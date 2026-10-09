Ціни на одеських ринках зростають: вартість продуктів сьогодні

Покупець обирає товар на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Овеча бринза подорожчала з 350 до 400 гривень, а вершки — з 350 до 380. І це лише частина змін, які можна помітити на Новому ринку в розпал осені. У кожному торговому ряду ситуація своя, а за змінами в цінниках — проблеми, з якими щодня стикаються продавці в непростих умовах. Адже навіть повні прилавки не гарантують вдалої торгівлі, коли у покупців меншає грошей.

Журналісти Новини.LIVE перевірили, скільки зараз коштують овочі, фрукти, молочна і м’ясна продукція на Новому ринку в Одесі.

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Фрукти і ягоди

Осінь — саме той сезон, коли люди починають запасатися вітамінами на зиму. На ринку зараз можна знайти обліпиху та кизил, які купують для заморожування, варення та чаю. Серед фруктів чимало української продукції: яблука, груші, сливи та абрикоси. Є й місцевий інжир із Кілії, а також імпортні фрукти з Туреччини, Ізраїлю, Перу та Південної Африки. Попри осінню прохолоду, на прилавках ще залишаються свіжа полуниця та абрикоси.

"Яблоки подешевшали трошечки, сливи подешевшали, тому що їх стало більше. Є грушка недорога по 50 гривень: так чисто поїсти бо довго не полежить, але на день, на два можна її поїсти Мандарини недорогі, як були 150 грн ще в тому році, так вони і є", — говорить продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про фрукти і ягоди на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука — 50-60 грн/кг

Груші — 50-150 грн/кг

Айва місцева — 100 грн/кг

Виноград — 150-300 грн/кг

Слива — 50-120 грн/кг

Мандарини — 150-170 грн/кг

Банани — 90 грн/кг

Абрикоси місцеві — 120-180 грн/кг

Авокадо — 100-120 грн/шт.

Манго — 500 грн/шт.

Гранат із Перу — 300 грн/кг

Ківі зелені — 250-400 грн/кг

Ківі жовті — 200-500 грн/кг

Інжир місцевий — 300 грн/кг

Інжир турецький — 400 грн/кг

Хурма "Шарон" — 400 грн/кг

Вартість ягід:

Малина — 300-600 грн/кг

Малина у кошичках (600 г) — 180-280 грн/кошик

Лохина місцева — 450-700 грн/кг

Лохина імпортна — 900-1200 грн/кг

Полуниця місцева — 350-400 грн/кг

Кизил — 120 грн/кг

Фрукти і ягоди на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Овочевий ряд

На Новому ринку можна знайти чималий вибір овочів, більшість із яких вирощують на Одещині. Продукцію привозять переважно з Кілії, також є товари з Ізмаїла. На прилавках можна знайти як звичні картоплю, моркву та капусту, так і броколі, цвітну капусту й баклажани.

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"Люди все як їли, так і їдять. Є люди не прям так багато, звісно, але є. Ціни як були, так і залишились: . не піднялись, але і не опустились", — каже продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про овочі на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Кукурудза — 25 грн/шт.

Помідори — 80-100 грн/кг

Огірки — 60-70 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Цвітна капуста — 60 грн/кг

Броколі — 90 грн/кг

Перець — 60-70 грн/кг

Червоний перець — 80 грн/кг

Кабачки — 50 грн/кг

Баклажани — 70 грн/кг

Капуста звичайна — 40 грн/кг

Капуста молода — 50 грн/кг

Овочі на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

На ринку переважає домашня молочна продукція, яку продавці виготовляють самостійно, а деякі товари привозять із Березівки, що на Одещині. У будні людей на ринку небагато, натомість із п’ятниці до неділі торгівля пожвавлюється.

