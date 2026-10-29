Ціни на ринку Черемушки в Одесі: скільки коштують овочі, м’ясо та фрукти

Покупці на ринку Черемушки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ще півтора тижня тому огірки на ринку Черемушки продавали по 70–80 гривень, а тепер за кілограм просять до 120. Водночас деякі продукти не лише не дорожчають, а й навіть стають дешевшими. Продавці по-різному реагують на зміну сезону, а покупцям доводиться уважніше придивлятися до цінників. Іноді різниця в цінах може приємно здивувати, а іноді — змусити переглянути список покупок.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки, поспілкувалися з продавцями та дізналися, як змінюються вартість, що нині охочіше купують одесити та на чому ще можна заощадити.

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Овочі на ринку

На ринку продають овочі, вирощені в Ізмаїльському районі. Нині добігає кінця сезон домашніх перців та помідорів. Натомість триває сезон броколі та цвітної капусти, які можна купувати для заморожування, поки ціни не зросли. За словами продавчині, покупців на ринку стало менше, проте люди й далі купують овочі для домашньої консервації, хоча вартість вже змінилась.

"Помідори не дуже, скажімо так, ще поки що подорожчали, а от огірок шикарно подорожчав. Якщо він півтора тижня томубув десь гривень 70-80, то зараз він — 100-120", — каже продавчиня Світлана.

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Продавчиня Світлана про ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Капуста білокачанна — 30 грн/кг

Капуста на голубці — 50 грн/кг

Цибуля салатна — 50 грн/кг

Цибуля звичайна — 30 грн/кг

Картопля — 23 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Перець — 55-180 грн/кг

Часник — 200 грн/кг

Помідори — 50-100 грн/кг

Кабачки молоді — 45 грн/кг

Кольрабі — 80 грн/кг

Огірки — 120 грн/кг

Баклажани — 65 грн/кг

Броколі — 50 грн/кг

Вартість домашніх заготовок:

Олія смажена та несмажена — 100 грн/пляшка

Аджика домашня — 150 грн/л

Перцева паста — 250 грн/баночка

Бринза овеча — 450 грн/кг

Овочі на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на ринку

На фруктових прилавках ринку осінній асортимент поступово доповнюється імпортними цитрусовими. Продавчиня каже, що ціни на фрукти останнім часом не змінилися. Однак покупців стало менше, адже відпочивальники вже роз’їхалися.

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"Найчастіше виноград ще поки беруть — "Молодову". Виноградик іде і мандаринки вже потрошки купують і також гранат вже беруть", — говорить продавчиня Ірина.

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Продавчиня Ірина про попит на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Гранат турецький — 200 грн/кг

Мандарини (без кісточок) — 180 грн/кг

Виноград кишмиш — 130 грн/кг

Виноград "Молдова" — 80 грн/кг

Виноград "Кардинал" — 130 грн/кг

Груші — 80 грн/кг

Хурма — 120 грн/кг

Ківі — 160 грн/кг

Лимони — 150 грн/кг

Яблука "Фуджі" та "Голден" — 40 грн/кг

Фрукти на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

На молочному ряду одеського ринку Черемушки — домашні сири, свіжа сметана, вершки та масло. Свою продукцію сюди привозить і пані Тетяна із села Ройлянка Білгород-Дністровської громади. Каже, покупців нині поменшало, а ті, хто приходить, беруть потроху — хтось сир на запіканку чи сирники, хтось сметану або масло. Ціни на більшість продуктів останнім часом залишаються незмінними, а за більшу покупку можна й поторгуватися. Як нагадує продавчиня, на те він і базар, щоб домовлятися про ціну.

"Жирний сир — зараз його не дуже багато. Ви самі знаєте, що коли коровки на осінь вступають, коли похолодало, вони менше молочка дають. І ось сир зараз 250 гривень жирний. Коли літом він був 200", — ділиться продавчиня Тетяна.

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Продавчиня Тетяна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Сир кисломолочний жирний — 250 грн/кг

Сир кисломолочний середньої жирності — 150 грн/кг

Сир кисломолочний нежирний — 120 грн/кг

Масло вершкове — 550 грн/кг

Сулугуні — 300 грн/кг

Сулугуні із зеленню — 330 грн/кг

Бринза овеча — 400 грн/кг

Бринза козяча — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Вершки густі — 350 грн/л

Сметана — 150–200 грн/л

Вартість інших продуктів:

Мед квітковий та травневий — 200–300 грн/баночка (750 г)

Яйця — 75 грн/десяток

Молочна продукція на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

На м’ясному ряду одеського ринку Черемушки торгують свининою, індичатиною та субпродуктами. М’ясо сюди постачають із Вінниччини та Татарбунарів Одеської області. За словами продавчині, передбачити попит непросто: сьогодні покупці активніше розбирають свинину, а завтра — індичатину. Постійних клієнтів тут уже добре знають, а нових намагаються залучати акціями.

"Ну, ненабагато там подорожчала голяшечка. Вона була 88, зараз — 93,50 гривень. Подешевшала філе індиче. У нас немає такого, щоб сильно підвищувався, тому що ми працюємо від свого виробництва", — пояснює продавчиня Тетяна.

