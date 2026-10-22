Цены на Киевском рынке в Одессе в октябре 2026 года: что подорожало

Торговля на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украинские помидоры могут стать дороже турецких, а стоимость сала уже начала расти. На Киевском рынке в Одессе постепенно меняется стоимость продуктов, хотя подорожание коснулось не всех товаров. Продавцы связывают ситуацию не только с сезонными факторами, но и с осложненной из-за российских обстрелов логистикой и увеличением расходов на топливо. В то же время они пытаются сдерживать цены, чтобы не потерять покупателей.

Журналисты Новини.LIVE выяснили , сколько сейчас стоят овощи, фрукты, зелень, молочные продукты, мясо и рыба на Киевском рынке Одессы.

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Овощной ряд

На Киевском рынке начали дорожать овощи, привезенные из Измаильского района. Полевой перец уже заканчивается, а тепличный появится только через неделю-две. Поднялись цены и на огурцы, ведь из-за холодных ночей и пасмурной погоды они растут медленнее. В то же время цены на баклажаны и кабачки пока остаются стабильными. Дорожают и помидоры, ведь световой день становится короче, и они не успевают созревать.

"Тепличные помидоры есть, но они тоже не успевают созреть. Отопить теплицу, запустить котлы — это сейчас очень дорого. Поэтому этим в осенний период никто заниматься не будет, ведь себестоимость выйдет в районе 100–120 гривен. А ещё логистика, доставка, торговая точка, пакетики, поездки и всё остальное — это очень дорого обойдётся нашим людям. Уже дешевле будет купить турецкий, чем наш", — говорит продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Красный перец — 80 грн/кг

Перец зеленый — 45–50 грн/кг

Перец на переработку — 30 грн/кг

Огурцы — 80 грн/кг

Помидоры розовые — 70–100 грн/кг

Помидоры красные — 60–90 грн/кг

Баклажаны — 55 грн/кг

Кабачки — 30 грн/кг

Овощи на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фруктовый ряд

Теплый и сухой октябрь подарил хороший урожай винограда, поэтому на прилавках его в изобилии. Ягоды привозят из Болградского района и Молдовы. Постепенно появляются и цитрусовые из Турции и Южной Африки. Среди покупателей популярным остается чернослив, который берут для консервирования и выпечки. Впрочем, самих людей на рынке стало меньше. Они стали больше экономить, особенно пенсионеры, которые тщательно выбирают фрукты и ищут более дешёвые варианты. Ведь с приближением отопительного сезона приходится откладывать деньги на коммунальные услуги.

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"На тот товар, который заканчивается с сезоном, Молдова подняла нам цену. Чернослив на 10 гривен буквально за несколько недель подорожал. Потому что дорога, растаможивание и закупка — там свои нюансы. И логистика дорогая", — говорит продавщица Оксана.

Оксана о ценах на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод:

Виноград "Мускат" — 150 грн/кг

Виноград "Молдова" — 100 грн/кг

Виноград "Преображение" — 150–180 грн/кг

Виноград "Кишмиш" чёрный — 180 грн/кг

Чернослив — 65–75 грн/кг

Сливы твердые с кислинкой — 130 грн/кг

Сливы мягкие, сладкие — 100 грн/кг

Груши — ориентировочно 100–120 грн/кг

Фрукты и ягоды на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Киевском рынке

В зеленом ряду выбор остается разнообразным. Здесь можно найти несколько видов салатов, зеленый лук, сельдерей, редис и лук-порей. Часть продукции привозят из Беляевки, Овидиополя и Великого Дальника. В продаже есть и микрозелень в небольших коробочках. Также покупателям предлагают грибы, перец, чеснок и авокадо.

"Когда звучит тревога, людей нет. А дождя люди не боятся. Покупают имбирь и лимон: готовятся к зиме, запасаются витаминами", — объясняет продавщица Елена.

Продавщица Елена о спросе на зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Сельдерей — 25 грн/пучок

Зеленый лук — 25 грн/100 г

Перец — 200 грн/кг

Имбирь — 250 грн/кг

Салат айсберг — 150 грн/кг

Лук-порей — 200 грн/кг

Редис — 50 грн/пучок или 80 грн/кг

Грибы — 150 грн/кг

Лимоны — 150 грн/кг

Чеснок — 220 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт.

Зелень на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

В молочном ряду продают домашнюю продукцию из Кодымы Одесской области. На прилавках можно найти творог, масло, яйца и даже мед. Чаще всего покупатели выбирают жирный творог, тогда как нежирный берут значительно реже. Спрос также есть на сметану и сливки. Цены на молочные продукты пока остаются неизменными, а вот количество покупателей каждый день разное.

