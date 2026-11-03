Опалювальний сезон в Одесі: як містяни рятуються від холоду

Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

В Одесі очікується відчутне похолодання. За прогнозами синоптиків, до кінця тижня температура вдень може знизитися до +5 °C, а вночі наблизитися до нуля. Тим часом опалювальний сезон у місті ще не розпочався. Найближчі дні можуть стати справжньою перевіркою для одеситів, які досі чекають на подачу тепла.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, наскільки тепло зараз у їхніх квартирах та як вони обігрівають своє житло.

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Тепло в будинках

В Одесі стає дедалі холодніше, а опалення у квартирах ще немає. У деяких будинках температура поки залишається комфортною, в інших — мешканці вже одягаються тепліше. Багато залежить від того, як швидко остигають стіни та наскільки добре будинок утримує тепло.

"У нас товсті стіни, тому тепло. А ось у моєї мами на Тиїрово дуже холодно. Кондиціонер використовуємо. Зараз в квартирах не достатньо тепло. Вже хочеться, щоб було опалення. В квартирах з кожним днем все неприємніше", — ділиться Юлія.

Юлія про товсті стіни. Фото: Новини.LIVE

Старий фонд одеських будинків довше утримують тепло, тому навіть із похолоданням у квартирах може бути досить комфортно. Мешканцям поки вистачає короткочасного обігріву в найхолодніші дні.

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"В нас старий фонд і дуже такі широкі стіни. Мабуть вони ще не охололи з літа, мені так здається. В старому фонді є такі переваги над новобудовами, що в нас там 1,30 м ширина стін. Було там тиждень тому, коли було холодно, ми трішечки вмикали обігрівач, який в нас є такий локальний дома маленький", — говорить Олена.

Олена про старий фонд. Фото: Новини.LIVE

Обігрів без опалення

Поки централізоване опалення не запрацювало, одесити змушені шукати інші способи зігріти оселі. Звичайні побутові прилади не завжди справляються, тому доводиться поєднувати кілька способів обігріву.

"Ні. В нас центральне опалювання. Самостійно тільки оці електричні масляні обігрівачі. Ними користуємося. Не дуже допомагає, тому підключаємо кондиціонер", — каже Олександр.

Олександр про обігрівачі. Фото: Новини.LIVE

Навіть до холоду вдома одесити намагаються ставитися з гумором. Поки батареї залишаються холодними, у пригоді стають підручні засоби, а іноді й звичайна фізична активність. Головне — не втрачати гарного настрою.

"Ні, не тепло. Я стараюсь так, щоб було тепло, отоплюю калорифером. Гріюсь фізкультурою: змерз, скочив — еспандер взяв і все добре", — сміється Ігор.

Ігор про фізкультуру. Фото: Новини.LIVE

Витрати на обігрів

Електричні обігрівачі споживають чимало енергії, особливо коли замінюють центральне опалення. Через це рахунки за світло можуть помітно зрости, але поки батареї холодні, містянам доводиться обирати між економією та комфортом.

"Достатньо тепло для того, щоб проживати. Ну так, поки дуйкою доганяємося, як кажуть. Трохи рятує, трохи б'є почеку, але це ж така історія", — зазначає Раторій.

Раторій про витрати на електроенергію. Фото: Новини.LIVE



Поки одесити рятуються від холоду хто як може, чекати на теплі батареї залишилося ще трохи. За попередніми планами, опалення в місті мають увімкнути орієнтовно 9 листопада. Якщо похолодає раніше, запуск можуть пришвидшити. А поки доводиться кутатися в теплі речі, вмикати обігрівачі та сподіватися, що наступні платіжки за світло не надто здивують.

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