Бесплатный общественный транспорт в Одессе — мнения одесситов

Люди на остановке ждут троллейбус. Фото: Новини.LIVE

Ноль гривен за проезд — звучит заманчиво для многих одесситов, особенно сейчас, когда цены постоянно растут. Представьте, что можно каждый день ездить на работу, по делам или к родным и не тратить на дорогу ни копейки. Но для города это обернулось бы миллионными расходами. К тому же во время войны каждая бюджетная гривна уже имеет свое назначение.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они относятся к идее бесплатного общественного транспорта во время войны.

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Бесплатный проезд во время войны

От поездок по городу не всегда можно отказаться ради экономии. Каждый день людям нужно добираться на работу, в больницу или решать другие дела. А если пользоваться общественным транспортом несколько раз в день, за месяц набегает ощутимая сумма. Особенно для семей, которые и без того вынуждены считать каждую гривну.

"Людям нужно помогать. Если есть такая возможность, то нужно помогать. Думаю, что в такой транспорт садятся люди для того, чтобы немного сэкономить. Кто может, идет пешком, кто может, едет на собственной машине, кто может, на такси. А если человек зависит от такого транспорта, нужно сделать всё возможное, чтобы ему было комфортно. Я за", — говорит Антонина.

Антонина о налогах. Фото: Новини.LIVE

Во время войны любая помощь людям особенно важна, но возможности городского бюджета ограничены. Чтобы сделать проезд бесплатным, нужно найти средства на работу транспорта, его обслуживание и зарплаты водителям. Некоторые одесситы считают, что в нынешних условиях город мог бы привлечь дополнительное финансирование и пойти на такой шаг.

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"Наверное, нужно вводить, ведь идет война. В этой ситуации деньги можно найти, потому что нам помогает Европейский Союз. Во время войны такое можно сделать, а когда она закончится — нет", — объясняет Николай.

Николай о дополнительном финансировании. Фото: Новини.LIVE

Деньги на транспорт

Особенно сложна реализация с маршрутками, которые обслуживают частные перевозчики. Городу придется договариваться с ними о компенсациях, чтобы транспорт продолжал работать без оплаты со стороны пассажиров.

"У нас просто никогда не было бесплатного транспорта, поэтому не знаю: во время войны должно ли это быть или нет. Мы редко им пользуемся. Наверное, городской бюджет должен быть направлен на компенсацию перевозчикам. Городской электротранспорт — здесь бюджетные средства, а маршрутки — это же в основном частные перевозчики. Сложный вопрос — пожалуй, и для наших властей тоже", — говорят Светлана и Александр.

Олександр и Светлана о компенсации перевозчикам. Фото: Новини.LIVE

Возможности городского бюджета

Отменить плату за проезд значительно проще, чем обеспечить работу транспорта без денег от пассажиров. Ведь трамваи, троллейбусы и маршрутки должны ежедневно выходить на рейсы, а их содержание требует немалых средств. И если всю эту сумму переложить на городской бюджет, придется решать, откуда брать деньги и хватит ли их на другие нужды Одессы.

"Людям было бы приятно, наверное, если бы это было бесплатно. Но это уже другой вопрос — откуда взять средства: работать-то надо. Я не думаю, что у нас такое будет. Наверное, нужно очень много средств, чтобы покрыть все это. Поэтому вряд ли", — отмечает Татьяна.

Татьяна о возможностях городского бюджета. Фото: Новини.LIVE

Даже если найти деньги на запуск бесплатного проезда, финансировать его придется ежемесячно. А во время войны у города немало других неотложных расходов, в частности на восстановление поврежденной инфраструктуры и поддержку коммунальных служб. Поэтому часть одесситов считает, что к этой идее лучше вернуться, когда финансовая ситуация станет более стабильной.

"Люди, наверное, хотят, чтобы это было, но это нагрузка на государственный бюджет. Ну, так, 50 на 50, не знаю. В будущем это было бы замечательно, но сейчас — думаю, что вряд ли возможно. Из-за войны не хватает средств", — подчеркивает Снежана.

Снежана о нехватке средств из-за войны. Фото: Новини.LIVE

Одесситы в целом положительно относятся к идее бесплатного проезда, но не все верят, что её реально воплотить в жизнь во время войны. Одни видят в этом необходимую помощь людям, другие сомневаются, что город потянет такие расходы. Поэтому даже среди тех, кто поддерживает инициативу, нет единого мнения о том, стоит ли вводить её именно сейчас.

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