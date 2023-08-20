Мер Труханов проти зносу пам'ятника Пушкіну в Одесі

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Суперечки щодо зносу пам'ятників російським культурним діячам в Одесі не вщухають з перших днів війни. Проте зараз на захист бюста поета Пушкіна став мер і заявив, що його встановлювали одесити.

Про це міський голова Геннадій Труханов повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, пам'ятник в Одесі не слід прибирати, проте рішення завжди залишатиметься за громадою.

"З моєї точки зору? Пушкін — це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити і встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Єкатерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював. Тому це окреме питання. Я вважаю, що якщо в той час мешканці нашого міста, наші земляки встановили цей пам’ятник, вони мали на це підґрунтя. І він стоїть. Це має вирішувати громада, а не хтось за політичними... (переконаннями. — Ред.)", — заявив Труханов.

Доля Пушкіна в Україні

В Ізмаїлі перейменували сквер, який був названий на честь Олександра Пушкіна.

У Житомирі демонтували бюст російському письменнику. Його знесення підтримали місцеві мешканці.

У Чернівцях з фасаду музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської демонтували бюст російського поета Олександра Пушкіна.

У Харкові перейменували академічний російський драматичний театр імені Пушкіна. Відтепер він матиме назву "Харківський академічний драматичний театр".

Нагадаємо, після ракетного терору Одеси, який росіяни вчинили у липні, багато вірян засудили удар по православному храму в історичному центрі міста. Зокрема, осторонь не лишився й міський голова Геннадій Труханов.