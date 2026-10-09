Цены на одесских рынках растут: стоимость продуктов сегодня

Цены на рынках выросли: стоимость продуктовой корзины в Одессе
Овечья брынза подорожала с 350 до 400 гривен, а сливки — с 350 до 380. И это лишь часть изменений, которые можно заметить на Новом рынке в разгар осени. В каждом торговом ряду ситуация своя, а за изменениями в ценниках стоят проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются продавцы в непростых условиях. Ведь даже полные прилавки не гарантируют успешной торговли, когда у покупателей становится меньше денег.
Журналисты Новини.LIVE проверили, сколько сейчас стоят овощи, фрукты, молочная и мясная продукция на Новом рынке в Одессе.
Фрукты и ягоды
Осень — именно тот сезон, когда люди начинают запасаться витаминами на зиму. На рынке сейчас можно найти облепиху и кизил, которые покупают для заморозки, варенья и чая. Среди фруктов немало украинской продукции: яблоки, груши, сливы и абрикосы. Есть и местный инжир из Килии, а также импортные фрукты из Турции, Израиля, Перу и Южной Африки. Несмотря на осеннюю прохладу, на прилавках еще остаются свежая клубника и абрикосы.
"Яблоки немного подешевели, сливы подешевели, потому что их стало больше. Есть недорогая груша по 50 гривен: так просто съесть, потому что долго не полежит, но на день-два её можно съесть. Мандарины недорогие, как были по 150 грн ещё в том году, так и остались", — говорит продавщица Ирина.
Стоимость фруктов:
- Яблоки — 50–60 грн/кг
- Груши — 50–150 грн/кг
- Местная айва — 100 грн/кг
- Виноград — 150–300 грн/кг
- Слива — 50–120 грн/кг
- Мандарины — 150–170 грн/кг
- Бананы — 90 грн/кг
- Местные абрикосы — 120–180 грн/кг
- Авокадо — 100–120 грн/шт.
- Манго — 500 грн/шт.
- Гранат из Перу — 300 грн/кг
- Зелёные киви — 250–400 грн/кг
- Киви желтые — 200–500 грн/кг
- Инжир местный — 300 грн/кг
- Инжир турецкий — 400 грн/кг
- Хурма "Шарон" — 400 грн/кг
Стоимость ягод:
- Малина — 300–600 грн/кг
- Малина в корзинах (600 г) — 180–280 грн/корзина
- Голубика местная — 450–700 грн/кг
- Голубика импортная — 900–1200 грн/кг
- Клубника местная — 350–400 грн/кг
- Кызыл — 120 грн/кг
Овощной ряд
На Новом рынке можно найти немалый выбор овощей, большинство из которых выращивают в Одесской области. Продукцию привозят преимущественно из Килии, также есть товары из Измаила. На прилавках можно найти как привычные картофель, морковь и капусту, так и брокколи, цветную капусту и баклажаны.
"Люди едят то же, что и раньше. Конечно, покупателей не так много, но они есть. Цены остались прежними: не выросли, но и не снизились", — говорит продавщица Екатерина.
Стоимость овощей:
- Кукуруза — 25 грн/шт.
- Помидоры — 80–100 грн/кг
- Огурцы — 60–70 грн/кг
- Картофель — 25 грн/кг
- Морковь — 30 грн/кг
- Свекла — 25 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Цветная капуста — 60 грн/кг
- Брокколи — 90 грн/кг
- Перец — 60–70 грн/кг
- Красный перец — 80 грн/кг
- Кабачки — 50 грн/кг
- Баклажаны — 70 грн/кг
- Капуста обычная — 40 грн/кг
- Молодая капуста — 50 грн/кг
Молочный ряд
На рынке преобладает домашняя молочная продукция, которую продавцы изготавливают самостоятельно, а некоторые товары привозят из Березовки, что в Одесской области. В будни людей на рынке немного, зато с пятницы по воскресенье торговля оживает.
"Только овечья бочковая брынза подорожала. Все лето она стоила 350 гривен, а сейчас — 400. У нас её хранят в холодильной камере, а за электроэнергию мы платим ежемесячно, поэтому она и подорожала на 50 гривен. Сливки тоже всё лето стоили 350 гривен, а сейчас — 380. Молока уже стало меньше. Вот эти два продукта немного и подорожали", — отмечает продавщица Ольга.
