Цены на рынке «Черемушки» в Одессе: сколько стоят овощи, мясо и фрукты

Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе
Еще полторы недели назад огурцы на рынке Черемушки продавали по 70–80 гривен, а теперь за килограмм просят до 120. В то же время некоторые продукты не дорожают, но даже становятся дешевле. Продавцы по-разному реагируют на смену сезона, а покупателям приходится внимательнее присматриваться к ценникам. Иногда разница в ценах может приятно удивить, а иногда — заставить пересмотреть список покупок.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки, пообщались с продавцами и узнали, как меняются цены, что сейчас охотнее покупают одесситы и на чём ещё можно сэкономить.
Овощи на рынке
На рынке продают овощи, выращенные в Измаильском районе. Сейчас подходит к концу сезон домашних перцев и помидоров. Зато продолжается сезон брокколи и цветной капусты, которые можно покупать для заморозки, пока цены не выросли. По словам продавщицы, покупателей на рынке стало меньше, однако люди по-прежнему покупают овощи для домашней консервации, хотя цены уже изменились.
"Помидоры, скажем так, пока ещё не сильно подорожали, а вот огурцы значительно подорожали. Если полторы недели назад он стоил где-то 70–80 гривен, то сейчас — 100–120", — говорит продавец Светлана.
Стоимость овощей:
- Белокочанная капуста — 30 грн/кг
- Капуста для голубцов — 50 грн/кг
- Лук салатный — 50 грн/кг
- Лук обычный — 30 грн/кг
- Картофель — 23 грн/кг
- Морковь — 30 грн/кг
- Свекла — 30 грн/кг
- Перец — 55–180 грн/кг
- Чеснок — 200 грн/кг
- Помидоры — 50–100 грн/кг
- Молодые кабачки — 45 грн/кг
- Колраби — 80 грн/кг
- Огурцы — 120 грн/кг
- Баклажаны — 65 грн/кг
- Брокколи — 50 грн/кг
Стоимость домашних заготовок:
- Масло жареное и нежареное — 100 грн/бутылка
- Домашняя аджика — 150 грн/л
- Перечная паста — 250 грн/баночка
- Брынза овечья — 450 грн/кг
Фрукты на рынке
На фруктовых прилавках рынка осенний ассортимент постепенно пополняется импортными цитрусовыми. Продавщица говорит, что цены на фрукты в последнее время не изменились. Однако покупателей стало меньше, ведь отдыхающие уже разъехались.
"Чаще всего пока покупают виноград сорта "Молодовая". Виноградик идет, мандаринки уже понемногу покупают, а также гранат уже берут", — говорит продавец Ирина.
Стоимость фруктов:
- Гранат турецкий — 200 грн/кг
- Мандарины (без косточек) — 180 грн/кг
- Виноград кишмиш — 130 грн/кг
- Виноград "Молдова" — 80 грн/кг
- Виноград "Кардинал" — 130 грн/кг
- Груши — 80 грн/кг
- Хурма — 120 грн/кг
- Киви — 160 грн/кг
- Лимоны — 150 грн/кг
- Яблоки "Фуджи" и "Голден" — 40 грн/кг
Молочный ряд
На молочном ряду одесского рынка Черемушки — домашние сыры, свежая сметана, сливки и масло. Свою продукцию сюда привозит и Татьяна из села Ройлянка Белгород-Днестровской общины. Говорит, что покупателей сейчас стало меньше, а те, кто приходит, берут понемногу — кто-то творог на запеканку или сырники, кто-то сметану или масло. Цены на большинство продуктов в последнее время остаются неизменными, а при крупной покупке можно и поторговаться. Как напоминает продавщица, для этого и существует рынок — чтобы договариваться о цене.
"Жирный творог — сейчас его не очень много. Вы сами знаете, что когда наступает осень, когда похолодало, коровы дают меньше молока. И вот творог сейчас стоит 250 гривен. А летом он стоил 200", — делится продавец Татьяна.
Стоимость молочной продукции:
- Творог кисломолочный жирный — 250 грн/кг
- Кисломолочный сыр средней жирности — 150 грн/кг
- Кисломолочный творог нежирный — 120 грн/кг
- Сливочное масло — 550 грн/кг
- Сулугуни — 300 грн/кг
- Сулугуни с зеленью — 330 грн/кг
- Брынза овечья — 400 грн/кг
- Козья брынза — 350 грн/кг
- Брынза коровья — 250 грн/кг
- Густые сливки — 350 грн/л
- Сметана — 150–200 грн/л
Стоимость других продуктов:
- Мед цветочный и майский — 200–300 грн/баночка (750 г)
- Яйца — 75 грн/десяток
Мясной ряд
На мясном ряду одесского рынка Черемушки торгуют свининой, индюшатиной и субпродуктами. Мясо сюда поставляют из Винницкой области и Татарбунаров Одесской области. По словам продавщицы, предсказать спрос непросто: сегодня покупатели активнее раскупают свинину, а завтра — индюшатину. Постоянных клиентов здесь уже хорошо знают, а новых пытаются привлечь акциями.
"Ну, ненамного там подорожала голяшечка. Она стоила 88, сейчас — 93,50 гривен. Подешевело филе индейки. У нас не бывает таких резких скачков цен, потому что мы работаем со своим производством",— объясняет продавец Татьяна.
