Отопительный сезон в Одессе: как горожане спасаются от холода

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В Одессе ожидается заметное похолодание. По прогнозам синоптиков, к концу недели дневная температура может снизиться до +5 °C, а ночью приблизиться к нулю. Между тем отопительный сезон в городе ещё не начался. Ближайшие дни могут стать настоящим испытанием для одесситов, которые до сих пор ждут подачи тепла.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, насколько тепло сейчас в их квартирах и как они обогревают своё жильё.

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Тепло в домах

В Одессе становится всё холоднее, а отопления в квартирах пока нет. В некоторых домах температура пока остаётся комфортной, в других — жильцы уже одеваются теплее. Многое зависит от того, как быстро остывают стены и насколько хорошо дом удерживает тепло.

"У нас толстые стены, поэтому тепло. А вот у моей мамы на Таирово очень холодно. Используем кондиционер. Сейчас в квартирах недостаточно тепло. Уже хочется, чтобы было отопление. В квартирах с каждым днём становится всё неприятнее", — делится Юлия.

Юлия о толстых стенах. Фото: Новини.LIVE

Старый фонд одесских домов дольше удерживает тепло, поэтому даже с похолоданием в квартирах может быть достаточно комфортно. Жильцам пока хватает кратковременного обогрева в самые холодные дни.

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"У нас старый фонд и очень толстые стены. Наверное, они ещё не остыли с лета, мне так кажется. У старого фонда есть такие преимущества перед новостройками, что у нас там ширина стен 1,30 м. Было там неделю назад, когда было холодно, мы чуть-чуть включали обогреватель, который у нас такой локальный, маленький, дома", — говорит Елена.

Елена о старом жилом фонде. Фото: Новини.LIVE

Обогрев без отопления

Пока централизованное отопление не заработало, одесситы вынуждены искать другие способы согреть свои дома. Обычные бытовые приборы не всегда справляются, поэтому приходится сочетать несколько способов обогрева.

"Нет. У нас центральное отопление. Самостоятельно используем только эти электрические масляные обогреватели. Ими пользуемся. Не очень помогает, поэтому подключаем кондиционер", — говорит Александр.

Александр об обогревателях. Фото: Новини.LIVE

Даже к холоду дома одесситы стараются относиться с юмором. Пока батареи остаются холодными, на помощь приходят подручные средства, а иногда и обычная физическая активность. Главное — не терять хорошего настроения.

"Нет, не тепло. Я стараюсь, чтобы было тепло, отапливаю калорифером. Греюсь физкультурой: замерз, вскочил — эспандер взял и всё хорошо", — смеётся Игорь.

Игорь о физкультуре. Фото: Новини.LIVE

Расходы на обогрев

Электрические обогреватели потребляют немало энергии, особенно когда заменяют центральное отопление. Из-за этого счета за свет могут заметно вырасти, но пока батареи холодные, горожанам приходится выбирать между экономией и комфортом.

"Достаточно тепло для того, чтобы жить. Ну да, пока горелкой догоняем, как говорится. Немного спасает, немного бьет по карману, но это же такая история", — отмечает Раторий.

Раторий о расходах на электроэнергию. Фото: Новини.LIVE



Пока одесситы спасаются от холода как могут, ждать теплых батарей осталось еще немного. По предварительным планам, отопление в городе должны включить ориентировочно 9 ноября. Если похолодает раньше, запуск могут ускорить. А пока приходится укутываться в теплые вещи, включать обогреватели и надеяться, что следующие счета за свет не слишком удивят.

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