Цены на рынке «Черемушки» в Одессе: сколько стоят овощи, мясо и фрукты

Покупатели на рынке Черемушки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Еще полторы недели назад огурцы на рынке Черемушки продавали по 70–80 гривен, а теперь за килограмм просят до 120. В то же время некоторые продукты не дорожают, но даже становятся дешевле. Продавцы по-разному реагируют на смену сезона, а покупателям приходится внимательнее присматриваться к ценникам. Иногда разница в ценах может приятно удивить, а иногда — заставить пересмотреть список покупок.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки, пообщались с продавцами и узнали, как меняются цены, что сейчас охотнее покупают одесситы и на чём ещё можно сэкономить.

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Овощи на рынке

На рынке продают овощи, выращенные в Измаильском районе. Сейчас подходит к концу сезон домашних перцев и помидоров. Зато продолжается сезон брокколи и цветной капусты, которые можно покупать для заморозки, пока цены не выросли. По словам продавщицы, покупателей на рынке стало меньше, однако люди по-прежнему покупают овощи для домашней консервации, хотя цены уже изменились.

"Помидоры, скажем так, пока ещё не сильно подорожали, а вот огурцы значительно подорожали. Если полторы недели назад он стоил где-то 70–80 гривен, то сейчас — 100–120", — говорит продавец Светлана.

Продавец Светлана о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Белокочанная капуста — 30 грн/кг

Капуста для голубцов — 50 грн/кг

Лук салатный — 50 грн/кг

Лук обычный — 30 грн/кг

Картофель — 23 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Перец — 55–180 грн/кг

Чеснок — 200 грн/кг

Помидоры — 50–100 грн/кг

Молодые кабачки — 45 грн/кг

Колраби — 80 грн/кг

Огурцы — 120 грн/кг

Баклажаны — 65 грн/кг

Брокколи — 50 грн/кг

Стоимость домашних заготовок:

Масло жареное и нежареное — 100 грн/бутылка

Домашняя аджика — 150 грн/л

Перечная паста — 250 грн/баночка

Брынза овечья — 450 грн/кг

Овощи на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на рынке

На фруктовых прилавках рынка осенний ассортимент постепенно пополняется импортными цитрусовыми. Продавщица говорит, что цены на фрукты в последнее время не изменились. Однако покупателей стало меньше, ведь отдыхающие уже разъехались.

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"Чаще всего пока покупают виноград сорта "Молодовая". Виноградик идет, мандаринки уже понемногу покупают, а также гранат уже берут", — говорит продавец Ирина.

Продавец Ирина о спросе на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Гранат турецкий — 200 грн/кг

Мандарины (без косточек) — 180 грн/кг

Виноград кишмиш — 130 грн/кг

Виноград "Молдова" — 80 грн/кг

Виноград "Кардинал" — 130 грн/кг

Груши — 80 грн/кг

Хурма — 120 грн/кг

Киви — 160 грн/кг

Лимоны — 150 грн/кг

Яблоки "Фуджи" и "Голден" — 40 грн/кг

Фрукты на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На молочном ряду одесского рынка Черемушки — домашние сыры, свежая сметана, сливки и масло. Свою продукцию сюда привозит и Татьяна из села Ройлянка Белгород-Днестровской общины. Говорит, что покупателей сейчас стало меньше, а те, кто приходит, берут понемногу — кто-то творог на запеканку или сырники, кто-то сметану или масло. Цены на большинство продуктов в последнее время остаются неизменными, а при крупной покупке можно и поторговаться. Как напоминает продавщица, для этого и существует рынок — чтобы договариваться о цене.

"Жирный творог — сейчас его не очень много. Вы сами знаете, что когда наступает осень, когда похолодало, коровы дают меньше молока. И вот творог сейчас стоит 250 гривен. А летом он стоил 200", — делится продавец Татьяна.

Продавец Татьяна о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Творог кисломолочный жирный — 250 грн/кг

Кисломолочный сыр средней жирности — 150 грн/кг

Кисломолочный творог нежирный — 120 грн/кг

Сливочное масло — 550 грн/кг

Сулугуни — 300 грн/кг

Сулугуни с зеленью — 330 грн/кг

Брынза овечья — 400 грн/кг

Козья брынза — 350 грн/кг

Брынза коровья — 250 грн/кг

Густые сливки — 350 грн/л

Сметана — 150–200 грн/л

Стоимость других продуктов:

Мед цветочный и майский — 200–300 грн/баночка (750 г)

Яйца — 75 грн/десяток

Молочная продукция на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На мясном ряду одесского рынка Черемушки торгуют свининой, индюшатиной и субпродуктами. Мясо сюда поставляют из Винницкой области и Татарбунаров Одесской области. По словам продавщицы, предсказать спрос непросто: сегодня покупатели активнее раскупают свинину, а завтра — индюшатину. Постоянных клиентов здесь уже хорошо знают, а новых пытаются привлечь акциями.

"Ну, ненамного там подорожала голяшечка. Она стоила 88, сейчас — 93,50 гривен. Подешевело филе индейки. У нас не бывает таких резких скачков цен, потому что мы работаем со своим производством",— объясняет продавец Татьяна.

