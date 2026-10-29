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Главная Одесса Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

Ua ru
29 октября 2026 06:33
Цены на рынке «Черемушки» в Одессе: сколько стоят овощи, мясо и фрукты
Покупатели на рынке Черемушки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Еще полторы недели назад огурцы на рынке Черемушки продавали по 70–80 гривен, а теперь за килограмм просят до 120. В то же время некоторые продукты не дорожают, но даже становятся дешевле. Продавцы по-разному реагируют на смену сезона, а покупателям приходится внимательнее присматриваться к ценникам. Иногда разница в ценах может приятно удивить, а иногда — заставить пересмотреть список покупок.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки, пообщались с продавцами и узнали, как меняются цены, что сейчас охотнее покупают одесситы и на чём ещё можно сэкономить.

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Овощи на рынке

На рынке продают овощи, выращенные в Измаильском районе. Сейчас подходит к концу сезон домашних перцев и помидоров. Зато продолжается сезон брокколи и цветной капусты, которые можно покупать для заморозки, пока цены не выросли. По словам продавщицы, покупателей на рынке стало меньше, однако люди по-прежнему покупают овощи для домашней консервации, хотя цены уже изменились.

"Помидоры, скажем так, пока ещё не сильно подорожали, а вот огурцы значительно подорожали. Если полторы недели назад он стоил где-то 70–80 гривен, то сейчас — 100–120", — говорит продавец Светлана.

Продавчиня Світлана про ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE
Продавец Светлана о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Белокочанная капуста — 30 грн/кг
  • Капуста для голубцов — 50 грн/кг
  • Лук салатный — 50 грн/кг
  • Лук обычный — 30 грн/кг
  • Картофель — 23 грн/кг
  • Морковь — 30 грн/кг
  • Свекла — 30 грн/кг
  • Перец — 55–180 грн/кг
  • Чеснок — 200 грн/кг
  • Помидоры — 50–100 грн/кг
  • Молодые кабачки — 45 грн/кг
  • Колраби — 80 грн/кг
  • Огурцы — 120 грн/кг
  • Баклажаны — 65 грн/кг
  • Брокколи — 50 грн/кг

Стоимость домашних заготовок:

  • Масло жареное и нежареное — 100 грн/бутылка
  • Домашняя аджика — 150 грн/л
  • Перечная паста — 250 грн/баночка
  • Брынза овечья — 450 грн/кг
Овочі на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE
Овощи на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на рынке

На фруктовых прилавках рынка осенний ассортимент постепенно пополняется импортными цитрусовыми. Продавщица говорит, что цены на фрукты в последнее время не изменились. Однако покупателей стало меньше, ведь отдыхающие уже разъехались.

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"Чаще всего пока покупают виноград сорта "Молодовая". Виноградик идет, мандаринки уже понемногу покупают, а также гранат уже берут", — говорит продавец Ирина.

Продавчиня Ірина про попит на фрукти. Фото: Новини.LIVE
Продавец Ирина о спросе на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Гранат турецкий — 200 грн/кг
  • Мандарины (без косточек) — 180 грн/кг
  • Виноград кишмиш — 130 грн/кг
  • Виноград "Молдова" — 80 грн/кг
  • Виноград "Кардинал" — 130 грн/кг
  • Груши — 80 грн/кг
  • Хурма — 120 грн/кг
  • Киви — 160 грн/кг
  • Лимоны — 150 грн/кг
  • Яблоки "Фуджи" и "Голден" — 40 грн/кг
Фрукти на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE
Фрукты на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На молочном ряду одесского рынка Черемушки — домашние сыры, свежая сметана, сливки и масло. Свою продукцию сюда привозит и Татьяна из села Ройлянка Белгород-Днестровской общины. Говорит, что покупателей сейчас стало меньше, а те, кто приходит, берут понемногу — кто-то творог на запеканку или сырники, кто-то сметану или масло. Цены на большинство продуктов в последнее время остаются неизменными, а при крупной покупке можно и поторговаться. Как напоминает продавщица, для этого и существует рынок — чтобы договариваться о цене.

