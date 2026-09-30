Ціни на Київському ринку в Одесі: скільки коштують продукти

Покупці купують перець на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Російські обстріли дедалі більше впливають на щоденну торгівлю. Через дорожче пальне та складнішу логістику зростають витрати на доставку, а разом із ними — ціни на частину продуктів. Додатково на вартість овочів впливає сезонне похолодання, тож на одеських ринках уже помітні перші зміни.

Журналісти Новини.LIVE перевірили, скільки зараз коштують овочі, фрукти, м’ясо, риба, мед і зелень на Київському ринку в Одесі.

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Фруктовий ряд

На ринку продають як місцеві, так і привезені фрукти: виноград надходить із Одещини та Запоріжжя, груші — з Чернівецької області, нектарини — з Іспанії. Вибір товару поступово скорочується, а витрати на пальне та перевезення зростають. Внаслідок цього товарів стає менше, бо якщо раніше одного сорту могли брати по десять ящиків, то нині подекуди вдається отримати лише три.

"Слива зараз з Молдавії завезена. Трошки підняли ціну на вихідних, ще по 50 продавала, а вже 60. Тому що холодильники дорого в них обходяться, і вони, відповідно, піднімають трохи ціну", — говорить продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про ціни на фрукти на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Виноград — 80-220 грн/кг

Виноград "Одеський сувенір" — 120 грн/кг

Турецький кишмиш — 180 грн/кг

Мускатний виноград — 180-220 грн/кг

Слива — 60 грн/кг

Груша — 120 грн/кг

Яблука — 40-50 грн/кг

Нектарин — 200 грн/кг

Фрукти на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Овочевий ряд

Овочеву продукцію привозять із різних населених пунктів Одеської області, зокрема з Ізмаїльського району, Маяків та Кілії. Найбільший попит зараз мають перець і баклажани, для яких триває пік сезону. Водночас продавці відзначають, що через подорожчання пального зростають і витрати на доставку продукції.

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"Трошки починають підніматися ціни стосовно помідор, стосовно огірка, кабачків. Оце сезонний товар. Зараз йде похолодання, ночі холодні, воно просто-напросто не росте. Це сезонне явище, завжди в такий час ціни піднімаються", — говорить продавчиня Наталя.

Продавчиня Наталя про ціни на овочі на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Морква — 35 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Капуста — 40 грн/кг

Огірки — 55-60 грн/кг

Кабачки — 40-45 грн/кг

Цибуля — 35-50 грн/кг

Перець болгарський — 50-60 грн/кг

Баклажани — 60 грн/кг

Помідори рожеві "Мікада", "Мануса" — 65 грн/кг

Помідори "Мальва" — 45 грн/кг

Помідори на переробку / томат / закваску — 30 грн/кг

Кукурудза — 20-25 грн/шт.

Овочі на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

На прилавках є яловичина, телятина, свинина, птиця та м’ясні маринади. Покупці нині частіше беруть продукцію невеликими порціями, а восени зростає попит на сало та грудинку до борщів. Частину м’ясної продукції привозять із Вінниччини.

"Підняли ціни на домашню свинину. Бекон, його більше є, фермери тримають ферми — там багато. Коли свиня домашня, то нема кому кормити. По-перше, сальних свиней немає зараз. Люди зійшли з цієї породи. Колись сало було дешеве, а зараз так", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про м'ясну продукцію на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса:

Яловичина — 390 грн/кг

Телятина — 450 грн/кг

Сало (спинка) — 350 грн/кг

Шийка свиняча — 350 грн/кг

Свинина м’якоть — 280 грн/кг

Сало — 150-200 грн/кг

Курка бройлерна — 180 грн/кг

Качка — 250 грн/кг

Перепілка — 380 грн/кг

Яловичий стейк — 500 грн/кг

Курча табака — 300 грн/шт.