"Тільки овеча бочкова бринза подорожчала. Усе літо вона коштувала 350 гривень, а зараз — 400. Вона в нас витримується в холодильній камері, а за електроенергію ми платимо щомісяця, тому й подорожчала на 50 гривень. Вершки теж усе літо коштували 350 гривень, а зараз — 380. Молока вже стало менше. Ось ці два продукти трохи й подорожчали", — зазначає продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про молочну продукцію на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Сир сулугуні — 350 грн/кг

Овеча бринза витримана, бочкова — 400 грн/кг

Овеча бринза середньосолона — 350 грн/кг

Овеча бринза солона — 350 грн/кг

Козяча бринза — 350 грн/кг

Коров'яча бринза — 260 грн/кг

Сир кисломолочний жирний — 240 грн/кг

Сир кисломолочний середньої жирності — 180 грн/кг

Сир кисломолочний знежирений — 150 грн/кг

Сметана — 280 грн/кг

Сметана знежирена — 160 грн/кг

Сметана сепараторна (жирна) — 250 грн/кг

Вершки — 380 грн/л

Молоко — 50 грн/л

Молочна продукція на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

У м’ясному ряду покупцям пропонують як свіже м’ясо, так і готову до приготування продукцію. Зокрема, свинина тут місцева — тварин вирощують у селі Причепівка Одеської області. Найбільше покупці полюбляють філе, стегна, хоча попит є на різні види м’яса. Водночас купівельна спроможність людей дещо знизилася: покупці продовжують приходити на ринок, але витрачають менше, адже частина сімейного бюджету йде на комунальні послуги.

"В цілому ні, плюс-мінус, може на якихось там відсотків 5-10 ціни змінились, але це вже десь за місяць-два. Мабуть, через те, що паливо подорожчало", — коментує продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про м'ясо на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса:

Філе індички — 330 грн/кг

Стегно індички — 270 грн/кг

Куряче філе — 220 грн/кг

Куряча четвертина — 110 грн/кг

Куряча гомілка — 110 грн/кг

Курячі крильця — 120 грн/кг

Курячі стегна — 160 грн/кг

Потрухи (печінка, серце, шлунки) — 45 грн/кг

Фарш — 185-220 грн/кг

Купати з індички — 230 грн/кг

Купати курячі та свинячі — 220 грн/кг

Купати із соусами — 245 грн/кг

Маринована курятина — 175 грн/кг

Мариновані крильця — 139 грн/кг

М'ясо на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Копчена та м'ясна продукція

У цьому ряду представлена продукція з міста Подільськ Одеської області. Найбільшим попитом незалежно від сезону користується українське сало. Також покупці часто обирають традиційно варену ковбасу, сосиски та сардельки, особливо для дітей. Попри те, що людей на ринку останнім часом стало менше, асортимент залишається широким.

"Збільшились обстріли, тому певно, що людей трошки менше стало. Хтось виїхав в село, хтось — закордон. Ціни не змінились. Як було на перше вересня так і зараз", — розповідає продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про копчену та м'ясну продукцію на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченої та м’ясної продукції:

Сало — 350 грн/кг

Солонина зі спеціями — 430 грн/кг

Ковбаса домашня копчена куряча — 430 грн/кг

Ковбаса домашня копчена свиняча — 460 грн/кг

Свинина копчена та печена — 480 грн/кг

Яловичина копчена та печена — 570 грн/кг

Ковбаса варена (лікарська, любительська, шинка) — 480 грн/кг

Сосиски та сардельки — від 480 грн/кг

Почеревина копчена — 440 грн/кг

Почеревина варена — 440 грн/кг

Ковбаси варено-копчені — від 500 грн/кг

Ковбаси сирокопчені та сиров'ялені — від 1000 грн/кг

Копчена та м'ясна продукція на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Отже, зробити базар цієї осені — це можливість ще встигнути придбати останні літні продукти й водночас побачити перші пропозиції зимового асортименту. На прилавках ще є свіжі абрикоси та полуниця, але вже з’являються мандарини, хурма й інші сезонні фрукти. Для самих продавців цей перехідний період — ще й випробування, адже в непростих умовах важливо зберегти своїх покупців.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на одеському Привозі та зміни у вартості продуктів із приходом осені. На ринку подорожчали окремі товари, хоча частина цін залишилася на попередньому рівні.

Також Новини.LIVE розповідали про ціни та асортимент базових продуктів в одеських супермаркетах АТБ і Таврія В. Після перебоїв із постачанням ситуація на полицях поступово покращилася, хоча вибір окремих товарів залишався обмеженим.



