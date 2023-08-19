Труханов осудил действия московских попов

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новости.

После ракетного террора Одессы, который россияне совершили в июле, многие верующие осудили удар по православному храму в историческом центре города. В частности, в стороне не остался и городской голова Геннадий Труханов.

О своей позиции к УПЦ (МП) и россиянам он рассказал журналистам "Радио Свобода".

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По его словам, несмотря на полномасштабную войну, которую начала Россия, не следует трогать вопрос религии. Он "противник того, чтобы мы цепляли какое-нибудь иго на всю церковь", однако и осуждает действия московских попов, освящающих своих солдат на убийство украинцев.

"Да, для меня патриарх Кирилл — военный преступник. Человеку верующему сказать это очень ответственно. Потому что я не понимаю. Вот вообще, вы у меня спрашиваете сегодня, я не то, что, может, надо это говорить. Я сдержан в некоторых вопросах. Хотя должен говорить больше и более резкие вещи. Но сегодня, если происходит вот такое, то это преступник. Это преступник, потому что... Я не хочу продолжать. Потому что я не понимаю", — сказал городской голова Одессы.

Отметим, что сам одесский глава является прихожанином церкви УПЦ (МП), однако он считает, что не стоит называть эту церковь "Московского патриархата". Ведь по отношению к ней "есть какая-то провокация".

Ракетный обстрел собора

В ночь на 23 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу. Вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

В свою очередь министерство обороны России в то время сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".