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Главная Одесса Цены на рынках выросли: стоимость продуктовой корзины в Одессе

Цены на рынках выросли: стоимость продуктовой корзины в Одессе

Ua ru
9 октября 2026 06:33
Репортаж
Цены на одесских рынках растут: стоимость продуктов сегодня
Покупатель выбирает товар на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Овечья брынза подорожала с 350 до 400 гривен, а сливки — с 350 до 380. И это лишь часть изменений, которые можно заметить на Новом рынке в разгар осени. В каждом торговом ряду ситуация своя, а за изменениями в ценниках стоят проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются продавцы в непростых условиях. Ведь даже полные прилавки не гарантируют успешной торговли, когда у покупателей становится меньше денег.

Журналисты Новини.LIVE проверили, сколько сейчас стоят овощи, фрукты, молочная и мясная продукция на Новом рынке в Одессе.

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Фрукты и ягоды

Осень — именно тот сезон, когда люди начинают запасаться витаминами на зиму. На рынке сейчас можно найти облепиху и кизил, которые покупают для заморозки, варенья и чая. Среди фруктов немало украинской продукции: яблоки, груши, сливы и абрикосы. Есть и местный инжир из Килии, а также импортные фрукты из Турции, Израиля, Перу и Южной Африки. Несмотря на осеннюю прохладу, на прилавках еще остаются свежая клубника и абрикосы.

"Яблоки немного подешевели, сливы подешевели, потому что их стало больше. Есть недорогая груша по 50 гривен: так просто съесть, потому что долго не полежит, но на день-два её можно съесть. Мандарины недорогие, как были по 150 грн ещё в том году, так и остались", — говорит продавщица Ирина.

Продавчиня Ірина про фрукти і яягоди. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ирина о фруктах и ягодах на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Яблоки — 50–60 грн/кг
  • Груши — 50–150 грн/кг
  • Местная айва — 100 грн/кг
  • Виноград — 150–300 грн/кг
  • Слива — 50–120 грн/кг
  • Мандарины — 150–170 грн/кг
  • Бананы — 90 грн/кг
  • Местные абрикосы — 120–180 грн/кг
  • Авокадо — 100–120 грн/шт.
  • Манго — 500 грн/шт.
  • Гранат из Перу — 300 грн/кг
  • Зелёные киви — 250–400 грн/кг
  • Киви желтые — 200–500 грн/кг
  • Инжир местный — 300 грн/кг
  • Инжир турецкий — 400 грн/кг
  • Хурма "Шарон" — 400 грн/кг

Стоимость ягод:

  • Малина — 300–600 грн/кг
  • Малина в корзинах (600 г) — 180–280 грн/корзина
  • Голубика местная — 450–700 грн/кг
  • Голубика импортная — 900–1200 грн/кг
  • Клубника местная — 350–400 грн/кг
  • Кызыл — 120 грн/кг
Фрукти і ягоди на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Фрукты и ягоды на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд

На Новом рынке можно найти немалый выбор овощей, большинство из которых выращивают в Одесской области. Продукцию привозят преимущественно из Килии, также есть товары из Измаила. На прилавках можно найти как привычные картофель, морковь и капусту, так и брокколи, цветную капусту и баклажаны.

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"Люди едят то же, что и раньше. Конечно, покупателей не так много, но они есть. Цены остались прежними: не выросли, но и не снизились", — говорит продавщица Екатерина.

Продавчиня Катерина про овочі на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Екатерина об овощах на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Кукуруза — 25 грн/шт.
  • Помидоры — 80–100 грн/кг
  • Огурцы — 60–70 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Морковь — 30 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Цветная капуста — 60 грн/кг
  • Брокколи — 90 грн/кг
  • Перец — 60–70 грн/кг
  • Красный перец — 80 грн/кг
  • Кабачки — 50 грн/кг
  • Баклажаны — 70 грн/кг
  • Капуста обычная — 40 грн/кг
  • Молодая капуста — 50 грн/кг
Овочі на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Овощи на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На рынке преобладает домашняя молочная продукция, которую продавцы изготавливают самостоятельно, а некоторые товары привозят из Березовки, что в Одесской области. В будни людей на рынке немного, зато с пятницы по воскресенье торговля оживает.

"Только овечья бочковая брынза подорожала. Все лето она стоила 350 гривен, а сейчас — 400. У нас её хранят в холодильной камере, а за электроэнергию мы платим ежемесячно, поэтому она и подорожала на 50 гривен. Сливки тоже всё лето стоили 350 гривен, а сейчас — 380. Молока уже стало меньше. Вот эти два продукта немного и подорожали", — отмечает продавщица Ольга.