Стоимость молочной продукции:
- Сыр сулугуни — 350 грн/кг
- Овечья брынза выдержанная, бочковая — 400 грн/кг
- Овечья брынза среднесоленая — 350 грн/кг
- Овечья брынза соленая — 350 грн/кг
- Козья брынза — 350 грн/кг
- Коровья брынза — 260 грн/кг
- Кисломолочный сыр жирный — 240 грн/кг
- Кисломолочный сыр средней жирности — 180 грн/кг
- Кисломолочный творог обезжиренный — 150 грн/кг
- Сметана — 280 грн/кг
- Сметана обезжиренная — 160 грн/кг
- Сметана сепараторная (жирная) — 250 грн/кг
- Сливки — 380 грн/л
- Молоко — 50 грн/л
Мясной ряд
В мясном ряду покупателям предлагают как свежее мясо, так и готовую к приготовлению продукцию. В частности, свинина здесь местная — животных выращивают в селе Причепивка Одесской области. Больше всего покупатели любят филе и окорочка, хотя спрос есть на разные виды мяса. В то же время покупательская способность людей несколько снизилась: одеситы продолжают приходить на рынок, но тратят меньше, ведь часть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги.
"В целом нет, плюс-минус, может, на каких-то там 5–10 процентов цены изменились, но это уже где-то за месяц-два. Видимо, из-за того, что топливо подорожало", — комментирует продавщица Светлана.
Стоимость мяса:
- Филе индейки — 330 грн/кг
- Бедро индейки — 270 грн/кг
- Куриное филе — 220 грн/кг
- Куриная четверть — 110 грн/кг
- Куриная голень — 110 грн/кг
- Куриные крылышки — 120 грн/кг
- Куриные бедра — 160 грн/кг
- Потроха (печень, сердце, желудки) — 45 грн/кг
- Фарш — 185–220 грн/кг
- Индюшиные грудки — 230 грн/кг
- Купаты куриные и свиные — 220 грн/кг
- Купаты с соусами — 245 грн/кг
- Маринованная курица — 175 грн/кг
- Маринованные крылышки — 139 грн/кг
Копченая и мясная продукция
В этом ряду представлена продукция из города Подольск Одесской области. Наибольшим спросом независимо от сезона пользуется украинское сало. Также покупатели часто выбирают традиционно вареную колбасу, сосиски и сардельки, особенно для детей. Несмотря на то, что людей на рынке в последнее время стало меньше, ассортимент остается широким.
"Усилились обстрелы, поэтому, наверное, людей стало немного меньше. Кто-то уехал в деревню, кто-то — за границу. Цены не изменились. Как было на первое сентября, так и сейчас", — рассказывает продавщица Ольга.
Стоимость копченой и мясной продукции:
- Сало — 350 грн/кг
- Солонина со специями — 430 грн/кг
- Домашняя копченая куриная колбаса — 430 грн/кг
- Домашняя копченая свиная колбаса — 460 грн/кг
- Свинина копченая и запеченная — 480 грн/кг
- Говядина копченая и запеченная — 570 грн/кг
- Вареная колбаса (лечебная, любительская, шинка) — 480 грн/кг
- Сосиски и сардельки — от 480 грн/кг
- Копченая селезенка — 440 грн/кг
- Вареная почеревина — 440 грн/кг
- Варено-копченые колбасы — от 500 грн/кг
- Сырокопчёные и сыровяленые колбасы — от 1000 грн/кг
Итак, поход на рынок этой осенью — это возможность ещё успеть приобрести последние летние продукты и одновременно увидеть первые предложения зимнего ассортимента. На прилавках ещё есть свежие абрикосы и клубника, но уже появляются мандарины, хурма и другие сезонные фрукты. Для самих продавцов этот переходный период — ещё и испытание, ведь в непростых условиях важно сохранить своих покупателей.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на одесском Привозе и изменениях в стоимости продуктов с наступлением осени. На рынке подорожали отдельные товары, хотя часть цен осталась на прежнем уровне.
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