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Продавчиня Тетяна про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

Біток — 220 грн/кг

Окіст — 203,50 грн/кг

Ребра — 225,50 грн/кг

Пашина — 203,50 грн/кг

Окіст домашньої свинини на кістці — 181,50 грн/кг

Лопатка домашньої свинини — 170,50 грн/кг

Шия — 282,70 грн/кг

Грудинка — 209 грн/кг

Почеревина — 209 грн/кг

Голяшка — 93,50 грн/кг

Вартість індичатини:

Філе індички — 286 грн/кг

Гомілка індички — 126,50 грн/кг

Стегно індички — 275 грн/кг

Чалагач індички на кістці — 209 грн/кг

Крило індички — 126,50 грн/кг

Вартість субпродуктів:

Печінка індички — 132 грн/кг

Печінка куряча — 126,50 грн/кг

Серце — 139,70 грн/кг

М'ясо на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Окрім свинини та індичатини, на м’ясному ряду представлений широкий вибір курятини, фаршу й напівфабрикатів. Можна придбати й уже замариноване м’ясо або замовити його для шашлику за власними побажаннями. Продавчиня розповідає, що останнім часом покупців побільшало, а ціни переглядають щотижня.

"Зараз у нас подорожчали курчата. Були вони в акції 79,90, а зараз стали 88 гривень, подорожчали на 8 гривень", — розповідає продавчиня Наталя.

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Продавчиня Наталя про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість курятини:

Куряча чверть — 79,95 грн/кг

Стегно зі спинкою — 88 грн/кг

Філе куряче — 179,85 грн/кг

Курка домашня — 132 грн/кг

Курка охолоджена — 106,70 грн/кг

Курчата — 88 грн/кг

Гомілка куряча — 88 грн/кг

Крило куряче — 93,50 грн/кг

Крило двофалангове — 99 грн/кг

Стегно куряче — 143 грн/кг

Окіст курячий — 118,80 грн/кг

Вартість фаршу:

Фарш курячий елітний — 176 грн/кг

Фарш курячий домашній — 146,30 грн/кг

Фарш свинячий — 176 грн/кг

Фарш зі свинини та яловичини — 168,30 грн/кг (акція)

Вартість м’яса в маринаді:

Окіст свинячий на кістці — 189,90 грн/кг

Чалагач свинячий — 261,90 грн/кг

Стейки зі свинячої шиї — 323 грн/кг

Гомілка куряча — 129,90 грн/кг

Курча табака — 129 грн/кг

Биток свинячий — 319 грн/кг

Яловичина по-східному — 401,50 грн/кг

Вартість сала та солонини:

Сало домашнє — 253 грн/кг

Сало тонке — 187 грн/кг

Солонина — 275 грн/кг

Вартість напівфабрикатів:

Пельмені з індичкою — 235,75 грн/700 г

Пельмені з куркою — 212,75 грн/700 г

Пельмені зі свининою та яловичиною — 224,25 грн/700 г

Пельмені зі свининою — 218,50 грн/700 г

Вареники з капустою — 161 грн/700 г

Вареники з картоплею — 143,75 грн/700 г

Вареники із сиром — 172,50 грн/700 г

Вареники з картоплею та грибами — 161 грн/700 г

Млинці з м’ясом — 172,50 грн/470 г

Млинці із солодким сиром — 161 грн/470 г

Млинці з куркою та грибами — 178,25 грн/470 г

Сирники — 178,25 грн/470 г

Котлети — 184 грн/упаковка

Курятина на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

Від ароматної зелені до перців, які здатні довести до сліз, — на одеському ринку є чим здивувати покупців. Продавець Сергій особливо захоплено розповідає про гострі сорти: один спершу здається солодким, а вже потім добряче припікає, а хабанеро має незвичний молочний присмак. Любителям гостренького тут є з чого вибрати. Та попри різноманіття на прилавках, торгівля не надто жвава: серед покупців у середу переважають люди старшого віку.

"Трішки впали ціни, бо дощі пішли і в людей почало все рости, товару вистачає. На 5-10 гривень впали. Раніше пучок петрушки був менше, а зараз більше, але ціна та ж сама в мене. Єдине, що зростає ціна на базилік та орегано, так як холодно, він ненавидить холод обсипається. А теплиці ніхто не хоче топити. Бо це буде багато коштувати. Лише імпортні зимою", — зазначає продавець Сергій.

Продавець Сергій про ціни на зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Кріп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Листя селери — 15 грн/пучок

Кінза — 20 грн/пучок

Рукола — 25 грн/пучок

М’ята — 20 грн/пучок

Базилік — 25 грн/пучок

Салат ґрунтовий — 15 грн/пучок

Салат тепличний — 20 грн/пучок

Салат листовий ваговий — 250 грн/кг

Салат айсберг — 180 грн/кг

Салат ромен — 200 грн/кг

Селера стеблова — 150 грн/кг

Вартість гострого перцю:

Перець "Баранячий ріг" — 250 грн/кг

Гострий перець дрібний — 40–50 грн/100 г

Гострий перець в упаковці — 70 грн/упаковка

Перець хабанеро — 5 грн/шт або 80 грн/упаковка

Зелень на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

На ринку Черемушки одні продукти дорожчають із похолоданням, інші стають доступнішими завдяки сезонному врожаю. Тому однозначно сказати, що весь продуктовий кошик подорожчав, не можна — усе залежить від того, що саме купувати. Тим не менш, продавці намагаються втримати покупців знижками та акціями, а самі одесити придивляються до таких пропозицій.

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