Продавчиня Ольга про молочну продукцію на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ольга о молочной продукции на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

  • Сыр сулугуни — 350 грн/кг
  • Овечья брынза выдержанная, бочковая — 400 грн/кг
  • Овечья брынза среднесоленая — 350 грн/кг
  • Овечья брынза соленая — 350 грн/кг
  • Козья брынза — 350 грн/кг
  • Коровья брынза — 260 грн/кг
  • Кисломолочный сыр жирный — 240 грн/кг
  • Кисломолочный сыр средней жирности — 180 грн/кг
  • Кисломолочный творог обезжиренный — 150 грн/кг
  • Сметана — 280 грн/кг
  • Сметана обезжиренная — 160 грн/кг
  • Сметана сепараторная (жирная) — 250 грн/кг
  • Сливки — 380 грн/л
  • Молоко — 50 грн/л
Молочна продукція на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Молочная продукция на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

В мясном ряду покупателям предлагают как свежее мясо, так и готовую к приготовлению продукцию. В частности, свинина здесь местная — животных выращивают в селе Причепивка Одесской области. Больше всего покупатели любят филе и окорочка, хотя спрос есть на разные виды мяса. В то же время покупательская способность людей несколько снизилась: одеситы продолжают приходить на рынок, но тратят меньше, ведь часть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги.

"В целом нет, плюс-минус, может, на каких-то там 5–10 процентов цены изменились, но это уже где-то за месяц-два. Видимо, из-за того, что топливо подорожало", — комментирует продавщица Светлана.

Продавчиня Світлана про м'ясо на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Светлана о мясе на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

  • Филе индейки — 330 грн/кг
  • Бедро индейки — 270 грн/кг
  • Куриное филе — 220 грн/кг
  • Куриная четверть — 110 грн/кг
  • Куриная голень — 110 грн/кг
  • Куриные крылышки — 120 грн/кг
  • Куриные бедра — 160 грн/кг
  • Потроха (печень, сердце, желудки) — 45 грн/кг
  • Фарш — 185–220 грн/кг
  • Индюшиные грудки — 230 грн/кг
  • Купаты куриные и свиные — 220 грн/кг
  • Купаты с соусами — 245 грн/кг
  • Маринованная курица — 175 грн/кг
  • Маринованные крылышки — 139 грн/кг
М'ясо на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Мясо на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Копченая и мясная продукция

В этом ряду представлена продукция из города Подольск Одесской области. Наибольшим спросом независимо от сезона пользуется украинское сало. Также покупатели часто выбирают традиционно вареную колбасу, сосиски и сардельки, особенно для детей. Несмотря на то, что людей на рынке в последнее время стало меньше, ассортимент остается широким.

"Усилились обстрелы, поэтому, наверное, людей стало немного меньше. Кто-то уехал в деревню, кто-то — за границу. Цены не изменились. Как было на первое сентября, так и сейчас", — рассказывает продавщица Ольга.

Продавчиня Ольга про копчену продукцію на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ольга о копченой и мясной продукции на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченой и мясной продукции:

  • Сало — 350 грн/кг
  • Солонина со специями — 430 грн/кг
  • Домашняя копченая куриная колбаса — 430 грн/кг
  • Домашняя копченая свиная колбаса — 460 грн/кг
  • Свинина копченая и запеченная — 480 грн/кг
  • Говядина копченая и запеченная — 570 грн/кг
  • Вареная колбаса (лечебная, любительская, шинка) — 480 грн/кг
  • Сосиски и сардельки — от 480 грн/кг
  • Копченая селезенка — 440 грн/кг
  • Вареная почеревина — 440 грн/кг
  • Варено-копченые колбасы — от 500 грн/кг
  • Сырокопчёные и сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг
Копчена та м'ясна продукція на Новому ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Копченая и мясная продукция на Новом рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Итак, поход на рынок этой осенью — это возможность ещё успеть приобрести последние летние продукты и одновременно увидеть первые предложения зимнего ассортимента. На прилавках ещё есть свежие абрикосы и клубника, но уже появляются мандарины, хурма и другие сезонные фрукты. Для самих продавцов этот переходный период — ещё и испытание, ведь в непростых условиях важно сохранить своих покупателей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на одесском Привозе и изменениях в стоимости продуктов с наступлением осени. На рынке подорожали отдельные товары, хотя часть цен осталась на прежнем уровне.

Также Новини.LIVE рассказывали о ценах и ассортименте базовых продуктов в одесских супермаркетах АТБ и Таврия В. После перебоев с поставками ситуация на полках постепенно улучшилась, хотя выбор отдельных товаров оставался ограниченным.

 

Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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