву "Московського патріархату". Адже стосовно неї "є якась провокація".

Ракетний обстріл собору

У ніч проти 23 липня російські окупанти вкотре атакували Одесу. Ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Своєю чергою міністерство оборони Росії у той час повідомило, що їхні війська завдали удару по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".