Рост цен в Одессе в 2026 году: на чём экономят горожане

Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Зарплата остаётся прежней, а расходов становится всё больше — и самое худшее для кошельков одесситов, возможно, ещё впереди. Вскоре начнётся отопительный сезон, а значит, вырастут и суммы в счётах за коммунальные услуги. Между тем дорожает топливо, из-за чего подорожают и продукты. Даже без лишних покупок одесситам приходится тратить всё больше, чтобы жить так, как они привыкли.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, от чего им уже пришлось отказаться из-за роста цен и на чем они пытаются с экономить.

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Экономия на продуктах

Одессу трудно представить без рыбы, но нынешние цены на неё могут изрядно испортить аппетит. То, что раньше было привычной покупкой к столу, сейчас постепенно становится небольшой роскошью. Даже любимая дунайка по нынешним ценам уже не каждому по карману.

"Ах, боже мой, от рыбы пришлось отказаться. В Одессе, знаете, как настоящей одесситке, мне так хочется рыбы. Но с такими ценами я стала реже её покупать. Например, дунаечку. Вы видели, сколько стоит дунаечка? 600 гривен за килограмм. Ну, не то чтобы я прямо отказалась — всё равно покупаю, но в меньшем количестве. От кафе пришлось отказаться, потому что цены выросли. Да так, в общем, больше, пожалуй, ни от чего. Всё равно зарабатываем, всё равно как-то крутимся, всё равно выживаем", — говорит Евгения.

Евгения о рыбе. Фото: Новини.LIVE

Продуктовая корзина дорожает, а зарплаты не успевают за ценами. Раньше после покупки продуктов оставались деньги на обновку или другие желаемые вещи, но не сейчас. Затягивая пояса, одесситам приходится ограничивать себя даже в покупке пары качественной обуви.

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"Пришлось отказаться, пожалуй, больше всего от продуктов. Продукты и вещи, которые хочется покупать — особенно обувь", — отмечает Маргарита.

Маргарита об обуви. Фото: Новини.LIVE

Экономия на развлечениях

Экономить одесситы начали и на досуге. Обычный вечер в кафе или ресторане теперь может обойтись в кругленькую сумму. А когда ежедневные расходы постоянно растут, встречи с друзьями становятся более скромными. Поэтому горожане стараются сэкономить деньги на более важные нужды.

"Я бы так сказала, что я, слава Богу, ни от чего не отказалась, но есть некоторое переосмысление: что для меня важнее, а что менее важно. Но ситуация, которая сложилась не только в нашей стране, — нужно понимать, что это общие процессы по всему миру. Поэтому, возможно, нужно как-то более осознанно к этому относиться, с пониманием. Возможно, развлечения не в приоритете, возможно, что-то, связанное с посещением каких-то заведений, развлекательных ресторанов. Мы немного реже позволяем себе встречаться в таких заведениях с друзьями, чаще остаемся дома", — говорит Ольга.

Ольга о развлечениях. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, деньги — не единственная причина, по которой одесситы меняют свои привычки. За годы полномасштабной войны даже обычный выход в город для многих перестал быть беззаботным отдыхом. Когда постоянно приходится учитывать воздушные тревоги и угрозу обстрелов, желание куда-то идти часто исчезает само собой. Поэтому экономия иногда становится просто следствием такого образа жизни.

"Я даже не знаю, я всегда экономлю. Я не хожу в кафе, я не хожу в кино. Потому что обстрелы, и не хочется. И не хожу в торговые центры, гипермаркеты", — рассказывает Мария.

Мария об экономии. Фото: Новини.LIVE

Расходы на нужды

От похода в ресторан или покупки новой вещи можно отказаться, а вот со здоровьем всё сложнее. Обычный визит к врачу может повлечь за собой расходы на анализы, обследования и лекарства. В результате сумма получается немалая, а откладывать лечение ради экономии — не лучший выход. Поэтому на медицинские услуги одесситам приходится заранее откладывать деньги.

"Скорее, речь идет о заботе о себе. Лечение, например, у врачей. Это очень большой расход. Нет, есть вещи, которые я могу сделать бесплатно, слава Богу. Но просто забота о здоровье — это очень важно для меня лично. И не хотелось бы от этого отказываться, но нужно уже немного это спланировать", — подчеркивает Алина.

Алина о здоровье. Фото: Новини.LIVE

Отдельная статья расходов — ремонт и обустройство жилья. Цены на строительные материалы могут существенно влиять на семейный бюджет, когда работы длятся месяцами. К тому же во время ремонта нередко возникают незапланированные расходы, на которые тоже нужно найти деньги. Поэтому вместо того, чтобы завершить всё одним махом, одесситы постепенно обустраивают свои дома, покупая в первую очередь самое необходимое, а остальные покупки откладывая на лучшие времена.

"Ну, может, немного отказываемся от некоторых вещей. У нас в доме ремонт, некоторые вещи пришлось отложить, не покупать. А так вроде бы более-менее всё хорошо", — делится Ирина.

Ирина о ремонте. Фото: Новини.LIVE

Пока одесситы находят способы укладываться в свой бюджет, но запаса для экономии остается всё меньше. Ведь сокращать расходы можно лишь до определённого предела. Дальше придется либо искать дополнительный заработок, либо отказываться уже от действительно необходимого. Но все же хочется, чтобы после обязательных расходов оставались деньги и на то, что просто доставляет удовольствие.

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