"Жирный творог — сейчас его не очень много. Вы сами знаете, что когда наступает осень, когда похолодало, коровы дают меньше молока. И вот творог сейчас стоит 250 гривен. А летом он стоил 200", — делится продавец Татьяна.

Продавчиня Тетяна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавец Татьяна о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

  • Творог кисломолочный жирный — 250 грн/кг
  • Кисломолочный сыр средней жирности — 150 грн/кг
  • Кисломолочный творог нежирный — 120 грн/кг
  • Сливочное масло — 550 грн/кг
  • Сулугуни — 300 грн/кг
  • Сулугуни с зеленью — 330 грн/кг
  • Брынза овечья — 400 грн/кг
  • Козья брынза — 350 грн/кг
  • Брынза коровья — 250 грн/кг
  • Густые сливки — 350 грн/л
  • Сметана — 150–200 грн/л

Стоимость других продуктов:

  • Мед цветочный и майский — 200–300 грн/баночка (750 г)
  • Яйца — 75 грн/десяток
Молочна продукція на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE
Молочная продукция на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На мясном ряду одесского рынка Черемушки торгуют свининой, индюшатиной и субпродуктами. Мясо сюда поставляют из Винницкой области и Татарбунаров Одесской области. По словам продавщицы, предсказать спрос непросто: сегодня покупатели активнее раскупают свинину, а завтра — индюшатину. Постоянных клиентов здесь уже хорошо знают, а новых пытаются привлечь акциями.

"Ну, ненамного там подорожала голяшечка. Она стоила 88, сейчас — 93,50 гривен. Подешевело филе индейки. У нас не бывает таких резких скачков цен, потому что мы работаем со своим производством",— объясняет продавец Татьяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE
Продавец Татьяна о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

  • Биткок — 220 грн/кг
  • Окорок — 203,50 грн/кг
  • Ребра — 225,50 грн/кг
  • Пашина — 203,50 грн/кг
  • Окорок домашней свинины на кости — 181,50 грн/кг
  • Лопатка домашней свинины — 170,50 грн/кг
  • Шея — 282,70 грн/кг
  • Грудинка — 209 грн/кг
  • Почеревина — 209 грн/кг
  • Голень — 93,50 грн/кг

Стоимость индейки:

  • Филе индейки — 286 грн/кг
  • Голень индейки — 126,50 грн/кг
  • Бедро индейки — 275 грн/кг
  • Чалагач индейки на кости — 209 грн/кг
  • Крыло индейки — 126,50 грн/кг

Стоимость субпродуктов:

  • Печень индейки — 132 грн/кг
  • Куриная печень — 126,50 грн/кг
  • Сердце — 139,70 грн/кг
М'ясо на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE
Мясо на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Помимо свинины и индейки, на мясном ряду представлен широкий выбор курицы, фарша и полуфабрикатов. Можно приобрести и уже замаринованное мясо или заказать его для шашлыка по собственным пожеланиям. Продавщица рассказывает, что в последнее время покупателей стало больше, а цены пересматривают каждую неделю.

"Сейчас у нас подорожали цыплята. Раньше они были в акции по 79,90, а сейчас стоят 88 гривен, подорожали на 8 гривен", — рассказывает продавщица Наталья.

Продавчиня Наталя про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE
Продавец Наталья о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость курицы:

  • Куриная четверть — 79,95 грн/кг
  • Бедро со спинкой — 88 грн/кг
  • Куриное филе — 179,85 грн/кг
  • Домашняя курица — 132 грн/кг
  • Охлажденная курица — 106,70 грн/кг
  • Цыплята — 88 грн/кг
  • Куриная голень — 88 грн/кг
  • Куриное крыло — 93,50 грн/кг
  • Двухфаланговое крыло — 99 грн/кг
  • Куриное бедро — 143 грн/кг
  • Куриная голень — 118,80 грн/кг

Стоимость фарша:

  • Куриный фарш элитный — 176 грн/кг
  • Куриный фарш домашний — 146,30 грн/кг
  • Свиной фарш — 176 грн/кг
  • Фарш из свинины и говядины — 168,30 грн/кг (акция)

Стоимость мяса в маринаде:

