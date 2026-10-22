Ціни на Київському ринку Одеси у жовтні 2026: що подорожчало

Торгівля на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Українські помідори можуть стати дорожчими за турецькі, а вартість сала вже почала зростати. На Київському ринку Одеси поступово змінюється вартість продуктів, хоча подорожчання торкнулося не всіх товарів. Продавці пов’язують ситуацію не лише із сезонними чинниками, а й з ускладненою через російські обстріли логістикою та збільшенням витрат на пальне. Водночас вони намагаються стримувати ціни, щоб не втратити покупців.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, скільки зараз коштують овочі, фрукти, зелень, молочні продукти, м’ясо та риба на Київському ринку Одеси.

Реклама

Овочевий ряд

На Київському ринку почали дорожчати овочі, привезені з Ізмаїльського району. Польовий перець уже закінчується, а тепличний з’явиться лише за тиждень-два. Піднялися ціни й на огірки, адже через холодні ночі та похмуру погоду вони ростуть повільніше. Водночас баклажани та кабачки поки поки що стабільні. Дорожчають і помідори, адже світловий день стає коротшим, вони не встигають достигати.

"Тепличний є помідор, але він також не встигає вистигти. Протопити теплицю, завести котли, — це зараз дуже дорого. То цим на осінній період ніхто не буде займатися, бо його собівартість вийде в районі 100-120 гривень. А ще логістика, доставка, торгова точка, кульочки, походики і все інше, то дуже дорого вийде нашим людям. Вже дешевше буде купити турецький, ніж наш", — каже продавчиня Наталя.

Продавчиня Наталя про ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Перець червоний — 80 грн/кг

Перець зелений — 45–50 грн/кг

Перець на переробку — 30 грн/кг

Огірки — 80 грн/кг

Помідори рожеві — 70–100 грн/кг

Помідори червоні — 60–90 грн/кг

Баклажани — 55 грн/кг

Кабачки — 30 грн/кг

Овочі на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фруктовий ряд

Теплий і сухий жовтень подарував гарний урожай винограду, тож на прилавках його вдосталь. Привозять ягоди з Болградського району та Молдови. Поступово з’являються і цитрусові з Туреччини та Південної Африки. Серед покупців популярним залишається чорнослив, який беруть для консервації та випічки. Втім, самих покупців поменшало. Люди почали більше економити, особливо пенсіонери, які ретельно обирають фрукти та шукають дешевші варіанти. Адже з наближенням опалювального сезону доводиться відкладати гроші на комунальні послуги.

Читайте також:

"Той товар, що закінчується з сезоном, Молдова підняла нам в ціні. Чорнослив на 10 гривень буквально за кілька тижнів подорожчав. Тому що дорога, розмитнення та закупівля — там свої нюанси. І логістика дорога", — говорить продавчиня Оксана.

Оксана про ціни на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід:

Виноград "Мускат" — 150 грн/кг

Виноград "Молдова" — 100 грн/кг

Виноград "Преображення" — 150–180 грн/кг

Виноград "Кишмиш" чорний — 180 грн/кг

Чорнослив — 65–75 грн/кг

Сливи тверді з кислинкою — 130 грн/кг

Сливи м’які, солодкі — 100 грн/кг

Груші — орієнтовно 100–120 грн/кг

Фрукти та ягоди на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Київському ринку

У зеленому ряду вибір залишається різноманітним. Тут можна знайти кілька видів салатів, зелену цибулю, селеру, редиску та цибулю-порей. Частину продукції привозять із Біляївки, Овідіополя та Великого Дальника. Є у продажу й мікрозелень у невеликих коробочках. Також покупцям пропонують гриби, перець, часник та авокадо.

"Коли тривоги, то немає людей. А дощу люди не бояться. Беруть імбир і лимон: готовляться до зими, вітамінчиків набираються", — пояснює продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про попит на зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Селера — 25 грн/пучок

Зелена цибуля — 25 грн/100 г

Перець — 200 грн/кг

Імбир — 250 грн/кг

Салат айсберг — 150 грн/кг

Цибуля-порей — 200 грн/кг

Редиска — 50 грн/пучок або 80 грн/кг

Гриби — 150 грн/кг

Лимони — 150 грн/кг

Часник — 220 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт.

Зелень на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

У молочному ряду продають домашню продукцію з Кодими Одеської області. На прилавках можна знайти сир, масло, яйця та навіть мед. Найчастіше покупці обирають жирний кисломолочний сир, тоді як нежирний беруть значно рідше. Попитом також користуються сметана та вершки. Ціни на молочні продукти поки залишаються незмінними, а от кількість покупців щодня різна.

