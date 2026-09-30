Цены на Киевском рынке в Одессе: сколько стоят продукты

Покупатели приобретают перец на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Российские обстрелы всё сильнее сказываются на повседневной торговле. Из-за подорожания топлива и усложнения логистики растут расходы на доставку, а вместе с ними — цены на часть продуктов. Кроме того, на стоимость овощей влияет сезонное похолодание, поэтому на одесских рынках уже заметны первые изменения.

Журналисты Новини.LIVE проверили, сколько сейчас стоят овощи, фрукты, мясо, рыба, мёд и зелень на Киевском рынке в Одессе.

Реклама

Фруктовый ряд

На рынке продают как местные, так и привезенные фрукты: виноград поступает из Одесской и Запорожской областей, груши — из Черновицкой области, нектарины — из Испании. Ассортимент товаров постепенно сокращается, а расходы на топливо и перевозку растут. В результате товаров становится меньше, ведь если раньше одного сорта могли брать по десять ящиков, то сейчас кое-где удается получить лишь три.

"Слива сейчас завезена из Молдавии. Немного подняли цену на выходных, еще по 50 продавала, а уже 60. Потому что холодильники у них дорого обходятся, и они, соответственно, немного поднимают цену", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о ценах на фрукты на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Виноград — 80–220 грн/кг

Виноград "Одесский сувенир" — 120 грн/кг

Турецкий кишмиш — 180 грн/кг

Мускатный виноград — 180–220 грн/кг

Слива — 60 грн/кг

Груша — 120 грн/кг

Яблоки — 40–50 грн/кг

Нектарин — 200 грн/кг

Фрукты на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд

Овощную продукцию привозят из разных населенных пунктов Одесской области, в частности из Измаильского района, Маяков и Килии. Наибольшим спросом сейчас пользуются перец и баклажаны, для которых продолжается пик сезона. В то же время продавцы отмечают, что из-за подорожания топлива растут и расходы на доставку продукции.

Читайте также:

"Цены на помидоры, огурцы и кабачки начинают немного расти. Это сезонный товар. Сейчас наступает похолодание, ночи холодные, он просто не растет. Это сезонное явление, всегда в такое время цены поднимаются", — говорит продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о ценах на овощи на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Морковь — 35 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Свекла — 35 грн/кг

Капуста — 40 грн/кг

Огурцы — 55–60 грн/кг

Кабачки — 40–45 грн/кг

Лук — 35–50 грн/кг

Болгарский перец — 50-60 грн/кг

Баклажаны — 60 грн/кг

Помидоры розовые "Микада", "Мануса" — 65 грн/кг

Помидоры "Мальва" — 45 грн/кг

Помидоры на переработку / томат / закваску — 30 грн/кг

Кукуруза — 20–25 грн/шт.

Овощи на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На прилавках представлена говядина, телятина, свинина, птица и мясные маринады. Покупатели сейчас чаще берут продукцию небольшими порциями, а осенью растет спрос на сало и грудинку для борща. Часть мясной продукции привозят из Винницкой области.

"Подняли цены на домашнюю свинину. Бекона стало больше, фермеры держат фермы — там его много. Когда свинья домашняя, то некому её кормить. Во-первых, сальных свиней сейчас нет. Люди отказались от этой породы. Раньше сало было дешёвым, а сейчас вот так", — говорит продавщица Валентина.

Продавщица Валентина о мясной продукции на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

Говядина — 390 грн/кг

Телятина — 450 грн/кг

Сало (спинка) — 350 грн/кг

Свиная шейка — 350 грн/кг

Свинина (мякоть) — 280 грн/кг

Сало — 150–200 грн/кг

Бройлерная курица — 180 грн/кг

Утка — 250 грн/кг

Перепел — 380 грн/кг

Говяжий стейк — 500 грн/кг

Цыпленок табака — 300 грн/шт.

