Цены на Привозе в Одессе: что подорожало осенью 2026 года

Рынок «Привоз». Фото: Новини.LIVE

Осень на одесском Привозе принесла не только сезонное разнообразие продуктов, но и изменения в ценах и покупательской активности. Помидоры уже подорожали на 20–40 гривен за килограмм, а продавцы всё чаще говорят о росте затрат и нехватке покупателей. Но, несмотря на осеннее затишье, на рынке, как и раньше, можно поторговаться, найти свежие продукты и даже получить скидку в конце дня.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько сейчас стоят овощи, фрукты, грибы, зелень, мясо и рыба на Привозе.

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Овощи на Привозе

На прилавках в изобилии овощи из Одесской области и других регионов Украины. Покупателей не так много, как обычно, но связано ли это с осенней погодой, обстрелами или с личной финансовой ситуацией каждого — продавцы окончательно определить не могут. Однако отмечают, что стоимость отдельных продуктов сейчас, словно на качелях: колеблется на 5 гривен то в одну, то в другую сторону.

"В частности, сильно подорожали уже помидоры, а огурчики уже приближаются к зимним ценам. Помидоры подорожали на 20, а то и на 30, некоторые даже на 40 гривен. Полевой помидор уже почти закончился. Полупарниковые и остатки грунтовых помидоров уже стоят намного дороже, чем раньше", — говорит продавщица Татьяна.

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Продавщица Татьяна о ценах на овощи на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Белокочанная капуста — 35 грн/кг

Лук — 30 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Кабачки — 35 грн/кг

Помидоры — 75–100 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Перец — 35–60 грн/кг

Баклажаны — 60 грн/кг

Цветная капуста — 65 грн/кг

Пекинская капуста — 35 грн/кг

Огурцы — 60 грн/кг

Брокколи — 90 грн/кг

Овощи на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Не менее разнообразный выбор и на фруктовых прилавках одесского Привоза. Здесь можно найти яблоки разных сортов, сочные груши, сливы, виноград, а также цитрусовые. Значительную часть ассортимента составляет продукция местных фермеров из разных уголков Одесской области, в частности из Раздельной, Старокозачьего и других населенных пунктов. А цитрусовые привозят из Турции, Африки и Молдовы.

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"Цены растут, конечно, потому что подорожал бензин, подорожало дизельное топливо, и, конечно, это доставка. Люди тоже поднимают цены на опте. Мы пока немного держимся, пока не поднимаем, а дальше — посмотрим", — отмечает продавщица Оксана.

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Продавщица Оксана о ценах на фрукты на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки "Гала" — 35 грн/кг

Яблоки "Чемпион" — 40 грн/кг

Яблоки "Голден" — 40 грн/кг

Груши "Дюшес" — 60 грн/кг

Слива — 40 грн/кг

Виноград "Кишмиш" — 140 грн/кг

Бананы — 85 грн/кг

Мандарины — 160 грн/кг

Лимоны — 140 грн/кг

Апельсины — 120 грн/кг

Гранат — 230 грн/кг

Фрукты на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Грибы на Привозе

Осенью нельзя обойти вниманием и грибы. Хотя их особенно охотно покупают именно в этот сезон, у продавцов есть собственная грибница в поселке Усатово, где выращивают шампиньоны в течение всего года. В продаже предлагаются грибы разного размера — от мелких до крупных, плотных и мясистых. По традиции одесского Привоза продавцы охотно торгуются с покупателями и готовы пойти на уступки в цене.

"Допустим, сейчас они стоят 130, сейчас я их продам по 120, вот 140 — продам по 130. Цена снижается к концу дня. Если товара много и он не расходится — ставим дешевле. Если, допустим, вот хороший грибочек за 140, то мы уступаем", — говорит продавщица Марина.

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Продавщица Марина о ценах на грибы на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость грибов:

Шампиньоны мелкие — 110 грн/кг

Шампиньоны средние — 130 грн/кг

Шампиньоны крупные — 140 грн/кг

Грибы на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозе

На одесском Привозе не недостает и свежей зелени. Большую часть продукции выращивают местные фермеры в Одесской области, в частности в Великом Дальнике и в окрестностях Маяков. Осенью покупателей традиционно становится меньше, а зимой торговля замедляется ещё больше. И хотя сейчас цены стабильны, продавцы не исключают их роста.

"Подорожала вода. Заплатим за воду, посмотрим, как дальше будет. Была по 36, а сейчас под 80 за закупку воды. Поэтому будем смотреть. Пока держимся", — делится продавщица Инна

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Продавщица Инна о ценах на зелень на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Зелёный лук — 20 грн

Укроп — 20 грн

Петрушка — 20 грн

Салат кудрявый — 20 грн

Салат «Айсберг» — 200 грн/кг

Кинза — 30 грн

Руккола — 50 грн

Базилик — 30 грн

Редис — 50 грн

Острый перец — 10 грн/шт.

Стеблевой сельдерей — 150 грн/кг

Мята — 30 грн

Розмарин — 30 грн

Зелень на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд на Привозе

Широкий выбор и на мясных прилавках одесского Привоза. Здесь покупателям предлагают свинину на любой вкус и кошелек. Мясо привозят из Одесской области, в частности из Березовского района. Каждый покупатель выбирает мясо в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями. Цены сейчас несколько снизились.

"Упала закупочная цена. Когда она падает, у каждого по-своему. Это нормально, и для мяса вообще дешево. Если учесть бензин, дизельное топливо и все остальное, то для мяса это отличная цена", — комментирует продавщица Татьяна.

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Продавщица Татьяна о ценах на мясо на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

Свиная шея — 280–300 грн/кг

Кострец — 210–220 грн/кг

Биток — 240–270 грн/кг

Филе — 280 грн/кг

Ребра — 240–250 грн/кг

Подчерево — 220–230 грн/кг

Голенка — 90–100 грн/кг

Задняя часть — 200–220 грн/кг

Лопатка — 180–200 грн/кг

Сальные обрезки для шкварок — 50 грн/кг

Мясо на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд на Привозе

Свежую рыбу на прилавки привозят из Вилкового, где её заказывают непосредственно на рыбном предприятии. Наибольшим спросом традиционно пользуются караси, которых быстро и просто готовить. Цены остаются стабильными, однако желающих приобрести свежую рыбу сейчас значительно стало меньше.

"Ой, вообще нет. Хоть бери, выходи и лови, и загоняй их на рынок, чтобы они хоть что-то заходили и покупали. Вот посмотрите направо, посмотрите налево — никого нет. Ну, наверное, потому что такая ситуация у нас в городе. А может, ещё сегодня дождь, а может, ещё что-то", — рассказывает продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина о покупателях на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Карп — 150 грн/кг

Мелкий карась — 150 грн/кг

Щука — 100 грн/кг

Судак — 300 грн/кг

Зеркальный карп — 200 грн/кг

Толстолоб — 150 грн/кг

Рыба на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на осеннее затишье и уменьшение количества покупателей, одесский Привоз продолжает радовать разнообразием свежих продуктов. Цены на большинство товаров пока остаются относительно стабильными, хотя сезонные овощи постепенно дорожают, а затраты на выращивание и доставку продукции растут. Продавцы стараются сдерживать цены, охотно торгуются и предлагают скидки, чтобы привлечь покупателей. А одесситы, хотя и стали покупать меньше, все равно приходят на рынок за свежими продуктами.

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