Продавец Татьяна о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Биткок — 220 грн/кг

Окорок — 203,50 грн/кг

Ребра — 225,50 грн/кг

Пашина — 203,50 грн/кг

Окорок домашней свинины на кости — 181,50 грн/кг

Лопатка домашней свинины — 170,50 грн/кг

Шея — 282,70 грн/кг

Грудинка — 209 грн/кг

Почеревина — 209 грн/кг

Голень — 93,50 грн/кг

Стоимость индейки:

Филе индейки — 286 грн/кг

Голень индейки — 126,50 грн/кг

Бедро индейки — 275 грн/кг

Чалагач индейки на кости — 209 грн/кг

Крыло индейки — 126,50 грн/кг

Стоимость субпродуктов:

Печень индейки — 132 грн/кг

Куриная печень — 126,50 грн/кг

Сердце — 139,70 грн/кг

Мясо на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Помимо свинины и индейки, на мясном ряду представлен широкий выбор курицы, фарша и полуфабрикатов. Можно приобрести и уже замаринованное мясо или заказать его для шашлыка по собственным пожеланиям. Продавщица рассказывает, что в последнее время покупателей стало больше, а цены пересматривают каждую неделю.

"Сейчас у нас подорожали цыплята. Раньше они были в акции по 79,90, а сейчас стоят 88 гривен, подорожали на 8 гривен", — рассказывает продавщица Наталья.

Продавец Наталья о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость курицы:

Куриная четверть — 79,95 грн/кг

Бедро со спинкой — 88 грн/кг

Куриное филе — 179,85 грн/кг

Домашняя курица — 132 грн/кг

Охлажденная курица — 106,70 грн/кг

Цыплята — 88 грн/кг

Куриная голень — 88 грн/кг

Куриное крыло — 93,50 грн/кг

Двухфаланговое крыло — 99 грн/кг

Куриное бедро — 143 грн/кг

Куриная голень — 118,80 грн/кг

Стоимость фарша:

Куриный фарш элитный — 176 грн/кг

Куриный фарш домашний — 146,30 грн/кг

Свиной фарш — 176 грн/кг

Фарш из свинины и говядины — 168,30 грн/кг (акция)

Стоимость мяса в маринаде:

Свиная голень на кости — 189,90 грн/кг

Чалагач свиной — 261,90 грн/кг

Стейки из свиной шеи — 323 грн/кг

Куриная голень — 129,90 грн/кг

Цыпленок табака — 129 грн/кг

Свиной биток — 319 грн/кг

Говядина по-восточному — 401,50 грн/кг

Стоимость сала и солонины:

Домашнее сало — 253 грн/кг

Тонкое сало — 187 грн/кг

Солонина — 275 грн/кг

Стоимость полуфабрикатов:

Пельмени с индейкой — 235,75 грн/700 г

Пельмени с курицей — 212,75 грн/700 г

Пельмени со свининой и говядиной — 224,25 грн/700 г

Пельмени со свининой — 218,50 грн/700 г

Вареники с капустой — 161 грн/700 г

Вареники с картофелем — 143,75 грн/700 г

Вареники с творогом — 172,50 грн/700 г

Вареники с картофелем и грибами — 161 грн/700 г

Блины с мясом — 172,50 грн/470 г

Блины с творогом — 161 грн/470 г

Блины с курицей и грибами — 178,25 грн/470 г

Сырники — 178,25 грн/470 г

Котлеты — 184 грн/упаковка

Курица на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

От ароматной зелени до перцев, которые способны довести до слёз, — на одесском рынке есть чем удивить покупателей. Продавец Сергей особенно восторженно рассказывает об острых сортах: один сначала кажется сладким, а уже потом изрядно припекает, а хабанеро имеет необычный молочный привкус. Любителям остренького здесь есть из чего выбрать. Но, несмотря на разнообразие на прилавках, торговля не слишком оживленная: среди покупателей в среду преобладают люди старшего возраста.

"Цены немного упали, потому что пошли дожди и у людей всё начало расти, товара хватает. Упали на 5–10 гривен. Раньше пучок петрушки был меньше, а сейчас больше, но цена у меня та же самая. Единственное, что растет цена на базилик и орегано, так как холодно, он не выносит холода и осыпается. А теплицы никто не хочет отапливать. Потому что это будет дорого стоить. Зимой только импортные", — отмечает продавец Сергей.

Продавец Сергей о ценах на зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Укроп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Листья сельдерея — 15 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Руккола — 25 грн/пучок

Мята — 20 грн/пучок

Базилик — 25 грн/пучок

Салат грунтовой — 15 грн/пучок

Салат тепличный — 20 грн/пучок

Листовой салат на развес — 250 грн/кг

Салат айсберг — 180 грн/кг

Салат ромен — 200 грн/кг

Сельдерей стеблевой — 150 грн/кг

Стоимость острого перца:

Перец "Бараний рог" — 250 грн/кг

Острый перец мелкий — 40–50 грн/100 г

Острый перец в упаковке — 70 грн/упаковка

Перец хабанеро — 5 грн/шт или 80 грн/упаковка

Зелень на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

На рынке Черемушки одни продукты дорожают с наступлением похолодания, другие становятся доступнее благодаря сезонному урожаю. Поэтому однозначно сказать, что вся продуктовая корзина подорожала, нельзя — всё зависит от того, что именно покупать. Тем не менее, продавцы пытаются удержать покупателей скидками и акциями, а сами одесситы присматриваются к таким предложениям.

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