Перепел в маринаде — 600 грн/кг

Мясо на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд

Часть продукции поступает из Исландии, Норвегии и Прибалтики, а черноморскую рыбу завозят, в частности, из Грузии. Покупатели берут разные объемы — от 200–300 граммов до полукилограмма и больше, в зависимости от возможностей. Продавцы говорят, что спрос меняется в течение месяца и зависит от сроков выплаты пенсий, зарплат и авансов.

"Норвегия и Исландия устанавливают небольшую квоту на вылов, и поэтому они поднимают цены. У нас было такое время, что вообще два года не было мойвы, потому что был запрет на вылов. То же самое и у них. В связи с коммунальными услугами и арендой пришлось немного поднять цену. Это не наша вина", — отмечает продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о ценах на рыбу на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Скумбрия — 455 грн/кг

Скумбрия малосольная — 480 грн/кг

Хек без чешуи — 200 грн/кг

Хек — 240 грн/кг

Глоска — 150 грн/кг

Салака — 130 грн/кг

Селедец — 220 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Рыба на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мед на рынке

Мед и продукты пчеловодства доставляют на прилавок из Кировоградской области, преодолевая около 400 километров. В продаже есть несколько сортов меда, а также пыльца, перга, прополис и другие продукты пчеловодства. В то же время продавцы отмечают, что в последнее время покупателей стало меньше и из-за окончания туристического сезона, и из-за частых воздушных тревог.

"Ничего не изменилось с лета. Все так, как было, так и есть. Цена зависит от сорта меда — от 350 до 500 гривен. Белая акация всегда дороже, а такие разнотравья — 350 гривен", — делится продавщица Людмила.

Продавщица Людмила о ценах на мед на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов пчеловодства:

Восковая моль — 150 грн

Прополис — 150 грн

Подмор — 100 грн

Пыльца — 60 грн/100 г

Перга — 350 грн/100 г

Ароматическое масло для салатов — 140 грн/л

Стоимость меда:

Мед (липа, расторопша, майский и др.) — 200 грн/650 г

Смесь трав — 350 грн/1,5 кг

Белая акация — до 500 грн/1,5 кг

Гречишный мед — 500 грн/1,5 кг

Мед на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

Зелень и овощи привозят из разных населенных пунктов Одесской области, в частности из Великого Дальника и Беляевки. Помимо привычной зелени, на прилавках есть микрозелень, сельдерей, порей, имбирь и авокадо. Щавель и шпинат продают пучками, а часть салатной зелени — на развес.

"Ну, в основном люди сами готовят себе салатные миксы, берут их. Готовятся к Новому году, следят за фигурой. Цены с лета плюс-минус стабильные. Людей стало меньше: когда целый день тревога, то их практически нет", — рассказывает продавщица Елена.

Продавщица Елена о зелени на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Щавель — 25 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Салаты на развес — 20 грн/100 г

Зеленый лук — 25 грн/100 г

Сельдерей стеблевой — 150 грн/кг

Лук-порей — 200 грн/кг

Перец — 150 грн/кг

Имбирь — 250 грн/кг

Редис — 80 грн/кг

Авокадо — 100 грн/шт.

Зелень на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На стоимость продуктов всё больше влияют не только сезонность и закупочные цены, но и подорожавшее топливо, перевозки, хранение и аренда. Обстрелы и тревоги также сказываются на торговле: людей на рынке меньше, а соответственно продавцы теряют выручку. В таких условиях все вынуждены постоянно подстраиваться — одни внимательнее считают расходы, другие сокращают закупки и объемы товара.

Ранее Новини.LIVE проверяли цены на одесском Привозе. В конце летнего сезона на рынке уже ощущались изменения в стоимости отдельных продуктов и спросе покупателей.

Также Новини.LIVE проверяли цены и ассортимент основных продуктов в одесских супермаркетах АТБ и Таврия В. После перебоев с поставками ситуация с наличием товаров в магазинах начала постепенно улучшаться.