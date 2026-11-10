Безкоштовний громадський транспорт в Одесі — думки одеситів

Люди на зупинці чекають тролейбус. Фото: Новини.LIVE

Нуль гривень за проїзд — звучить привабливо для багатьох одеситів, особливо зараз, коли ціни постійно зростають. Уявіть, що можна щодня їздити на роботу, у справах чи до рідних і не витрачати на дорогу жодної копійки. Але для міста це обернулося б мільйонними видатками. До того ж під час війни кожна бюджетна гривня вже має своє призначення.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони ставляться до ідеї безкоштовного громадського транспорту під час війни.

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Безкоштовний проїзд під час війни

Від поїздок містом не завжди можна відмовитися заради економії. Щодня людям потрібно добиратися на роботу, до лікарні чи вирішувати інші справи. А якщо користуватися громадським транспортом кілька разів на день, за місяць набігає відчутна сума. Особливо для родин, які й без того змушені рахувати кожну гривню.

"Людям треба допомагати. Якщо є така можливість, то треба допомагати. Думаю, що в такий транспорт сідають люди для того, щоб трошки зекономити. Хто може, йде пішки, хто може, їде на власному авто, хто може, на таксі. А якщо людина залежить від такого транспорту, треба зробити все можливе, щоб йому було комфортно. Я за", — говорить Антоніна.

Антоніна про податки. Фото: Новини.LIVE

Під час війни будь-яка допомога людям особливо важлива, але можливості міського бюджету обмежені. Щоб зробити проїзд безкоштовним, потрібно знайти кошти на роботу транспорту, його обслуговування та зарплати водіям. Деякі одесити вважають, що за нинішніх обставин місто могло б залучити додаткове фінансування й піти на такий крок.

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"Мабуть треба вводити, бо війна. В цій ситуації гроші можна знайти, тому що нам допомагає Європейський Союз. Під час війни можна таке зробити, а коли закінчиться — ні", — пояснює Микола.

Микола про додаткове фінансування. Фото: Новини.LIVE

Гроші на транспорт

Особливо складна реалізація з маршрутками, які обслуговують приватні перевізники. Місту доведеться домовлятися з ними про компенсації, щоб транспорт продовжував працювати без оплати від пасажирів.

"У нас просто ніколи не було безкоштовного транспорту, тому не знаю: під час війни має бути таке чи ні. Ми рідко користуємося. Напевно, міський бюджет має бути використано на компенсацію перевізників. Міський електротранспорт — тут бюджетні кошти, а маршрутки — це ж в основному приватні перевізники. Складне питання — мабуть, і для влади нашої теж", — кажуть Світлана і Олександр.

ЗОлександр і Світлана про компесацію перевізникам. Фото: Новини.LIVE

Можливості міського бюджету

Скасувати плату за проїзд значно простіше, ніж забезпечити роботу транспорту без грошей від пасажирів. Адже трамваї, тролейбуси та маршрутки мають щодня виходити на рейси, а їхнє утримання потребує чималих коштів. І якщо всю цю суму перекласти на міський бюджет, доведеться вирішувати, звідки брати гроші та чи вистачить їх на інші потреби Одеси.

"Людям було б приємно, мабуть. Якби це було б безкоштовно. Це вже друге питання, звідки кошти: працювати треба. Я не думаю, що таке буде в нас. Мабуть, дуже багато коштів потрібно, щоб перекривати все це. Тому навряд чи", — зазначає Тетяна.

Тетяна про можливості міського бюджету. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо знайти гроші на запуск безкоштовного проїзду, фінансувати його доведеться щомісяця. А під час війни місто має чимало інших нагальних витрат, зокрема на відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримку комунальних служб. Тому частина одеситів вважає, що до цієї ідеї краще повернутися, коли фінансова ситуація стане стабільнішою.

"Люди, мабуть, хочуть, щоб це було, але є навантаження на державний бюджет. Ну, таке, 50 на 50, не знаю. В майбутньому це було б чудово, але зараз — думаю, що навряд чи можливо. Через війну бракує коштів", — підкреслює Сніжана.

Сніжана про брак коштів через війну. Фото: Новини.LIVE

Одесити загалом позитивно ставляться до ідеї безкоштовного проїзду, але не всі вірять, що її реально втілити під час війни. Одні бачать у цьому необхідну допомогу людям, інші сумніваються, що місто потягне такі витрати. Тож навіть серед тих, хто підтримує ініціативу, немає спільної думки щодо того, чи варто запроваджувати її саме зараз.

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