  • Свиная голень на кости — 189,90 грн/кг
  • Чалагач свиной — 261,90 грн/кг
  • Стейки из свиной шеи — 323 грн/кг
  • Куриная голень — 129,90 грн/кг
  • Цыпленок табака — 129 грн/кг
  • Свиной биток — 319 грн/кг
  • Говядина по-восточному — 401,50 грн/кг

Стоимость сала и солонины:

  • Домашнее сало — 253 грн/кг
  • Тонкое сало — 187 грн/кг
  • Солонина — 275 грн/кг

Стоимость полуфабрикатов:

  • Пельмени с индейкой — 235,75 грн/700 г
  • Пельмени с курицей — 212,75 грн/700 г
  • Пельмени со свининой и говядиной — 224,25 грн/700 г
  • Пельмени со свининой — 218,50 грн/700 г
  • Вареники с капустой — 161 грн/700 г
  • Вареники с картофелем — 143,75 грн/700 г
  • Вареники с творогом — 172,50 грн/700 г
  • Вареники с картофелем и грибами — 161 грн/700 г
  • Блины с мясом — 172,50 грн/470 г
  • Блины с творогом — 161 грн/470 г
  • Блины с курицей и грибами — 178,25 грн/470 г
  • Сырники — 178,25 грн/470 г
  • Котлеты — 184 грн/упаковка
Курятина на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE
Курица на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

От ароматной зелени до перцев, которые способны довести до слёз, — на одесском рынке есть чем удивить покупателей. Продавец Сергей особенно восторженно рассказывает об острых сортах: один сначала кажется сладким, а уже потом изрядно припекает, а хабанеро имеет необычный молочный привкус. Любителям остренького здесь есть из чего выбрать. Но, несмотря на разнообразие на прилавках, торговля не слишком оживленная: среди покупателей в среду преобладают люди старшего возраста.

"Цены немного упали, потому что пошли дожди и у людей всё начало расти, товара хватает. Упали на 5–10 гривен. Раньше пучок петрушки был меньше, а сейчас больше, но цена у меня та же самая. Единственное, что растет цена на базилик и орегано, так как холодно, он не выносит холода и осыпается. А теплицы никто не хочет отапливать. Потому что это будет дорого стоить. Зимой только импортные", — отмечает продавец Сергей.

Продавець Сергій про ціни на зелень. Фото: Новини.LIVE
Продавец Сергей о ценах на зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

  • Укроп — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15 грн/пучок
  • Листья сельдерея — 15 грн/пучок
  • Кинза — 20 грн/пучок
  • Руккола — 25 грн/пучок
  • Мята — 20 грн/пучок
  • Базилик — 25 грн/пучок
  • Салат грунтовой — 15 грн/пучок
  • Салат тепличный — 20 грн/пучок
  • Листовой салат на развес — 250 грн/кг
  • Салат айсберг — 180 грн/кг
  • Салат ромен — 200 грн/кг
  • Сельдерей стеблевой — 150 грн/кг

Стоимость острого перца:

  • Перец "Бараний рог" — 250 грн/кг
  • Острый перец мелкий — 40–50 грн/100 г
  • Острый перец в упаковке — 70 грн/упаковка
  • Перец хабанеро — 5 грн/шт или 80 грн/упаковка
Зелень на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE
Зелень на рынке Черемушки. Фото: Новини.LIVE

На рынке Черемушки одни продукты дорожают с наступлением похолодания, другие становятся доступнее благодаря сезонному урожаю. Поэтому однозначно сказать, что вся продуктовая корзина подорожала, нельзя — всё зависит от того, что именно покупать. Тем не менее, продавцы пытаются удержать покупателей скидками и акциями, а сами одесситы присматриваются к таким предложениям.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на Киевском рынке в Одессе и изменениях стоимости продуктов в октябре. Наиболее заметно подорожали отдельные овощи, сало и рыба, тогда как часть молочных и мясных продуктов осталась на прежнем уровне.

Также Новини.LIVE рассказывали о ценах на одесском Привозе и изменениях стоимости продуктов осенью. Наиболее заметно подорожали сезонные овощи, тогда как цены на часть мяса и рыбы оставались стабильными или даже снизились.

Одесса Украина рынок Новости Одессы цены на продукты
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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