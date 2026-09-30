Ціни на Київському ринку в Одесі: скільки коштують продукти

Скільки коштують продукти на одеських ринках: актуальні ціни
Російські обстріли дедалі більше впливають на щоденну торгівлю. Через дорожче пальне та складнішу логістику зростають витрати на доставку, а разом із ними — ціни на частину продуктів. Додатково на вартість овочів впливає сезонне похолодання, тож на одеських ринках уже помітні перші зміни.
Журналісти Новини.LIVE перевірили, скільки зараз коштують овочі, фрукти, м’ясо, риба, мед і зелень на Київському ринку в Одесі.
Фруктовий ряд
На ринку продають як місцеві, так і привезені фрукти: виноград надходить із Одещини та Запоріжжя, груші — з Чернівецької області, нектарини — з Іспанії. Вибір товару поступово скорочується, а витрати на пальне та перевезення зростають. Внаслідок цього товарів стає менше, бо якщо раніше одного сорту могли брати по десять ящиків, то нині подекуди вдається отримати лише три.
"Слива зараз з Молдавії завезена. Трошки підняли ціну на вихідних, ще по 50 продавала, а вже 60. Тому що холодильники дорого в них обходяться, і вони, відповідно, піднімають трохи ціну", — говорить продавчиня Оксана.
Вартість фруктів:
- Виноград — 80-220 грн/кг
- Виноград "Одеський сувенір" — 120 грн/кг
- Турецький кишмиш — 180 грн/кг
- Мускатний виноград — 180-220 грн/кг
- Слива — 60 грн/кг
- Груша — 120 грн/кг
- Яблука — 40-50 грн/кг
- Нектарин — 200 грн/кг
Овочевий ряд
Овочеву продукцію привозять із різних населених пунктів Одеської області, зокрема з Ізмаїльського району, Маяків та Кілії. Найбільший попит зараз мають перець і баклажани, для яких триває пік сезону. Водночас продавці відзначають, що через подорожчання пального зростають і витрати на доставку продукції.
"Трошки починають підніматися ціни стосовно помідор, стосовно огірка, кабачків. Оце сезонний товар. Зараз йде похолодання, ночі холодні, воно просто-напросто не росте. Це сезонне явище, завжди в такий час ціни піднімаються", — говорить продавчиня Наталя.
Вартість овочів:
- Морква — 35 грн/кг
- Картопля — 30 грн/кг
- Буряк — 35 грн/кг
- Капуста — 40 грн/кг
- Огірки — 55-60 грн/кг
- Кабачки — 40-45 грн/кг
- Цибуля — 35-50 грн/кг
- Перець болгарський — 50-60 грн/кг
- Баклажани — 60 грн/кг
- Помідори рожеві "Мікада", "Мануса" — 65 грн/кг
- Помідори "Мальва" — 45 грн/кг
- Помідори на переробку / томат / закваску — 30 грн/кг
- Кукурудза — 20-25 грн/шт.
М’ясний ряд
На прилавках є яловичина, телятина, свинина, птиця та м’ясні маринади. Покупці нині частіше беруть продукцію невеликими порціями, а восени зростає попит на сало та грудинку до борщів. Частину м’ясної продукції привозять із Вінниччини.
"Підняли ціни на домашню свинину. Бекон, його більше є, фермери тримають ферми — там багато. Коли свиня домашня, то нема кому кормити. По-перше, сальних свиней немає зараз. Люди зійшли з цієї породи. Колись сало було дешеве, а зараз так", — каже продавчиня Валентина.
Вартість м’яса:
- Яловичина — 390 грн/кг
- Телятина — 450 грн/кг
- Сало (спинка) — 350 грн/кг
- Шийка свиняча — 350 грн/кг
- Свинина м’якоть — 280 грн/кг
- Сало — 150-200 грн/кг
- Курка бройлерна — 180 грн/кг
- Качка — 250 грн/кг
- Перепілка — 380 грн/кг
- Яловичий стейк — 500 грн/кг
- Курча табака — 300 грн/шт.
