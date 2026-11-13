Зимняя субсидия в Одессе: оформляют ли горожане государственную помощь

Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Отопительный сезон в Одессе уже начался, а вместе с теплыми батареями пришли и дополнительные расходы. Для людей с небольшими доходами зимние счета могут стать серьёзным ударом по бюджету. Часть этих расходов государство компенсирует через жилищные субсидии. И пока одни рассчитывают на такую поддержку, другие даже не обращаются за ней.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, оформили ли они уже субсидии и планируют ли это сделать в будущем.

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Субсидии не хватает

Субсидия должна облегчать оплату коммунальных услуг людям с небольшими доходами. Однако даже при оформленной помощи счета за коммунальные услуги забирают значительную часть пенсии. Ведь субсидия покрывает лишь небольшую часть расходов в пределах установленных норм, а остальное приходится оплачивать самостоятельно. И для некоторых одесситов эта сумма остается слишком большой.

"Да, оформила несколько лет назад. Не хватает, потому что я, как инвалид второй группы, пенсионерка, имею право платить не более 15% согласно положению. А субсидия приходит такая, что я плачу ещё 50, а не 15. Только на половину хватает. Ну, всё равно легче, конечно", — объясняет Татьяна.

Татьяна об оформлении субсидии. Фото: Новини.LIVE

Из пенсии нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты, лекарства и оставить что-то на непредвиденные расходы. И даже с субсидией уложиться в такую сумму бывает непросто.

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"У меня давно оформлена субсидия. Конечно, этого недостаточно. При пенсии в 3800 — нет", — жалуется Валентина.

Валентина о том, что субсидии не хватает. Фото: Новини.LIVE

Деньги на отопление

Впрочем, есть и одесситы, для которых субсидия стала ощутимой поддержкой. Больше всего её польза заметна зимой, когда к обычным счетам добавляется отопление. За несколько холодных месяцев набегает немалая сумма, поэтому даже частичная компенсация помогает сэкономить деньги на другие нужды.

"Да, оформил. Конечно, помогает. Лет пять назад, а то и больше, оформили, и нам полторы тысячи в зимний период платят. Да, хватает, на отопление как раз", — делится Михаил.

Михаил о деньгах на отопление. Фото: Новини.LIVE

Отказ от субсидий

Но далеко не все одесситы спешат оформлять субсидию. Некоторые даже не проверяют, на какую сумму помощи могут рассчитывать. Причина — недоверие к государственным выплатам и сомнения в том, что после оформления документов счета за коммунальные услуги действительно станут меньше.

"Не оформляла. Я им не верю. Что они там мне добавят? Даже не планирую оформлять", — отмечает Любовь.

Любовь о сомнениях относительно государственных выплат. Фото: Новини.LIVE

Других останавливает сама процедура оформления. Хотя подать заявление на субсидию можно и онлайн, сначала нужно разобраться с условиями, заполнить документы и дождаться решения. Для людей, которые постоянно заняты работой и повседневными делами, это ещё одна хлопотная процедура, на которую не всегда хватает времени.

"Не оформляла и не планирую. Очень долго этим заниматься. Нет времени", — говорит Елена.

Елена о хлопотах с оформлением субсидии. Фото: Новини.LIVE

Есть и пенсионеры, которые живут только на государственные выплаты, но не пользуются субсидиями. Даже несколько сотен гривен помощи могли бы остаться на продукты или лекарства. Однако некоторые люди заранее убеждены, что выплаты будут настолько небольшими, что оформлять их просто нет смысла.

"Я не получаю субсидию. Что она даст? Хотя я и имею на неё право: я пенсионерка, но не работаю", — говорит Валентина.

Валентина о слишком малой сумме субсидии. Фото: Новини.LIVE

Пока что для одних субсидия — это спасательный круг, другие не спешат её оформлять. Одесситы привыкли рассчитывать на собственные силы, хотя из-за повышения цен на продукты и некоторые виды коммунальных услуг делать это становится всё труднее. Что касается государственной помощи, то её размер определяется индивидуально, с учётом совокупного дохода домохозяйства. Подать заявку на неё можно через приложение Дія.

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