Субсидія на зиму в Одесі: чи оформлюють містяни державну допомогу

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Опалювальний сезон в Одесі вже розпочався, а разом із теплими батареями прийшли й додаткові витрати. Для людей із невеликими доходами зимові платіжки можуть стати серйозним ударом по бюджету. Частину цих витрат держава компенсує через житлові субсидії. І поки одні розраховують на таку підтримку, інші навіть не звертаються по неї.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи оформили вони вже субсидії та чи планують в майбутньому.

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Субсидії не вистачає

Субсидія мала б полегшувати оплату комуналки людям із невеликими доходами. Проте навіть з оформленою допомогою платіжки забирають значну частину пенсії. Адже субсидія покриває лише невелику частину витрат у межах установлених норм, а решту доводиться оплачувати самостійно. І для деяких одеситів ця сума залишається надто великою.

"Так, оформила декілька років тому. Не вистачає, тому що я, як інвалід другої групи, пенсіонерка, маю право сплачувати не більше ніж 15% згідно положення. А субсидії приходить така, що я сплачую ще 50, а не 15. Наполовину тільки вистачає. Ну, все одно легше, звісно", — пояснює Тетяна.

Тетяна про оформлення субсидії. Фото: Новини.LIVE

З пенсії потрібно оплатити комуналку, купити продукти, ліки та залишити щось на непередбачені витрати. І навіть із субсидією вкластися в таку суму буває непросто.

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"В мене давно оформлена субсидія. Звісно не достатньо. При пенсії 3800 — ні", — скаржиться Валентина.

Валентина про те, що субсидії не вистачає. Фото: Новини.LIVE

Гроші на опалення

Втім, є й одесити, для яких субсидія стала відчутною підтримкою. Найбільше її користь помітна взимку, коли до звичайних рахунків додається опалення. За кілька холодних місяців набігає чимала сума, тому навіть часткова компенсація допомагає зберегти гроші на інші потреби.

"Так, оформив. Звісно, допомагає. Років п'ять тому, а то й більше, оформили і нам півтори тисячі в зимовий період платять. Так, вистачає, за тепло якраз", — ділиться Михайло.

Михайло про гроші на опалення. Фото: Новини.LIVE

Відмова від субсидій

Та далеко не всі одесити поспішають оформлювати субсидію. Дехто навіть не перевіряє, на яку суму допомоги може розраховувати. Причина — недовіра до державних виплат і сумніви, що після оформлення документів рахунки за комуналку справді стануть меншими.

"Не оформювала. Я не вірю їм. Що вони там мені добавлять? Навіть не планую оформлювати", — зазначає Любов.

Любов про сумніви щодо державних виплат. Фото: Новини.LIVE

Інших зупиняє сама процедура оформлення. Хоча подати заяву на субсидію можна й онлайн, спочатку потрібно розібратися з умовами, заповнити документи та дочекатися рішення. Для людей, які постійно зайняті роботою та повсякденними справами, це ще один клопіт, на який не завжди знаходиться час.

"Не оформлювала і не планую. Дуже довго цим займатися. Немає часу", — говорить Олена.

Олена про клопіт з оформленням субсидії. Фото: Новини.LIVE

Є й пенсіонери, які живуть лише на державні виплати, але не користуються субсидіями. Навіть кількасот гривень допомоги могли б залишитися на продукти чи ліки. Проте деякі люди заздалегідь переконані, що виплати будуть настільки малими, що оформлювати їх просто немає сенсу.

"Я не отримаю субсидію. Що вона дасть? Хоч і маю на неї право: пенсіонерка, але не працюю", — каже Валентина.

Валентина про замалу суму субсидії. Фото: Новини.LIVE

Поки що для одних субсидія — це рятувальне коло, інші не поспішають її оформлювати. Одесити звикли розраховувати на власні сили, хоча через підвищення цін на продукти та деякі види комунальних послуг робити це стає дедалі важче. Що ж до державної допомоги, то її розмір визначається індивідуально, з урахуванням сукупного доходу домогосподарства. Подати заявку на неї можна через застосунок "Дія".

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Також Новини.LIVE писали, на чому одесити почали економити через зростання цін. Містяни рідше купують дорогі продукти, ходять у кафе та відкладають витрати на одяг, ремонт і частину інших потреб.