- Перепілка в маринаді — 600 грн/кг
Рибний ряд
Частина продукції надходить з Ісландії, Норвегії та Балтії, а чорноморську рибу завозять, зокрема, з боку Грузії. Покупці беруть різні обсяги — від 200–300 грамів до пів кілограма й більше, залежно від можливостей. Продавці кажуть, що попит змінюється протягом місяця та залежить від часу виплат пенсій, зарплат і авансів.
"Норвегія та Ісландія ставлять маленьку квоту на вилов, і тому вони підіймають ціни. У нас був такий час, що взагалі два роки не було мойви, тому що була заборона на вилов. Так само і в них. В зв’язку з комунальними послугами та орендою довелося трохи підняти ціну. Це не наша вина", — зазначає продавчиня Тетяна.
Вартість риби:
- Скумбрія — 455 грн/кг
- Скумбрія малосольна — 480 грн/кг
- Хек без чешуї — 200 грн/кг
- Хек — 240 грн/кг
- Глоска — 150 грн/кг
- Салака — 130 грн/кг
- Оселедець — 220 грн/кг
- Кілька — 170 грн/кг
- Хамса — 220 грн/кг
Мед на ринку
Мед і продукти бджільництва на прилавок привозять із Кіровоградщини, долаючи близько 400 кілометрів. У продажу є кілька сортів меду, а також пилок, перга, прополіс та інші продукти бджільництва. Водночас продавці помічають, що останнім часом покупців стало менше і внаслідок закінчення туристичного сезону, і через часті повітряні тривоги.
"Нічого не помінялося з літа. Все так, як було, так і є. Завісить від сорту меду — від 350 до 500 гривень. Біла акація завжди дорожча, а такі різнотрав’я — 350 гривень", — ділиться продавчиня Людмила.
Вартість продуктів бджільництва:
- Воскова міль — 150 грн
- Прополіс — 150 грн
- Підмор — 100 грн
- Пилок — 60 грн/100 г
- Перга — 350 грн/100 г
- Запашна олія для салатів — 140 грн/л
Вартість меду:
- Мед (липа, розторопша, травневий та ін.) — 200 грн/650 г
- Різнотрав’я — 350 грн/1,5 кг
- Біла акація — до 500 грн/1,5 кг
- Гречаний мед — 500 грн/1,5 кг
Зелень на ринку
Зелень та овочі привозять із різних населених пунктів Одеської області, зокрема з Великого Дальника та Біляївки. Окрім звичної зелені, на прилавках є мікрозелень, селера, порей, імбир та авокадо. Щавель і шпинат продають пучками, а частину салатної зелені — на вагу.
"Ну, в основному мікс салатиків люди собі роблять, беруть. Готуються до Нового року, за фігурою слідкують. Ціни з літа плюс-мінус стабільні. Поменшало людей: коли цілий день тривоги, то їх практично нема", — розповідає продавчиня Олена.
Вартість зелені:
- Щавель — 25 грн/пучок
- Шпинат — 25 грн/пучок
- Салати на вагу — 20 грн/100 г
- Зелена цибуля — 25 грн/100 г
- Селера стеблова — 150 грн/кг
- Цибуля-порей — 200 грн/кг
- Перець — 150 грн/кг
- Імбир — 250 грн/кг
- Редиска — 80 грн/кг
- Авокадо — 100 грн/шт.
На вартість продуктів дедалі більше впливають не лише сезонність і закупівельні ціни, а й дорожче пальне, перевезення, зберігання та оренда. Обстріли й тривоги теж позначаються на торгівлі: людей на ринку менше, а відповідно продавці втрачають виручку. У таких умовах всі змушені постійно підлаштовуватися — одні уважніше рахують витрати, інші скорочують закупівлі та обсяги товару.
Раніше Новини.LIVE перевіряли ціни на одеському Привозі. Наприкінці літнього сезону на ринку вже відчувалися зміни у вартості окремих продуктів та попиті покупців.
Також Новини.LIVE перевіряли ціни та асортимент базових продуктів в одеських супермаркетах АТБ і Таврія В. Після перебоїв із постачанням ситуація з наявністю товарів у магазинах почала поступово покращуватися.