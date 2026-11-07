Зимние коммунальные платежи в Одессе: жители назвали ожидаемые суммы

Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Батареи в Одессе ещё не нагрелись, а предстоящие счета за отопление уже заставляют хвататься за калькулятор. Отопительный сезон только приближается, однако коммунальные услуги и без того отнимают немалую часть семейного бюджета, а с наступлением морозов расходы могут вырасти на тысячи гривен. И даже если тарифы останутся неизменными, зимние счета вряд ли порадуют одесситов.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, сколько они тратили на коммунальные услуги в прошлом году и каких счетов ожидают этой зимой.

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Коммуналка и доходы

С приближением отопительного сезона одесситы уже подсчитывают, сколько придется платить за коммуналку зимой. И если для работающих людей это просто дополнительная нагрузка на бюджет, то для пенсионеров — настоящая проблема. Ведь тарифы одинаковы для всех, а вот доходы очень разные.

"Много выйдет. Я не знаю, сколько за отопление, а так по квартире и по электричеству у меня сейчас получается 300 кВт. Так что, посчитайте, это 1200 кВт. Где-то 1800 кВт только сейчас, без отопления. Когда будет отопление, я не знаю, что будет. В прошлом году отопление стоило по 28, и если на 22 квадрата — то где-то полторы тысячи на отопление. И 215 на электроэнергию — получается даже больше: где-то две с половиной. Из 3,5 тысяч пенсии — 2,5 уходило на это. Поэтому работаем. Некуда деваться", — говорит Елена.

Елена о пенсии и коммунальных услугах. Фото: Новини.LIVE

Тем, кто снимает квартиру, зимой приходится платить ещё больше. К аренде добавляются счета за отопление, и общая сумма может неприятно удивить.

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"Раньше тратили меньше — до 10 тысяч с арендой. Пришлось, скажем так, экономить уже на всём, к большому сожалению. За отопление мы ещё не платили, не знаю, потому что только что переехали в новую квартиру. Ну, где-то примерно 5–6 тысяч только на коммунальные услуги, примерно так. К большому сожалению. Хотелось бы меньше, конечно", — говорит Ирина.

Ирина об арендованной квартире. Фото: Новини.LIVE

Отопление частных домов

У владельцев частных домов ситуация несколько иная. Они сами решают, когда включать отопление и какую температуру поддерживать в доме. Но и за расходами приходится следить самому. Особенно обидно платить за газ, который фактически уходит на обогрев улицы из-за щелей в окнах или плохо утепленной крыши. Поэтому хозяева, которые заранее позаботились об утеплении, могут заметно сэкономить зимой.

"У нас частная собственность, то есть дом. Я, например, трачу до 3 тысяч гривен. Это если морозы. Если морозов нет, то тысяча-полторы. Это зависит от того, насколько утеплен дом. Если вы хорошо утеплили окна, чердак, потолок, то у вас уходит гораздо меньше, например, того же газа, света. Так что не скажу, что это много. В прошлом году за три месяца у меня получилось до пяти тысяч гривен. Это всё: и вода, и свет, и газ. Кстати, если дом утеплён, то с газом всё очень хорошо", — рассказывает Татьяна.

Татьяна об отоплении частных домов. Фото: Новини.LIVE

Дрова и уголь, которые раньше помогали экономить на отоплении, в этом году заметно подорожали. Из-за этого даже владельцы твердотопливных котлов задумываются, не выгоднее ли вернуться к газовому отоплению.

"У меня в морозы где-то от 6 до 8 тысяч будет. В прошлом году поставил твердотопливный котел, и у меня совсем мало ушло, я не знаю, может, где-то три тысячи. В этом году и дрова подорожали, и уголь подорожал, так что уже не накупишься — дорого. Лучше отапливать газом", — делится Игорь.

Игорь о подорожании. Фото: Новини.LIVE

Погода и стоимость коммунальных услуг

После прошлогодних счетов одесситы уже примерно представляют, во сколько обойдётся отопление этой зимой. Всё зависит от температуры за окном: чем сильнее морозы, тем больше газа или электроэнергии требуется для обогрева дома. Поэтому владельцам индивидуального отопления сложно заранее рассчитать расходы на весь сезон. Особенно если зима затянется и будет сильный мороз.

"В зависимости от того, какой будет зима: будет ли тепло или холодно, — то с прошлого года это где-то 5–6 тысяч гривен в месяц. Возможно, в этом году будет на 20 процентов больше — это, так сказать, оптимистичный вариант. Очень подорожала вода и канализация — это, во-первых, уже ощутимо. У нас собственное отопление, так что всё зависит от того, какая будет температура на улице. Если будет тепло, то расходы будут меньше. Если будет такая же зима, как в прошлом году, то, возможно, даже больше. То есть где-то 7–8 тысяч, наверное", — отмечает Владислав.

Владислав о зависимости от погоды. Фото: Новости.LIVE

Рост расходов одесситы ощущают ещё до начала отопительного сезона. Даже при примерно одинаковом потреблении счета могут оказаться выше, чем в прошлом году, из-за повышения стоимости водоснабжения, водоотведения и содержания домов.

"В зависимости от того, сколько начислят. Я думаю, что получится где-то около 3–3,5 тысяч. Было где-то на 500–700 меньше. Они подняли УБПТ, и в принципе всё. Да и воду подняли. Ощущается подорожание", — объясняет Екатерина.

Екатерина о повышении тарифов. Фото: Новини.LIVE

Пока все эти суммы — лишь приблизительные подсчёты. Сколько на самом деле обойдётся эта зима, одесситы увидят в первых счётах за отопление. К тому же пока неизвестно, будут ли повышать тарифы на другие коммунальные услуги в течение зимы, поэтому окончательные расходы горожан могут оказаться ещё больше, чем прогнозировалось.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на чём одесситы начали экономить из-за роста цен. Горожане реже покупают дорогие продукты, ходят в кафе и откладывают расходы на одежду, ремонт и часть других нужд.

Также Новини.LIVE сообщали, что одесситы обсуждают демонтаж памятника Пушкину на Приморском бульваре. Часть горожан поддерживает снос, тогда как другие предлагают перенести монумент или сохранить его как часть истории города.