Стоимость свинины:
- Биткок — 220 грн/кг
- Окорок — 203,50 грн/кг
- Ребра — 225,50 грн/кг
- Пашина — 203,50 грн/кг
- Окорок домашней свинины на кости — 181,50 грн/кг
- Лопатка домашней свинины — 170,50 грн/кг
- Шея — 282,70 грн/кг
- Грудинка — 209 грн/кг
- Почеревина — 209 грн/кг
- Голень — 93,50 грн/кг
Стоимость индейки:
- Филе индейки — 286 грн/кг
- Голень индейки — 126,50 грн/кг
- Бедро индейки — 275 грн/кг
- Чалагач индейки на кости — 209 грн/кг
- Крыло индейки — 126,50 грн/кг
Стоимость субпродуктов:
- Печень индейки — 132 грн/кг
- Куриная печень — 126,50 грн/кг
- Сердце — 139,70 грн/кг
Помимо свинины и индейки, на мясном ряду представлен широкий выбор курицы, фарша и полуфабрикатов. Можно приобрести и уже замаринованное мясо или заказать его для шашлыка по собственным пожеланиям. Продавщица рассказывает, что в последнее время покупателей стало больше, а цены пересматривают каждую неделю.
"Сейчас у нас подорожали цыплята. Раньше они были в акции по 79,90, а сейчас стоят 88 гривен, подорожали на 8 гривен", — рассказывает продавщица Наталья.
Стоимость курицы:
- Куриная четверть — 79,95 грн/кг
- Бедро со спинкой — 88 грн/кг
- Куриное филе — 179,85 грн/кг
- Домашняя курица — 132 грн/кг
- Охлажденная курица — 106,70 грн/кг
- Цыплята — 88 грн/кг
- Куриная голень — 88 грн/кг
- Куриное крыло — 93,50 грн/кг
- Двухфаланговое крыло — 99 грн/кг
- Куриное бедро — 143 грн/кг
- Куриная голень — 118,80 грн/кг
Стоимость фарша:
- Куриный фарш элитный — 176 грн/кг
- Куриный фарш домашний — 146,30 грн/кг
- Свиной фарш — 176 грн/кг
- Фарш из свинины и говядины — 168,30 грн/кг (акция)
Стоимость мяса в маринаде:
- Свиная голень на кости — 189,90 грн/кг
- Чалагач свиной — 261,90 грн/кг
- Стейки из свиной шеи — 323 грн/кг
- Куриная голень — 129,90 грн/кг
- Цыпленок табака — 129 грн/кг
- Свиной биток — 319 грн/кг
- Говядина по-восточному — 401,50 грн/кг
Стоимость сала и солонины:
- Домашнее сало — 253 грн/кг
- Тонкое сало — 187 грн/кг
- Солонина — 275 грн/кг
Стоимость полуфабрикатов:
- Пельмени с индейкой — 235,75 грн/700 г
- Пельмени с курицей — 212,75 грн/700 г
- Пельмени со свининой и говядиной — 224,25 грн/700 г
- Пельмени со свининой — 218,50 грн/700 г
- Вареники с капустой — 161 грн/700 г
- Вареники с картофелем — 143,75 грн/700 г
- Вареники с творогом — 172,50 грн/700 г
- Вареники с картофелем и грибами — 161 грн/700 г
- Блины с мясом — 172,50 грн/470 г
- Блины с творогом — 161 грн/470 г
- Блины с курицей и грибами — 178,25 грн/470 г
- Сырники — 178,25 грн/470 г
- Котлеты — 184 грн/упаковка
Зелень на рынке
От ароматной зелени до перцев, которые способны довести до слёз, — на одесском рынке есть чем удивить покупателей. Продавец Сергей особенно восторженно рассказывает об острых сортах: один сначала кажется сладким, а уже потом изрядно припекает, а хабанеро имеет необычный молочный привкус. Любителям остренького здесь есть из чего выбрать. Но, несмотря на разнообразие на прилавках, торговля не слишком оживленная: среди покупателей в среду преобладают люди старшего возраста.
"Цены немного упали, потому что пошли дожди и у людей всё начало расти, товара хватает. Упали на 5–10 гривен. Раньше пучок петрушки был меньше, а сейчас больше, но цена у меня та же самая. Единственное, что растет цена на базилик и орегано, так как холодно, он не выносит холода и осыпается. А теплицы никто не хочет отапливать. Потому что это будет дорого стоить. Зимой только импортные", — отмечает продавец Сергей.
Стоимость зелени:
- Укроп — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15 грн/пучок
- Листья сельдерея — 15 грн/пучок
- Кинза — 20 грн/пучок
- Руккола — 25 грн/пучок
- Мята — 20 грн/пучок
- Базилик — 25 грн/пучок
- Салат грунтовой — 15 грн/пучок
- Салат тепличный — 20 грн/пучок
- Листовой салат на развес — 250 грн/кг
- Салат айсберг — 180 грн/кг
- Салат ромен — 200 грн/кг
- Сельдерей стеблевой — 150 грн/кг
Стоимость острого перца:
- Перец "Бараний рог" — 250 грн/кг
- Острый перец мелкий — 40–50 грн/100 г
- Острый перец в упаковке — 70 грн/упаковка
- Перец хабанеро — 5 грн/шт или 80 грн/упаковка
На рынке Черемушки одни продукты дорожают с наступлением похолодания, другие становятся доступнее благодаря сезонному урожаю. Поэтому однозначно сказать, что вся продуктовая корзина подорожала, нельзя — всё зависит от того, что именно покупать. Тем не менее, продавцы пытаются удержать покупателей скидками и акциями, а сами одесситы присматриваются к таким предложениям.
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