"Нет, цены те же, просто людей немного мало. Не знаю, может, из-за погоды или денег нет", — отмечает продавщица Анна.

Анна о ценах и количестве покупателей на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Творог кисломолочный жирный — 220 грн/кг

Кисломолочный сыр нежирный — 120–150 грн/кг

Сливочное масло — 460 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Сливки — 400 грн/кг

Яйца домашние — 70 грн

Молоко — 50 грн/0,5 л

Мед — 200 грн/800 г

Молочная продукция на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

В мясном ряду продают свежую продукцию из Винницкой области. Мясо завозят почти ежедневно, а среди покупателей пользуются спросом не только свежие куски, но и фарш, а также домашняя тушенка собственного производства. По словам продавцов, количество покупателей каждый день разное: иногда людей больше, а иногда торговля идет медленнее. В то же время спрос на мясную продукцию остается стабильным, что уже повлияло на цены.

"Нет, цены, наоборот, не выросли. Говядина держится на одном уровне уже очень давно, не дорожает. Свинина и сало начали дорожать. Сейчас сезон, холодно, многие хотят борщика с салом или просто сало. Поэтому да, а свинина, наоборот, даже немного подешевела. Уже меньше едят шашлычки на мангале, а больше лакомятся салом", — комментирует продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о ценах на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса и мясной продукции:

Молочная телятина — 450 грн/кг

Говядина — 370–380 грн/кг

Свинина — 250 грн/кг

Сало — 250 грн/кг

Почеревина — 280 грн/кг

Свиные ребра — 300 грн/кг

Курица — 180 грн/кг

Крольчатина — 300 грн/кг

Перепела — 380 грн/кг

Цыплята — 200 грн/шт.

Куриные потроха — 180 грн/кг

Сердца индейки — 380 грн/кг

Печень индейки — 380 грн/кг

Домашняя тушенка из курицы, индейки и свинины — 200 грн/кг

Тушенка из говядины — 250 грн/кг

Паштет из говядины и печени — 200 грн/500 г

Мясо на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд

Поскольку вылов черноморской рыбы в настоящее время ограничен, её место на прилавках занимает продукция из Турции, Норвегии и Балтийского моря. Выбор остаётся большим — от свежей и замороженной рыбы до солёной и копчёной. С наступлением похолодания покупатели чаще приобретают сельдь, скумбрию и кильку, особенно к квашеной капусте. В то же время после завершения курортного сезона посетителей стало меньше. Дорожает и сама рыба, в частности скумбрия, на вылов которой в этом году выделили небольшую квоту.

"Почему растет цена? Потому что логистика, скорее всего, из-за этого растет. Уже поступают новые уловы, и поэтому цена меняется. Мы максимально удерживаем цены так, чтобы покупателю было удобнее. То есть у нас нет такого, что цена поднялась, и мы сразу повышаем. Мы стараемся понемногу, чтобы не сильно отпугнуть покупателя", — подчеркивает продавщица Инна.

Продавщица Инна о ценах на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы и морепродуктов:

Хамса сухого посола — 250 грн/кг

Хамса бочковая — 220 грн/кг

Селедец "Матиас" — 270 грн/кг

Сардина — 170 грн/кг

Кілька пряного посола — 220 грн/кг

Скумбрия малосольная — 480 грн/кг

Кілька горячего копчения без головы — 260 грн/кг

Копченая салака крупная — 240 грн/кг

Скумбрия копченая — 740 грн/кг

Креветки крупные — 400 грн/кг

Глосс замороженный — 150 грн/кг

Красная рыба охлажденная — от 750 грн/кг

Балтийская сельдь — 170 грн/кг

Свежая салака — 130 грн/кг

Мойва — 240 грн/кг

Хек — 240 грн/кг

Креветки — 140 грн/кг

Скумбрия замороженная — 455 грн/кг

Рыба и морепродукты на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на подорожание отдельных продуктов, на рынке еще можно найти товары на любой вкус и кошелек. Продавцы стараются сдерживать цены, а покупатели все тщательнее планируют свои расходы. С наступлением холодов меняются и привычки одесситов: вместо летних лакомств они чаще выбирают продукты для сытных домашних блюд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на одесском Привозе и изменениях стоимости продуктов осенью. Наиболее заметно подорожали сезонные овощи, тогда как цены на часть мяса и рыбы оставались стабильными или даже снизились.

Также Новини.LIVE рассказывали о ценах на Новом рынке в Одессе и изменениях стоимости продуктов осенью. Наиболее заметно подорожали отдельные молочные продукты, тогда как цены на овощи, мясо и копчености в основном оставались стабильными.