Перепілка в маринаді — 600 грн/кг

М'ясо на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд

Частина продукції надходить з Ісландії, Норвегії та Балтії, а чорноморську рибу завозять, зокрема, з боку Грузії. Покупці беруть різні обсяги — від 200–300 грамів до пів кілограма й більше, залежно від можливостей. Продавці кажуть, що попит змінюється протягом місяця та залежить від часу виплат пенсій, зарплат і авансів.

"Норвегія та Ісландія ставлять маленьку квоту на вилов, і тому вони підіймають ціни. У нас був такий час, що взагалі два роки не було мойви, тому що була заборона на вилов. Так само і в них. В зв’язку з комунальними послугами та орендою довелося трохи підняти ціну. Це не наша вина", — зазначає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про ціни на рибу на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Скумбрія — 455 грн/кг

Скумбрія малосольна — 480 грн/кг

Хек без чешуї — 200 грн/кг

Хек — 240 грн/кг

Глоска — 150 грн/кг

Салака — 130 грн/кг

Оселедець — 220 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Риба на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мед на ринку

Мед і продукти бджільництва на прилавок привозять із Кіровоградщини, долаючи близько 400 кілометрів. У продажу є кілька сортів меду, а також пилок, перга, прополіс та інші продукти бджільництва. Водночас продавці помічають, що останнім часом покупців стало менше і внаслідок закінчення туристичного сезону, і через часті повітряні тривоги.

"Нічого не помінялося з літа. Все так, як було, так і є. Завісить від сорту меду — від 350 до 500 гривень. Біла акація завжди дорожча, а такі різнотрав’я — 350 гривень", — ділиться продавчиня Людмила.

Продавчиня Людмила про ціни на мед на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість продуктів бджільництва:

Воскова міль — 150 грн

Прополіс — 150 грн

Підмор — 100 грн

Пилок — 60 грн/100 г

Перга — 350 грн/100 г

Запашна олія для салатів — 140 грн/л

Вартість меду:

Мед (липа, розторопша, травневий та ін.) — 200 грн/650 г

Різнотрав’я — 350 грн/1,5 кг

Біла акація — до 500 грн/1,5 кг

Гречаний мед — 500 грн/1,5 кг

Мед на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

Зелень та овочі привозять із різних населених пунктів Одеської області, зокрема з Великого Дальника та Біляївки. Окрім звичної зелені, на прилавках є мікрозелень, селера, порей, імбир та авокадо. Щавель і шпинат продають пучками, а частину салатної зелені — на вагу.

"Ну, в основному мікс салатиків люди собі роблять, беруть. Готуються до Нового року, за фігурою слідкують. Ціни з літа плюс-мінус стабільні. Поменшало людей: коли цілий день тривоги, то їх практично нема", — розповідає продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про зелень на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Щавель — 25 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Салати на вагу — 20 грн/100 г

Зелена цибуля — 25 грн/100 г

Селера стеблова — 150 грн/кг

Цибуля-порей — 200 грн/кг

Перець — 150 грн/кг

Імбир — 250 грн/кг

Редиска — 80 грн/кг

Авокадо — 100 грн/шт.

Зелень на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На вартість продуктів дедалі більше впливають не лише сезонність і закупівельні ціни, а й дорожче пальне, перевезення, зберігання та оренда. Обстріли й тривоги теж позначаються на торгівлі: людей на ринку менше, а відповідно продавці втрачають виручку. У таких умовах всі змушені постійно підлаштовуватися — одні уважніше рахують витрати, інші скорочують закупівлі та обсяги товару.

Раніше Новини.LIVE перевіряли ціни на одеському Привозі. Наприкінці літнього сезону на ринку вже відчувалися зміни у вартості окремих продуктів та попиті покупців.

Також Новини.LIVE перевіряли ціни та асортимент базових продуктів в одеських супермаркетах АТБ і Таврія В. Після перебоїв із постачанням ситуація з наявністю товарів у магазинах почала поступово покращуватися.