Зростання цін в Одесі 2026: на чому економлять містяни

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Зарплата та сама, а витрат усе більше — і найгірше для гаманців одеситів може бути ще попереду. Незабаром стартує опалювальний сезон, а отже, зростуть і суми в платіжках за комунальні послуги. Тим часом дорожчає пальне, через що зростуть у ціні і продукти. Навіть без зайвих покупок одеситам доводиться витрачати дедалі більше, щоб жити так, як вони звикли.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, від чого їм уже довелося відмовитися через зростання цін та на чому вони намагаються заощадити.

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Економія на продуктах

Одесу важко уявити без риби, але нинішні ціни на неї можуть добряче зіпсувати апетит. Те, що раніше було звичною покупкою до столу, зараз поступово стає маленькою розкішшю. Навіть улюблена дунайка за нинішніх цін уже не кожному по кишені.

"Ах, боже мій, від риби. В Одесі, знаєте, як одеситці, мені риби так хочеться. Але з такими цінами я щось якось рідше беру. Та дунаєчку, наприклад. Ви бачили, скільки дунаєчка коштує? 600 гривень за кілограм. Ну, не те щоб прямо відмовилась, — все одно знову ж таки купую, але в меншій кількості. Від кафе довелося відмовитись, бо ціни підвищилися. Та так, загалом, більше, мабуть, нічого. Все одно заробляємо, все одно якось крутимось, все одно виживаємо", — каже Євгенія.

Євгенія про рибу. Фото: Новини.LIVE

Продуктовий кошик дорожчає, а зарплати не встигають за цінами. Раніше після закупівлі продуктів залишалися гроші на обновки чи інші бажанки, але не тепер. Затягуючи паски, одеситам доводиться обмежувати себе навіть в покупці пари якісного взуття.

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"Відмовитись довелось від продуктів, мабуть, найбільше. Продукти та речі, які хочеться купувати — особливо взуття", — зазначає Маргарита.

Маргарита про взуття. Фото: Новини.LIVE

Економія на розвагах

Економити одесити почали й на дозвіллі. Звичайний вечір у кафе чи ресторані тепер може обійтися в кругленьку суму. А коли щоденні витрати постійно зростають, зустрічі з друзями скромнішають. Тож містяни намагаються зберегти гроші на важливіші потреби.

"Я би так сказала, що я, слава Богу, ні від чого не відмовилась, але трохи переосмислення є: що більш важливо, що менш важливо для себе. Але ситуація, яка не тільки в нашій країні, треба розуміти, що це загальні процеси по всьому світу. Тому треба може якось більш свідомо до того ставитися, з розумінням. Може розваги не в пріоритеті, може щось таке пов’язане з відвідуванням якихось закладів, розважальних ресторанів. Трошки менше ми собі дозволяємо зустрічатися в таких закладах з друзями, більше вдома", — говорить Ольга.

Ольга про розваги. Фото: Новини.LIVE

Втім, гроші — не єдина причина, через яку одесити змінюють свої звички. За роки повномасштабної війни навіть звичайний вихід у місто для багатьох перестав бути безтурботним відпочинком. Коли постійно доводиться зважати на повітряні тривоги та загрозу обстрілів, бажання кудись іти часто зникає саме собою. Тож економія іноді стає просто наслідком такого способу життя.

"Я навіть не знаю, я завжди економлю. Я не хожу до кафе, я не хожу в кіно. Тому що обстріли і не хочеться. І не ходжу в торгові центри, гіпермаркети", — розповідає Марія.

Марія про економію. Фото: Новини.LIVE

Витрати на потреби

Від походу до ресторану чи купівлі нової речі можна відмовитися, а от зі здоров’ям усе складніше. Звичайний візит до лікаря може потягнути за собою витрати на аналізи, обстеження та ліки. У результаті сума виходить чимала, а відкладати лікування заради економії — не найкращий вихід. Тому на медичні послуги одеситам доводиться заздалегідь відкладати гроші.

"Скоріше, про турботу про себе. Лікування, наприклад, лікарі. Це дуже великий чек. Ні, є якісь речі, які я можу зробити безкоштовно, слава Богу. Але просто турбота про здоров'я — це дуже важливо для мене особисто. І не хотілося б від цього відмовлятися, але трошечки треба вже спланувати це", — акцентує Аліна.

Аліна про здоров'я. Фото: Новини.LIVE

Окрема стаття витрат — ремонт та облаштування житла. Ціни на будівельні матеріали можуть суттєво впливають на сімейний бюджет коли роботи тривають місяцями. До того ж під час ремонту нерідко виникають незаплановані витрати, на які теж потрібно знайти гроші. Тож замість того, щоб завершити все одним махом, одесити поступово облаштовують оселі, купуючи насамперед найнеобхідніше, а інші покупки відклаждаючи до кращих часів.

"Ну, може, трохи відмовляємось від деяких речей. У нас будівництво в будинку, деякі такі речі довелось відкласти, не купувати. А так ніби більш-менш добре все", — ділиться Ірина.

Ірина про будівництво. Фото: Новини.LIVE

Поки одесити знаходять способи вкладатися у свій бюджет, але запасу для економії залишається все менше. Адже скорочувати витрати можна лише до певної межі. Далі доведеться або шукати додатковий заробіток, або відмовлятися вже від справді необхідного. Та все ж хочеться, щоб після обов’язкових витрат залишалися гроші й на те, що просто приносить задоволення.

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