"Ні, ті самі ціни, просто людей трошки мало. Не знаю, то може погода або грошей немає", — зазначає продавчиня Анна.

Анна про ціни і кількість покупців на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Сир кисломолочний жирний — 220 грн/кг

Сир кисломолочний нежирний — 120–150 грн/кг

Вершкове масло — 460 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Вершки — 400 грн/кг

Яйця домашні — 70 грн

Молоко — 50 грн/0,5 л

Мед — 200 грн/800 г

Молочна продукція на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

У м’ясному ряду продають свіжу продукцію з Вінниччини. М’ясо завозять майже щодня, а серед покупців попитом користуються не лише свіжі шматки, а й фарш та домашня тушонка власного виробництва. За словами продавців, кількість покупців щодня різна: іноді людей більше, а іноді торгівля йде повільніше. Водночас попит на м’ясну продукцію залишається стабільним, що вже вплинуло на ціни.

"Ні, ціни навпаки не піднялися. Яловичина держиться дуже давно, не піднімається. Свинина, сало почало підніматися. Зараз сезон, холодно, багато хто хоче, вже борщика з сальцем, або просто сала. Тому так, а м'яско свинини навпаки трошки навіть припало в ціні, подешевшало. Вже менше їдять шашлички на мангалі, а більше куштують сальце", — коментує продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про ціни на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса та м’ясної продукції:

Телятина молочна — 450 грн/кг

Яловичина — 370–380 грн/кг

Свинина — 250 грн/кг

Сало — 250 грн/кг

Почеревина — 280 грн/кг

Свинячі ребра — 300 грн/кг

Курятина — 180 грн/кг

Кролятина — 300 грн/кг

Перепілки — 380 грн/кг

Курчата — 200 грн/шт.

Курячі потрошки — 180 грн/кг

Серця індички — 380 грн/кг

Печінка індички — 380 грн/кг

Домашня тушонка з курки, індички та свинини — 200 грн/кг

Тушонка з яловичини — 250 грн/кг

Паштет із яловичини та печінки — 200 грн/500 г

М'ясо на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд

Оскільки вилов чорноморської риби наразі обмежений, її місце на прилавках займає продукція з Туреччини, Норвегії та Балтійського моря. Вибір залишається великим — від свіжої та замороженої риби до солоної й копченої. З похолоданням покупці частіше беруть оселедець, скумбрію та кільку, особливо до квашеної капусти. Водночас після завершення курортного сезону відвідувачів поменшало. Дорожчає і сама риба, зокрема скумбрія, на вилов якої цьогоріч виділили невелику квоту.

"Чому піднімається ціна? Бо логістика, швидше за все від цього піднімаються. Нові вже вилови йдуть, і тому ціна нова. Ми максимально притримуємо ціни так, щоб було зручніше покупцю. Тобто у нас немає такого, що ціна піднялася, і ми одразу піднімаємо. Ми намагаємося потроху, так щоб не сильно злякати покупця", — підкреслює продавчиня Інна.

Продавчиня Інна про ціни на рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби та морепродуктів:

Хамса сухого посолу — 250 грн/кг

Хамса бочкова — 220 грн/кг

Оселедець "Матіас" — 270 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Кілька пряного посолу — 220 грн/кг

Скумбрія малосольна — 480 грн/кг

Кілька гарячого копчення без голови — 260 грн/кг

Салака копчена велика — 240 грн/кг

Скумбрія копчена — 740 грн/кг

Креветки великі — 400 грн/кг

Глось заморожений — 150 грн/кг

Червона риба охолоджена — від 750 грн/кг

Кілька балтійська — 170 грн/кг

Салака свіжа — 130 грн/кг

Мойва — 240 грн/кг

Хек — 240 грн/кг

Креветки — 140 грн/кг

Скумбрія заморожена — 455 грн/кг

Риба та морепродукти на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри подорожчання окремих продуктів, на ринку ще можна знайти товари на різний смак і гаманець. Продавці намагаються стримувати ціни, а покупці дедалі уважніше планують свої витрати. З настанням холодів змінюються і звички одеситів: замість літніх смаколиків вони частіше обирають продукти для ситних домашніх страв.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на одеському Привозі та зміни вартості продуктів восени. Найпомітніше подорожчали сезонні овочі, тоді як ціни на частину м’яса й риби залишалися стабільними або навіть знизилися.

Також Новини.LIVE розповідали про ціни на Новому ринку в Одесі та зміни вартості продуктів восени. Найпомітніше подорожчали окремі молочні продукти, тоді як ціни на овочі, м’ясо та копченості переважно залишалися стабільними.