Ціни на Привозі в Одесі: що подорожчало восени 2026 року

Ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Осінь на одеському Привозі принесла не лише сезонне розмаїття продуктів, а й зміни в цінах та купівельній активності. Помідори вже подорожчали на 20–40 гривень за кілограм, а продавці дедалі частіше говорять про зростання витрат і нестачу покупців. Та попри осіннє затишшя, на ринку, як і раніше, можна поторгуватися, знайти свіжі продукти і навіть отримати знижку наприкінці дня.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки нині коштують овочі, фрукти, гриби, зелень, м’ясо та риба на Привозі.

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Овочі на Привозі

На прилавках вдосталь овочів з Одеської області та з інших регіонів України. Покупців не так багато, як зазвичай, але пов’язано це з осінньою погодою, обстрілами чи з особистою фінансовою ситуацією кожного — продавці визначити остаточно не можуть. Однак зазначають, що вартість окремих продуктів зараз, мов на гойдалці: коливається на 5 гривень то в один, то в інший бік.

"Конкретно дуже подорожчали вже томати, та огірочки вже підростають більше к зимовим цінам. Томати подорожчали гривень на 20, а то й на 30, деякі й на 40 гривень. Польова помідора вже майже скінчилася. Полупарник та залишки ґрунту вже коштують набагато дорожче, ніж було раніше", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на овочі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Капуста білокачанна — 35 грн/кг

Цибуля — 30 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Кабачки — 35 грн/кг

Помідори — 75-100 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Перець — 35-60 грн/кг

Баклажани — 60 грн/кг

Цвітна капуста — 65 грн/кг

Пекінська капуста — 35 грн/кг

Огірки — 60 грн/кг

Броколі — 90 грн/кг

Овочі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на Привозі

Не менш різноманітний вибір і на фруктових прилавках одеського Привозу. Тут можна знайти яблука різних сортів, соковиті груші, сливи, виноград, а також цитрусові. Значну частину асортименту становить продукція місцевих фермерів із різних куточків Одеської області, зокрема Роздільної, Старокозачого та інших населених пунктів. Натомість цитрусові привозять із Туреччини, Африки та Молдови.

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"Ціни піднімаються, звичайно, бо бензин піднявся, соляра піднялась, звичайно, це доставка. Люди теж піднімають ціни на опті. Ми трошки тримаємось, поки не піднімаємо, а далі — будемо бачити", — зазначає продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про ціни на фрукти На Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука "Гала" — 35 грн/кг

Яблука "Чемпіон" — 40 грн/кг

Яблука "Голден" — 40 грн/кг

Груші "Дюшес" — 60 грн/кг

Слива — 40 грн/кг

Виноград "Кишмиш" — 140 грн/кг

Банани — 85 грн/кг

Мандарини — 160 грн/кг

Лимони — 140 грн/кг

Апельсини — 120 грн/кг

Гранат — 230 грн/кг

Фрукти на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Гриби на Привозі

Восени не можна оминути увагою і гриби. Хоча їх особливо охоче купують саме в цей сезон, продавці мають власну грибницю в селищі Усатове, де вирощують печериці протягом усього року. На продаж пропонують гриби різного розміру — від дрібних до великих, щільних та м’ясистих. За традицією одеського Привозу, продавці охоче торгуються з покупцями та готові поступитися в ціні.

"Припустимо, зараз вони коштують 130, зараз я їх поставлю по 120, ось 140 — поставлю по 130. Знижується ціна до кінця дня. Якщо багато і зупинився товар — дешевше ставимо. Якщо, припустимо, ось хороший грибочок 140, то ми поступаємося", — говорить продавчиня Марина.

Продавчиня Марина про ціни на гриби на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість грибів:

Печериці дрібні — 110 грн/кг

Печериці середні — 130 грн/кг

Печериці великі — 140 грн/кг

Гриби на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозі

На одеському Привозі не бракує й свіжої зелені. Більшість продукції вирощують місцеві фермери в Одеській області, зокрема у Великому Дальнику та поблизу Маяків. Восени покупців традиційно стає менше, а взимку торгівля сповільнюється ще більше. І хоча зараз ціни стабільні, продавці не виключають зростання.

"Подорожчала вода. Заплатимо за воду, подивимось, як далі буде. Була по 36, а зараз під 80 закуп води. Тому будемо дивитися. Поки тримаємось", — ділиться продавчиня Інна

Продавчиня Інна про ціни на зелень на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Зелена цибуля — 20 грн

Кріп — 20 грн

Петрушка — 20 грн

Салат латук кучерявий — 20 грн

Салат "Айсберг" — 200 грн/кг

Кінза — 30 грн

Рукола — 50 грн

Базилік — 30 грн

Редиска — 50 грн

Гострий перець — 10 грн/шт.

Стеблова селера — 150 грн/кг

М'ята — 30 грн

Розмарин — 30 грн

Зелень на Привозі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд на Привозі

Широкий вибір і на м’ясних прилавках одеського Привозу. Тут покупцям пропонують свинину на будь-який смак та гаманець. М’ясо привозять з Одеської області, зокрема з Березівського району. Кожен покупець обирає м’ясо відповідно до власних уподобань і фінансових можливостей. Ціни нині дещо знизилися.

"Впала закупочна ціна. Коли як падає, у кожного по-своєму. Це нормально і для м’яса взагалі дешево. Якщо рахувати, бензин, соляру і все інше, то для м’яса шикарна ціна", — коментує продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на м'ясо на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса:

Свиняча шия — 280–300 грн/кг

Кострець — 210–220 грн/кг

Биток — 240–270 грн/кг

Філе — 280 грн/кг

Ребра — 240–250 грн/кг

Підчеревина — 220–230 грн/кг

Голяшка — 90–100 грн/кг

Задня частина — 200–220 грн/кг

Лопатка — 180–200 грн/кг

Сальні обрізки для шкварок — 50 грн/кг

М'ясо на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд на Привозі

Свіжу рибу на прилавки привозять із Вилкового, де її замовляють безпосередньо на рибному підприємстві. Найбільшим попитом традиційно користуються карасі, які швидко та просто готувати. Ціни залишаються стабільними, однак охочих придбати свіжу рибу нині значно поменшало.

"Ой, взагалі немає. Хоч бери, виходь і лови, і заганяй їх на ринок, щоб вони щось заходили і купували. От подивіться вправо, подивіться вліво — нікого немає. Ну, мабуть, тому що таке становище в нас в місті. А може ще сьогодні дощ, а може ще щось", — розповідає продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про покупців на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Короп — 150 грн/кг

Карась дрібний — 150 грн/кг

Щука — 100 грн/кг

Судак — 300 грн/кг

Короп дзеркальний — 200 грн/кг

Товстолоб — 150 грн/кг

Риба на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Попри осіннє затишшя та зменшення кількості покупців, одеський Привоз продовжує тішити різноманіттям свіжих продуктів. Ціни на більшість товарів поки залишаються відносно стабільними, хоча сезонні овочі поступово дорожчають, а витрати на вирощування та доставку продукції зростають. Продавці намагаються стримувати ціни, охоче торгуються та пропонують знижки, аби заохотити покупців. А одесити, хоч і стали купувати менше, все одно приходять на ринок за свіжими продуктами.

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